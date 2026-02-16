Σταύρος Παπασταύρου για συμφωνία με Chevron: Δεν είναι βήμα, είναι άλμα – Εθνική υπόθεση η ενεργειακή στρατηγική

Με έμφαση στον στρατηγικό χαρακτήρα της συμφωνίας και στη γεωπολιτική διάσταση της ενεργειακής πολιτικής, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τοποθετήθηκε κατά την παρουσίαση και υπογραφή των συμβάσεων μίσθωσης μεταξύ της ελληνικής Πολιτείας και της κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY για τέσσερις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

«Η χώρα μας δεν κάνει απλώς ένα βήμα, κάνει ένα άλμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλωσορίζοντας τη Chevron, «μία από τις δύο κορυφαίες πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο». Όπως τόνισε, η συμφωνία ενισχύει ουσιαστικά την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας, σε μια περίοδο όπου – όπως είπε – «όλοι αναγνωρίζουν πλέον τον ρόλο που θα παίξουν οι υδρογονάνθρακες τα επόμενα χρόνια».

Ο υπουργός στάθηκε στη συνολική ενεργειακή στρατηγική της χώρας, επισημαίνοντας ότι την τελευταία πενταετία υπήρξε πενταπλασιασμός των πόρων που κατευθύνθηκαν σε υποδομές σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, με έμφαση στις διασυνδέσεις, στη συνεχή επέκταση των δικτύων και στην παράλληλη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

«Από καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, η χώρα μας εξελίσσεται σε καθαρό εξαγωγέα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα καθίσταται εν δυνάμει παραγωγός φυσικού αερίου «προς όφελος των Ελλήνων και των Ευρωπαίων, προς όφελος και των επόμενων γενιών».

Ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε την ενεργειακή στρατηγική «εθνική υπόθεση», τονίζοντας ότι η χώρα «ορθώνει ανάστημα και προασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα». Αναφέρθηκε επίσης στη θεσμική συνέχεια, σημειώνοντας ότι τον Μάρτιο του 2025 είχε την τιμή να ολοκληρώσει έργο που ξεκίνησαν οι προκάτοχοί του, «σε μια σκυταλοδρομία θεσμικής συνέχειας».

Μεγάλη πρόκληση και μεγάλη ευκαιρία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, χαρακτηρίζοντάς την «μεγάλη πρόκληση αλλά και μεγάλη ευκαιρία» για την Ελλάδα. «Από ενεργειακός κόμβος, η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός σταθεροποιητικός παράγοντας», υπογράμμισε, κάνοντας ειδική μνεία στον Κάθετο Διάδρομο.

«Οι σημερινές υπογραφές αποτελούν στρατηγική κίνηση με όραμα», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι με τη συμφωνία διπλασιάζεται η γεωγραφική έκταση που καλύπτει το εθνικό πρόγραμμα ερευνών. Ευχαρίστησε τη Chevron και τη HELLENiQ ENERGY για την απόφασή τους να επενδύσουν στην Ελλάδα και υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει αξιόπιστος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Απευθυνόμενος στη Chevron, κατέληξε: «Η Ελλάδα είναι εδώ. Είναι η αρχή μιας συνεργασίας και θα πορευθούμε μαζί τα επόμενα χρόνια».