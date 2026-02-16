Close Menu
    Monday, February 16
    Πειραιώς ΑΕΠΕΥ: Στην πρώτη θέση της κατάταξης των ΑΧΕ για τον Ιανουάριο

    Επιχειρήσεις 1 Min Read

    Την πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακών ως προς τις συναλλαγές στο ΧΑ τον Ιανουάριο κατέλαβε η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ, με ποσοστό 28,77%.

    Την τριάδα συμπληρώνουν η Eurobank Equities (13,45%) και η Alpha Finance (13,28%).

    Ακολουθούν οι Euroxx Χρηματιστηριακή (10,77%), Εθνική Χρηματιστηριακή (6,69%), UBS Europe (5,67%), και η Optima Bank (5,37%)

    Επιπλέον, τη δεκάδα συμπληρώνουν οι BofA Securities (4,74%), Citigroup Global (2,90%), και Παντελάκης Χρηματιστηριακή (2,09%).

