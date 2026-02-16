Οι εργαζόμενοι αναζητούν εργασία (και) στο Tinder – Είναι οι εφαρμογές γνωριμιών το νέο LinkedIn;

Μια νέα τάση αναδύεται στην αγορά εργασίας, με όσους βρίσκονται στην αναζήτηση εργασίας να στρέφονται μέχρι και στα dating apps.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Glassdoor, το 29% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έχουν χρησιμοποιήσει ή σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές γνωριμιών για επαγγελματικούς σκοπούς.

Αντίστοιχο ποσοστό αναφέρεται και σε έρευνα της ResumeBuilder.com που παρουσία το Forbes τον περασμένο Νοέμβριο. Σύμφωνα με αυτή την έρευνα σε 2.225 χρήστες εφαρμογών γνωριμιών στις ΗΠΑ, ένας στους τρεις απάντησε ότι είχε χρησιμοποιήσει αυτές τις πλατφόρμες για να βελτιώσουν την καριέρα τους και ένας στους δέκα δήλωσε ότι αυτός ήταν ο κύριος λόγος που χρησιμοποιούσε τις εφαρμογές γνωριμιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επαφές που δημιουργήθηκαν μέσω εφαρμογών γνωριμιών σε αρκετές περιπτώσεις κατέληξαν θετικά, σύμφωνα με την έρευνα της ResumeBuilder.com. Σχεδόν οι μισοί χρήστες που δικτυώθηκαν μέσω των εφαρμογών δήλωσαν ότι έλαβαν πολύτιμες συμβουλές σταδιοδρομίας, ενώ το 39% εξασφάλισε μια συνέντευξη και το 37% τελικά έλαβε μια πρόταση για εργασία. Στην πραγματικότητα, μόνο ένας στους δέκα δήλωσε ότι δεν προέκυψαν οφέλη σταδιοδρομίας από τις προσπάθειές του.

Το σκεπτικό μιας τέτοιας ιδιαίτερης αναζήτηση εργασίας; Η αγορά εργασίας έχει γίνει ανταγωνιστική, δυσπρόσιτη και φτιαχτή, με την τεχνητή νοημοσύνη να «χτενίζει» πλήθος βιογραφικών που είναι φτιαγμένη από… τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι αναζητούν απεγνωσμένα ένα εναλλακτικό μέσο για να παρουσιάσουν τον εαυτό τους με αυθεντικό τρόπο σε ένα πραγματικό άτομο.

Πάντως, η δικτύωση μέσω εφαρμογών γνωριμιών δεν είναι κάτι καινούργιο στην αγορά εργασίας. Το Business Insider μίλησε με επαγγελματίες που έχουν βρει πελάτες, συστάσεις ή απλά έκαναν ένα επαγγελματικό ραντεβού μέσω τέτοιων apps. Η προσέγγιση που ακολουθεί ο καθένας είναι διαφορετική. Την ώρα που ο ένας ξεκαθαρίζει αμέσως ότι αυτό που αναζητά είναι εργασία, ο άλλος κρατάει ανοιχτές όλες τις πόρτες. Σε αυτό που συμφωνούν όμως όλοι είναι το εξής: ότι αθόρυβα το Tinder και οι υπόλοιπες εφαρμογές γνωριμιών έχουν γίνει το νέο LinkedIn.