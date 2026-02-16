Σουηδία:-Τάσεις-φυγής-από-το-«μίζερο-μικρό-νόμισμα»

Μετά την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, η Σουηδία αρχίζει να εξετάζει μια άλλη ιστορική στροφή: την υιοθέτηση του ευρώ. Ενώ η συζήτηση βρίσκεται στα αρχικά της στάδια, μια ανεπαίσθητη αλλά αξιοσημείωτη μετατόπιση λαμβάνει χώρα καθώς οι συνθήκες αλλάζουν.

Το 2003, όταν οι ψηφοφόροι απέρριψαν το κοινό νόμισμα της Ευρώπης σε δημοψήφισμα, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην ικανότητα της κορώνας να λειτουργήσει ως ρυθμιστής για τη μεγαλύτερη σκανδιναβική οικονομία. Πλέον οι γεωπολιτικές ανησυχίες έχουν προσδώσει στο ευρωπαϊκό νόμισμα μια νέα διάσταση.

Εκτός από την «απειλή» της Ρωσίας και της Κίνας, η εξωτερική πολιτική «Πρώτα η Αμερική» του Ντόναλντ Τραμπ -συμπεριλαμβανομένων των απειλών για την κατάληψη της Γροιλανδίας από τη γειτονική Δανία- υπογραμμίζει το πώς οι μικρότερες οικονομίες είναι εκτεθειμένες σε μια εποχή αντιπαλότητας των μεγάλων δυνάμεων.

«Η Σουηδία είναι πλέον πλήρες μέλος του ΝΑΤΟ ενώ ενισχύουμε την άμυνά μας μαζί με τους εταίρους μας στην ΕΕ», δήλωσε η Σεσίλια Ρον, Σουηδή βουλευτής από το κόμμα των Φιλελευθέρων, σε συνέντευξή της. «Αλλά εξακολουθούμε να στεκόμαστε με το ένα πόδι έξω, καθώς δεν συμμετέχουμε στη νομισματική συνεργασία».

Μια θέση στο τραπέζι

Το επιχείρημα υπέρ του ευρώ, είναι ότι ένα κοινό νόμισμα θα συσφίξει τους πολιτικούς δεσμούς και θα δώσει στους Σουηδούς μια θέση στο τραπέζι όταν πρόκειται για πανευρωπαϊκά νομισματικά θέματα.

Αυτό, προστίθεται στα παραδοσιακά επιχειρήματα, για την επέκταση του εμπορίου και τη διευκόλυνση των άμεσων επενδύσεων.

Ενίσχυση του ευρώ

Εάν η αλλαγή οριστικοποιηθεί, θα ενισχυθεί την αξιοπιστία του ευρώ ως αποθεματικό νόμισμα σε μια εποχή που αμφισβητείται η κυριαρχία του δολαρίου στο παγκόσμιο εμπόριο και .

Τα πρώτα δειλά βήματα έγιναν από το σουηδικό κατεστημένο στα τέλη του περασμένου μήνα.

Σε μια κοινοβουλευτική συνεδρίαση η υπουργός Οικονομικών Ελίζαμπεθ Σβάντεσον ανακοίνωσε ότι υποστηρίζει τη διεξαγωγή έρευνας για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της υιοθέτησης του ευρώ.

«Ο κόσμος αλλάζει και η ΕΕ αλλάζει», δήλωσε η Σβάντεσον, μέλος του Μετριοπαθούς Κόμματος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

«Επομένως, πρέπει επίσης να τολμήσουμε την αξιολόγηση, προς το συμφέρον της Σουηδίας, των σουηδικών νοικοκυριών και των σουηδικών επιχειρήσεων».

Από τις επιφυλάξεις στην αξιοπιστία της ΕΕ

Η μεταστροφή, στηρίζεται σε μια νέα έκθεση του Λαρς Κάλμφορς. Ο Σουηδός οικονομολόγος θεωρείται ότι έχει μεγάλη επιρροή σε νομισματικά θέματα, επειδή ήταν επικεφαλής της κυβερνητικής επιτροπής που εξέτασε τα επιχειρήματα για την υιοθέτηση του ευρώ πριν από το δημοψήφισμα του 2003. Εκείνη την εποχή, ήταν επιφυλακτικός σχετικά με τα οφέλη και η έκθεση της επιτροπής συνιστούσε την αναστολή της διαδικασίας.

Τώρα, ο Κάλμφορς είναι πιο θετικός. Οι γεωπολιτικές αντιλήψεις είναι «πολύ διαφορετικές σήμερα από ό,τι παλαιότερα» και αυτή η δυναμική αυξάνει την αξία της ένταξης στον «πυρήνα» της ΕΕ, δήλωσε σε συνέντευξή του.

«Θα συνέβαλε σε περισσότερη συνεργασία στην Ευρώπη, την οποία φαίνεται ότι έχουμε ανάγκη», είπε ενώ πρόσθεσε «Η Ρωσία, η Κίνα και φυσικά οι ΗΠΑ, είναι πολύ πιο αναξιόπιστες».

Ο Κάλμφορς αναδεικνύει επίσης τις θετικές επιπτώσεις στο εμπόριο και τις ξένες επενδύσεις για τα κράτη της ευρωζώνης που είναι μεγαλύτερες απ’ ό,τι περίμενε όταν εξέταζε το ζήτημα πριν από δύο και πλέον δεκαετίες.

«Μίζερο μικρό νόμισμα»

Οι επικεφαλής των επιχειρήσεων έχουν ήδη συμφωνήσει. Πολλοί διαμαρτύρονται ότι η αστάθεια του σουηδικού νομίσματος ενισχύει τις αναταράξεις στην αγορά. Ο χρηματιστής Κριστερ Γκαρντελ του οποίου η Cevian Capital με έδρα τη Στοκχόλμη έχει αγοράσει και πουλήσει μερίδια μεγάλων σουηδικών εταιρειών, όπως η εταιρεία κατασκευής φορτηγών Volvo AB, έχει αποκαλέσει στο παρελθόν την κορώνα «μίζερο μικρό νόμισμα» και εμμένει υπέρ της αλλαγής.

«Η μικρή, μη ρευστοποιήσιμη και ευμετάβλητη κορώνα αποτελεί μειονέκτημα για τη σουηδική βιομηχανία», δήλωσε ο Γκαρντέλ σε γραπτή απάντηση σε ερωτήσεις του -. «Αυτό θα εξαλειφόταν αν εντασσόμασταν στο ευρώ».

Το 60% των εξαγωγών στην Ευρώπη

Για την οικονομία της Σουηδίας, η ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας. Περισσότερο από το 60% του εμπορίου των σουηδικών προϊόντων αγ πραγματοποιείται με το μπλοκ, σε σύγκριση με μόλις το 6,4% με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Σουηδίας.

Παρόλα αυτά, σχεδόν η πλειοψηφία των Σουηδών παραμένει κατά της ένταξης στο ευρώ, έναντι μόλις του ενός τρίτου περίπου που τάσσεται υπέρ. Ωστόσο, ενώ το χάσμα μεταξύ σκεπτικιστών και υποστηρικτών έχει διευρυνθεί ελαφρώς στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, είναι σημαντικά μικρότερο από ό,τι πριν από μια δεκαετία, όταν τρεις στους τέσσερις Σουηδούς ήταν αντίθετοι με το ευρώ.

4 χρόνια

Εάν τα εμπόδια ξεπεραστούν, η κατάργηση της κορώνας θα απαιτούσε τουλάχιστον τέσσερα χρόνια -συμπεριλαμβανομένων των δύο ετών που απαιτούνται για να καταδειχθεί μια σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία έναντι του ευρώ- σύμφωνα με μια εκτίμηση του Σουηδού ακαδημαϊκού Καλμφορς.

