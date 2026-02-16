Προϋπολογισμός:-Τα-στοιχεία-Ιανουαρίου-«κλειδώνουν»-το-πλεόνασμα

«Crash test» για νέες παροχές και οι επιπτώσεις από τα «μπλόκα» του Δεκεμβρίου στα ταμεία των επιχειρήσεων και του κράτους.

Με τα στοιχεία που δείχνουν πώς έκαναν «ποδαρικό» τα κρατικά έσοδα τον πρώτο μήνα του 2026, ξεκινά ουσιαστικά από σήμερα η αντίστροφη μέτρηση για το «στοίχημα» της κυβέρνησης για νέες εξαγγελίες παροχών από τον πρωθυπουργό φέτος ως την ΔΕΘ.

Την Δευτέρα το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για τον μήνα Ιανουάριο. Αν και περιλαμβάνυν ΦΠΑ και φόρους που εισπράχθηκαν μέσα στο 2026, αφορούν δηλώσεις και δραστηριότητες του γ΄τριμήνου του 2025 – και ειδικά του Δεκεμβρίου.

Με τα κρατικά έσοδα αυτά, μαζί με τα έσοδα Φεβρουαρίου που θα ανακοινωθούν στις 16 Μαρτίου, «κλείνει το ταμείο» της περσινής χρονιάς και αρχίζουν οι οριστικοί υπολογισμοί και οι μετρήσεις: αν προκύπτει υπερ-πλεόνασμα και αν μπορεί να χρηματοδοτήσει τις παροχές της ΔΕΘ – ή και άλλες παρεμβάσεις νωρίτερα ακόμα.

Ο απρόβλεπτος παράγοντας

Στην κρίσιμη αυτή δημοσιονομική εξίσωση όμως, τα στοιχεία Ιανουαρίου έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς έχει «εισβάλει» και ένας απρόβλεπτος παράγοντας για την πορεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού: οι αγροτικές κινητοποιήσεις του Δεκεμβρίου.

Τα νέα στοιχεία θα ανακοινωθούν σήμερα, θα δώσουν για πρώτη φορά την απάντηση στο ερώτημα αν και κατά πόσο «κόστισαν» στα κρατικά έσοδα τα μπλόκα στις εθνικές οδούς και στα τελωνεία – που συνέπεσαν και με την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

Θα φανεί δηλαδή αν και κατά πόσον ανακόπηκε η ανοδική πορεία που είχαν τα κρατικά έσοδα στη μεγαλύτερη διάρκεια του 2025.

«Βαρόμετρο παροχών» ΦΠΑ και έσοδα τελωνείων

Το οικονομικό αποτύπωμα των κινητοποιήσεων θα αποκαλυφθεί κυρίως μέσα από τα έσοδα των Τελωνείων αλλά και του ΦΠΑ που οι επιχειρήσεις εισέπραξαν στα ταμεία τους έως 31 Δεκεμβρίου, και τον οποίο απέδωσαν στο τέλος Ιανουαρίου.

Το ποσό αυτό ανακοινώνεται σήμερα και θα κριθεί αν κινήθηκε σύμφωνα με την πρόβλεψη που είχε κάνει το ΥΠΕΘΟ στην εισηγητική του Προϋπολογισμού που κατέθεσε τον Νοέμβριο. Τυχόν υπέρβαση αυξάνει το περιθώριο για σχεδιασμό παρεμβάσεων, τυχόν υστέρηση μειώνει πόρους και κονδύλια για παροχές.

Καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις έπληξαν για τουλάχιστον το 1/12 της χρονιάς τη μεταφορά εμπορευμάτων και τη λειτουργία της αγοράς – και πάνω ακριβώς στην κρισιμότερη εορταστική και εμπορική περίοδο του έτους – ο ΦΠΑ Δεκεμβρίου αποτελεί το πιο άμεσο δημοσιονομικό «βαρόμετρο» παροχών για το 2026.

Τα σημερινά στοιχεία θα δείξουν αν η εορταστική αγορά κατάφερε να αντισταθμίσει τις διαταραχές ή αν τα μπλόκα άφησαν ορατό αποτύπωμα στον τζίρο των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση στα φορολογικά έσοδα.

Διπλό «κλείδωμα» με τα στοιχεία Μαρτίου

Η τελική απάντηση θα δοθεί στις 16 Μαρτίου, όταν οριστικοποιηθούν και τα έσοδα Φεβρουαρίου (πληρωμές έως 27/2) και επισημοποιηθεί το οριστικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2025. Τότε θα φανεί όχι μόνο η τυχόν επίδραση των αγροτικών κινητοποιήσεων τον μήνα Δεκέμβριο, αλλά και αν είχαν περαιτέρω αρνητική επίδραση στο τζίρο και στα κέρδη της αγοράς στο πρώτο δίμηνο του 2026. Κάτι που θα καθορίσει την δυναμική του δημοσιονομικού πλεονάσματος που αναμένεται εφέτος και, άρα, και το περιθώριο για κοινωνικές παροχές και φοροελαφρύνσεις που έχουν προαναγγελθεί ή σχεδιάζονται.

Πιθανή «μεταφορά» των συνεπειών στους επόμενους μήνες – είτε λόγω μειωμένης καταναλωτικής εμπιστοσύνης, είτε λόγω διαταραχών στις εφοδιαστικές αλυσίδες— θα αποτελέσει σημαντικό δείκτη για τις δημοσιονομικές προβλέψεις του τρέχοντος έτους. Το σημερινό δελτίο θα δώσει την πρώτη εικόνα, αλλά το επόμενο την τελική, για το δημοσιονομικό τοπίο του 2025 και τις προοπτικές του 2026.