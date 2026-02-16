Πιερρακάκης-στο-eurogroup:-Υπαρξιακής-σημασίας-για-την-Ευρώπη-ο-διεθνής-ρόλος-του-ευρώ

H δήλωση του Έλληνα ΥΠΕΘΟ πριν την έναρξη της συνεδρίασης του σημερινού Eurogroup στις Βρυξέλλες. Τι υπογραμμίζει.

«Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ αποτελεί παραδοσιακά υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα» τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος σήμερα στην συνεδρίαση των Ευρωπαίων ΥΠΟΙΚ στις Βρυξέλλες, τονίζοντας πως δύο ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο αφορούν τον διεθνή ρόλο του ευρώ και τις παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες μεταξύ περιφερειακών μπλοκ.

Ένα Eurogroup με ειδικό ενδιαφέρον: Στο επίκεντρο οι παγκόσμιες ανισορροπίες και η ομάδα των 6

«Η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup πραγματοποιείται σε μια καθοριστική στιγμή για την ευρωπαϊκή οικονομία, μόλις λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ με θέμα την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ αποτελεί παραδοσιακά υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα του Eurogroup. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε σε αυτή τη συζήτηση, ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη και την κοινή ευημερία» υπογράμμισε ο Έλληνας ΥΠΕΘΟ.

«Η σημερινή ατζέντα θα καλύψει δύο ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα: Το πρώτο είναι ο διεθνής ρόλος του ευρώ. Δεν χρειάζεται να υπογραμμίσουμε τον ρόλο που διαδραματίζει το κοινό νόμισμα στην ευρωπαϊκή οικονομία, διασφαλίζοντας τη δύναμη και την ενότητά της. Ωστόσο, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στο σημερινό γεωπολιτικό πλαίσιο, υπάρχει ο κίνδυνος το διεθνές χρηματοπιστωτικό και νομισματικό σύστημα να χρησιμοποιείται ως πολιτικό εργαλείο. Είναι, επομένως, υπαρξιακής σημασίας να διαφυλάξουμε τον διεθνή ρόλο του ευρώ, καθώς και τη νομισματική κυριαρχία της ΕΕ» τόνισε.

Παράλληλα, το δεύτερο ζήτημα που θα είναι οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες μεταξύ περιφερειακών μπλοκ. «Πρόκειται για θέμα που θα συζητήσουμε μαζί με τους συναδέλφους μας εκτός Ευρωζώνης. Είναι ένα ζήτημα παγκόσμιας φύσης. Αφορά εμπορικές αλλά και εσωτερικές ανισορροπίες, σε σχέση με τους κρατικούς προϋπολογισμούς, τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτά συνδέονται σε παγκόσμιο επίπεδο» συμπλήρωσε.

«Είναι επίσης ένα ζήτημα που έχει αποκτήσει γεωπολιτική διάσταση. Για τον λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να το συζητήσουμε σε επίπεδο Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ, ώστε να επιτευχθεί μια κοινή κατανόηση του προβλήματος. Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα ζήτημα παγκόσμιας φύσης, πήρα επίσης την πρωτοβουλία να προσκαλέσω τον καλό μου φίλο, τον Υπουργό Οικονομικών του Καναδά, François-Philippe Champagne, υπό το πρίσμα της πρόσφατης προεδρίας του Καναδά στην G7, να μοιραστεί τις απόψεις και τις σκέψεις του επί του θέματος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ανυπομονώ να δεχθώ τις ερωτήσεις σας στη συνέντευξη Τύπου. Ευχαριστώ» κατέληξε.