«Ναι» σε συνεργασία και με δικτατορικά καθεστώτα από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παρασκευαΐδη – Συναγερμός στη Χαριλάου Τρικούπη

Ο βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, ξαναχτύπησε για μια ακόμη φορά και σε νεότερη τοποθετησή του δηλώνει ανοιχτός στη συνεργασία ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα αλλά ακόμα και… με το διάβολο σε περίπτωση που η χώρα κινδυνεύει. Στη Χαριλάου Τρικούπη έχει σημάνει συναγερμός και φαίνεται ότι υπάρχουν εισηγήσεις για «κόκκινη κάρτα».

Σημειώνεται ότι είχε προκαλέσει πονοκέφαλο στην παράταξη όταν καταλόγισε ευθύνες στο κόμμα του για την χρεοκοπία της χώρας.

Στο παρελθόν δήλωνε σε ημερίδα ότι «αν μας βρουν οι Τούρκοι απροετοίμαστους, θα μας σφάξουν όλους».

Ο βουλευτής Λέσβου είχε πει ότι «δεν μπορούμε να δίνουμε τα παιδιά στα ομόφυλα ζευγάρια, θα τα οδηγήσουμε στην ομοφυλοφιλία».

Κάθε μία από αυτές τις φορές η Χαριλάου Τρικούπη του έδειχνε κίτρινη κάρτα και ξόρκιζε τις δηλώσεις του. Φαίενται ότι τα πράγματα είναι οριακά για τη σχέση του βουλευτή με το κόμμα την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμες.

