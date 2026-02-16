Παπασταύρου:-Εγκαινιάζουμε-μια-νέα-εποχή-εθνικής-αυτοπεποίθησης-και-αποφασιστικότητας,-γινόμαστε-σημαντικός-εξαγωγέας-ενέργειας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η παρουσίαση των συμβάσεων μίσθωσης μεταξύ της ελληνικής Πολιτείας και της κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Οι συμφωνίες αφορούν την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές «μπλοκ Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2», ολοκληρώνοντας εντός διαστήματος 10 μηνών τον σχετικό διεθνή διαγωνισμό.

Η επίσημη υπογραφή των συμβάσεων μίσθωσης έλαβε χώρα νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο πλαίσιο της διαδικασίας, οι τέσσερις συμφωνίες υπογράφηκαν ξεχωριστά από τα συμβαλλόμενα μέρη (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), Chevron και HELLENiQ ENERGY).

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των συμβάσεων μίσθωσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστηρίζει σταθερά τον ενεργειακό ρεαλισμό σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και ακολουθεί πιστά το μονοπάτι της ισόρροπης βιώσιμης ανάπτυξης των στρατηγικών πλεονεκτημάτων της πατρίδας μας. Και για αυτό έχει επενδύσει σημαντικά στον τομέα της ενέργειας. Συνοψίζω. Στις υποδομές μας, με πενταπλασιασμό των πόρων σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, με αγωγούς φυσικού αερίου, σταθμούς συμπίεσης, τερματικούς σταθμούς LNG. Στις διασυνδέσεις μας. Με επεκτάσεις των δικτύων μας με το εσωτερικό και με το εξωτερικό. Στις Ανανεώσιμες Πηγές μας, αξιοποιώντας τον ήλιο και τον άνεμο, που έχουμε σε αφθονία. Αλλά και στις νέες τεχνολογίες με σκοπό την ταχύτερη και ποιοτικότερη μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο. Έτσι η χώρα μας, μετά από σχεδόν 25 χρόνια, από καθαρός εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας εξελίσσεται σε σημαντικό εξαγωγέα. Και σήμερα εγκαινιάζουμε μια νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης και αποφασιστικότητας. Για πρώτη φορά εξερευνούμε τις υποθαλάσσιες πηγές μας νοτίως της Κρήτης. Ενώ ερευνούμε και νότια της Πελοποννήσου. Καθιστώντας την Ελλάδα εν δυνάμει παραγωγό φυσικού αερίου προς όφελος της χώρας μας, των πολιτών μας αλλά και της Ευρώπης. Προς όφελος των σημερινών και των επόμενων γενεών. Αξιοποιώντας τόσο την γεωγραφική μας θέση όσο και τις υποδομές, ορθώνουμε το γεωπολιτικό μας ανάστημα και ασκούμε αποφασιστικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

H πρέσβης των ΗΠΑ, κ. Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με τη σειρά της, υπογράμμισε: «Η σημερινή υπογραφή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ανάδειξη της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου και αποτελεί ορόσημο στη διαρκή συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας. Οι ενεργειακές συνεργασίες αφορούν κάτι περισσότερο από τη γεωλογία και την οικονομία. Αφορούν την οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ των εθνών, τη δημιουργία ευημερίας για τους λαούς μας και την ενίσχυση των δεσμών συμμαχίας. Συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετείχαν στην επίτευξη αυτού του ορόσημου».».

Στη συνέχεια, ο αντιπρόεδρος Global New Ventures της Chevron, Gavin Lewis, δήλωσε: «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας, τη HELLENiQ ENERGY και την Ελληνική Δημοκρατία, για την αξιολόγηση του δυναμικού υδρογονανθράκων αυτών των παρθένων περιοχών. Με την τεχνογνωσία μας στην ανάπτυξη έργων πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως, η Chevron διαθέτει τους πόρους, την εμπειρία και την τεχνολογία για να προωθήσει και να αξιοποιήσει νέες ενεργειακές πηγές σε αυτή την περιοχή πρώτης εξερεύνησης».

Κατόπιν, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, ανέφερε: «Η σημερινή συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση του δυναμικού υδρογονανθράκων της Ελλάδας, σε μια περίοδο όπου η ασφάλεια εφοδιασμού καθίσταται πιο κρίσιμη από ποτέ. Η HELLENiQ ENERGY διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια της χώρας να ενισχύσει τη θέση της ως περιφερειακός ενεργειακός κόμβος. Η συνεργασία μας με τη Chevron, μία από τις κορυφαίες ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως, ενισχύει την τεχνική εξειδίκευση και τις επιχειρησιακές δυνατότητες της κοινοπραξίας, καθώς προχωρούμε στην έρευνα των νέων θαλάσσιων περιοχών, με σταθερή δέσμευση στην προστασία του περιβάλλοντος και στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών».

Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, κ. Αριστοφάνης Στεφάτος, είπε: «Είμαστε υπερήφανοι που σήμερα ολοκληρώνεται ο διεθνής διαγωνισμός παραχώρησης νέων περιοχών, ο οποίος εντάσσεται στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Ένας διαγωνισμός που ως ΕΔΕΥΕΠ πραγματοποιήσαμε με ταχύτητα, αίσθημα ευθύνης και επιτυχία. Η υποδειγματική εκτέλεση της διαδικασίας δεν θα ήταν εφικτή δίχως τη διαρκή υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και προσωπικά του Υπουργού κ. Παπασταύρου, τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΔΕΥΕΠ για την εξαιρετική δουλειά τους. Είμαστε ευτυχείς που η κοινοπραξία Chevron-HELLENiQ ENERGY αναλαμβάνει τις συγκεκριμένες περιοχές, καθώς η εμπειρία και τεχνογνωσία τους σε αντίστοιχα έργα θα συνεισφέρει στην επιτυχία της προσπάθειας. Με τις επερχόμενες έρευνές τους θα προστεθούν ακόμη 46.189 τετραγωνικά χιλιόμετρα προς εξερεύνηση, μεγιστοποιώντας τις πιθανότητες ανεύρεσης αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων».

Στη τελετή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, οι υφυπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.κ. Νίκος Ταγαράς και Νίκος Τσάφος, οι Γενικοί Γραμματείς Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Πέτρος Βαρελίδης, Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ευθύμης Μπακογιάννης, Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κα. Δέσποινα Παληαρούτα, και Δασών, κ. Ευστάθιος Σταθόπουλος, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστας Σκρέκας, η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κα. Αλεξάνδρα Σδούκου, και ο Θόδωρος Σκυλακάκης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο τέως Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κ. Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, καθώς και εκπρόσωποι των εποπτευόμενων από το ΥΠΕΝ φορέων και του ιδιωτικού τομέα.