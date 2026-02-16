Προϋπολογισμός:-Φοροέσοδα-6,2-δισ.-ευρώ-τον-Ιανουάριο,-1,2%-πάνω-από-τον-στόχο

Πρωτογενές πλεόνασμα, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση ύψους 3,510 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 1,751 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1,980 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2025 καταγράφει ο προϋπολογισμός τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης.

«Σκόνταψε» στα μπλόκα των Τελωνείων και των Εθνικών οδών τον Δεκέμβριο ο κρατικός προϋπολογισμός, όπως αποκαλύπτουν τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Ιανουαρίου. Παρότι το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε πρωτογενές αποτέλεσμα 3,510 δισ. τον Ιανουάριο (έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,751 δισ. που είχε τεθεί για τον αντίστοιχο μήνα στην Εισηγητική Έκθεση) στην πραγματικότητα ο προϋπολογισμός κινήθηκε «ίσα βάρκα- ίσα νερά» με τους στόχους και, συνεπώς, δεν συνεχίστηκε τον μήνα αυτόν η «παραγωγή» δημοσιονομικού χώρου που θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει νέες παροχές.

Όπως όλα δείχνουν, τα έσοδα ΦΠΑ και Τελωνείων δεν μπόρεσαν να στηρίξουν αύξηση εσόδων ανάλογη με τους προηγούμενους μήνες. Λογιστικά η υπέρβαση στα καθαρά δημόσια έσοδα που εισπράχθηκαν τον Ιανουάριο ήταν μόλις 33 εκατομμύρια. Και έτσι, για τον πρώτο μήνα του 2026 η πραγματική υπέρβαση στο πρωτογενές πλεόνασμα ήταν μόλις 108 εκατ. ευρώ και όχι 1,76 δισ. ευρώ, όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων του ΥΠΕΘΟ.

Στο ίδιο διάστημα τα φοροέσοδα ανήλθαν σε 6,207 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 71 εκατ. ευρώ ή 1,2% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου:

· τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε ταμειακή βάση, για το μήνα Ιανουάριο 2026, εμφανίζουν πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2,287 δισ. ευρώ έναντι στόχου για πλεόνασμα 543 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2026 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026 και πλεονάσματος 758 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

· το πρωτογενές αποτέλεσμα σε ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3,510 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,751 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1,980 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2025.

Ωστόσο:

· εξαιρώντας ποσό ύψους 1,272 δισ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς γενικής κυβέρνησης,καθώς και ποσό ύψους 379 εκατ. ευρώ που αφορά ετεροχρονισμό πληρωμών στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών, που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, εκτιμάται σε 108 εκατ. ευρώ.

· το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ήταν πλησίον των στόχων, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 33 εκατ. ευρώ.

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Με βάση τα προσωρινά στοιχεία πάντως, τον Ιανουάριο 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 6,136 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας υπέρβαση κατά 33 δισ. ευρώ ή μόλις 0,5% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 6,207 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 71 εκατ. ευρώ ή 1,2% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 795 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 304 εκατ. ευρώ από τον στόχο (492 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026, εξαιτίας της επιστροφής ΦΠΑ ύψους 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού.

Ειδικότερα, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επισημαίνεται ότι στα έσοδα μηνός Ιανουαρίου καταγράφηκαν τα ποσά από τις απαιτούμενες συναλλαγές για την ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των τριών (3) κάθετων οδικών αξόνων της για 35 χρόνια, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 5260/2025 (Α’ 229).

Στη βάση αυτή:

• ποσό 306 εκατ. ευρώ που αφορά στο ΦΠΑ 24% επί του τιμήματος της συναλλαγής, αποδόθηκε από τον παραχωρησιούχο στο Ελληνικό Δημόσιο, καταγράφηκε στην κατηγορία «Φόροι» και συνοδεύτηκε με ισόποση επιστροφή φόρου.

• ακολούθως, το ίδιο ποσό των 306 εκατ. ευρώ, αποδόθηκε εκ νέου στο Ελληνικό Δημόσιο και καταγράφηκε στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών».

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 139 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9 εκατ. ευρώ από τον στόχο (130 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου 2026 ανήλθαν στα 3,850 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,710 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (5,560 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Επίσης, είναι μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 κατά 1,383 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω ετεροχρονισμού των μεταβιβάσεων σε ΟΚΑ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι πληρωμές εμφανίζονται μειωμένες κατά 1,331 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, που σχετίζεται κυρίως με ετεροχρονισμό των μεταβιβαστικών πληρωμών προς φορείς γενικής κυβέρνησης κατά 1,272 δισ. ευρώ.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 427 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 379 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες πληρωμές του 2025 κατά 309 εκατ. ευρώ.

Σημειωτέον ότι με την έναρξη του οικονομικού έτους, οι φορείς αναλαμβάνουν κατά προτεραιότητα πιστώσεις για την εξυπηρέτηση των απλήρωτων υποχρεώσεων των προηγούμενων ετών, καθώς και στο πλαίσιο των πολυετών υποχρεώσεων.