Ο-Χάρης-Θεοχάρης-θα-εκπροσωπήσει-την-Ελλάδα-στο-Συμβούλιο-Ειρήνης-για-τη-Γάζα

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης θα είναι εκείνος που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Συμβούλιο Ειρήνης που διοργανώνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) για τη Γάζα.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, επιβεβαιώνεται ότι θα συμμετάσχει και η ελληνική πλευρά ως παρατηρητής στο Συμβούλιο την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου μαζί με την Ιταλία και τη Κύπρο.
Υπενθυμίζεται ότι εκείνες τις μέρες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην Ινδία ως προσκεκλημένος του Ναρέντρα Μόντι σε συνέδριο που έχει προγραμματιστεί εδώ και καιρό με αντικείμενο την Τεχνητή Νοημοσύνη.
