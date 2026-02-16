Ο-Μητσοτάκης-στέλνει-μήνυμα-εκλογικής-κινητοποίησης-στα-στελέχη-της-ΝΔ-και-συνεχίζει-το-πρέσινγκ-στο-ΠΑΣΟΚ

Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει ένα πυκνό πρόγραμμα ταξιδιών για τις επόμενες εβδομάδες, με το Άμπου Ντάμπι και το φόρουμ για το ΑΙ που διοργανώνει ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι στο Νέο Δελχί στο πρόγραμμα αυτών των ημερών, δεν όμως αποστρέφει το βλέμμα του από το εσωτερικό, με δεδομένο ότι η τρέχουσα χρονιά είναι δεδομένα προεκλογική.

Υπό αυτό το πρίσμα ήδη στη Νέα Δημοκρατία δουλεύουν σε εκλογικό ορίζοντα και βάζουν μπροστά τις κομματικές μηχανές, με στόχο την μέγιστη δυνατή κομματική συσπείρωση. Σε μία περίοδο που ο χώρος της αντιπολίτευσης είναι σε κατακερματισμό και περιδίνηση, εν αναμονή των νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καρυστανού και εν μέσω εσωστρέφειας του ΠΑΣΟΚ, στη ΝΔ θέλουν να κεφαλαιοποιήσουν το πολιτικό τους πλεονέκτημα και την δεδομένη δημοσκοπική πρωτιά για να κλείσουν την ψαλίδα προς την περιοχή της αυτοδυναμίας, όσο κι αν αυτός ο στόχος φαντάζει με τα μέχρι στιγμής δεδομένα μάλλον ουτοπικός.

Μπορεί οι εκδηλώσεις κοπής πίτας να έχουν έναν κάπως φολκλορικό χαρακτήρα με δεδομένο ότι έχουμε φτάσει τα μέσα του Φεβρουαρίου, όμως το ραντεβού που σήμερα το απόγευμα στο ξενοδοχείο Grand Hyatt της λεωφόρου Συγγρού από το οργανωτικό του κυβερνώντος κόμματος, με βασικό προσκεκλημένο και ομιλητή τον πρωθυπουργό, είναι σημαντικό προκειμένου να σταλεί σε όλους το μήνυμα της μεγίστης δυνατής εγρήγορσης και συσπείρωσης για μια ακόμη πρωτιά.

Άλλωστε αυτό που αναγνωρίζουν ακόμα και οι πολιτικοί αντίπαλοι του κυβερνώντος κόμματος είναι ότι η ΝΔ ξέρει να κάνει εκλογές και σε αυτό θα μετρηθεί πλέον ο κομματικός μηχανισμός, ενώ ήδη σε τροχιά προσυνεδριακών διαβουλεύσεων.

Πίεση και ανοίγματα στο ΠΑΣΟΚ

Και μπορεί ο πρωθυπουργός να ενεργοποιεί προοδευτικά τις κομματικές μηχανές, φαίνεται όμως ότι έχει παγίως στα ραντάρ του το ΠΑΣΟΚ, τόσο με όρους πολιτικού πρέσινγκ όσο και με το βλέμμα στην επόμενη μέρα των εκλογών και μιας πιθανής αναγκαιότητας για κυβερνητικές συνεργασίες. Υπό αυτό το πρίσμα δεν ήταν τυχαίο το καρφί στην κυριακάτικη του ανάρτηση για την Χαριλάου Τρικούπη, με φόντο το νομοσχέδιο για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και την στάση του ΠΑΣΟΚ στην ψηφοφορία.

«Δεν μπορώ να μην σημειώσω την παράδοξη στάση του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίζει όλα τα βασικά άρθρα του νομοσχεδίου και ταυτόχρονα να το καταψηφίζει επί της αρχής», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός. «Εύχομαι και ελπίζω να καταφέρουμε κάποια στιγμή ως πολιτικό σύστημα να προσεγγίζουμε με περισσότερη ειλικρίνεια όσα μπορούν πραγματικά να μας ενώνουν, χωρίς να εφευρίσκουμε τεχνητές διαφορές μόνο και μόνο για να υποδυόμαστε ότι κάνουμε αντιπολίτευση», προσέθεσε.

Είναι εμφανές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να εκμεταλλευτεί όλες τις εκλογικές δεξαμενές από τον χώρο του κέντρου, στέλνει όμως εμμέσως πλην σαφώς και ένα μήνυμα με το βλέμμα στο μετεκλογικό το οποίο, όπου τα διλήμματα θα τεθούν διαφορετικά.

Τα προσυνέδρια της ΝΔ

Με δεδομένη την στρατηγική Μητσοτάκη για προβολή του κυβερνητικού έργου που έχει γίνει τα τελευταία επτά χρόνια, τα θεματικά προσυνέδρια της Ν.Δ στο δρόμο προς το συνέδριο που θα γίνει τον Μάιο στην Αθήνα θεωρούνται σημαντικά για την κωδικοποίηση μιας σειράς πρωτοβουλιών και έργων που έτρεξαν τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτό ήταν και το πνεύμα της συζήτησης που έκανε ο πρωθυπουργός με πολίτες σε πάνελ στο πρώτο προσυνέδριο των Ιωαννίνων.

Ήδη την περασμένη Πέμπτη συνεδρίασε για πρώτη φορά η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου υπό τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο, ο οποίος ολοκλήρωσε τις διεθνείς του υποχρεώσεις και επέστρεψε οριστικά στην Ελλάδα, ενώ σε σύσκεψη που έγινε την Παρασκευή στο Μέγαρο Μαξίμου μπήκε μπροστά το πλάνο και για τα επόμενα προσυνέδρια.

Όπως έχει γράψει το «ΘΕΜΑ» και το προηγούμενο διάστημα, το επόμενο ραντεβού δίνεται στις 25 Φεβρουαρίου στην Αλεξανδρούπολη του Έβρου, ενώ ακολουθούν προσυνέδρια σε Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης και Θεσσαλονίκη. Ανάλογα με το πρόγραμμα και την διαθεσιμότητα του πρωθυπουργού, θα φανεί αν μπορεί να γίνει κι άλλο προσυνέδριο στην Λάρισα ή στην Λαμία και ενδεχομένως σε κάποιο ακόμα νησί, μέχρι τα μέσα Μαΐου οπότε και δίνεται το κεντρικό συνεδριακό ραντεβού.

Σε αυτό το περιβάλλον, δεν πέρασε απαρατήρητη η παρέμβαση του Νίκου Δένδια από την Ροδόπη, όπου επεσήμανε την ψαλίδα μεταξύ του αποτυπώματος της Ρόδου και της ευρύτερης παράταξης της Δεξιάς. «Οι μετρήσεις δείχνουν απόκλιση ανάμεσα στην παράταξη και στην εκλογική απήχηση του κόμματος. Το κόμμα είναι η εκλογική έκφραση της παράταξης», είπε χαρακτηριστικά από την Κομοτηνή. «Αυτό το κενό, εμένα με απασχολεί και με απασχολεί πάρα πολύ. Πρέπει λοιπόν, στο πλαίσιο της προσπάθειας προς το προσυνεδριακό διάλογο και στο συνέδριό μας, που θα γίνει το Μάϊο όπως είπε ο Πρόεδρος, να βρούμε γιατί υπάρχει αυτό το κενό και να καλύψουμε αυτό το κενό», προσέθεσε.