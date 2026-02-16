Στη-Γενεύη-ο-Αραγτσί,-θα-συναντηθεί-σήμερα-με-τον-επικεφαλής-της-εποπτικής-αρχής-πυρηνικής-ενέργειας:-Στο-τραπέζι-τα-440-κιλά-ουρανίου

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι θα συναντηθεί τη Δευτέρα, στη Γενεύη, με τον επικεφαλής της πυρηνικής εποπτικής αρχής του ΟΗΕ, μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη έναρξη του δεύτερου γύρου συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες επανεκκίνησαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στο Ομάν, τις διαπραγματεύσεις με στόχο την αντιμετώπιση της πολυετούς διαμάχης τους για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την αποτροπή νέας στρατιωτικής αντιπαράθεσης, καθώς αμερικανικά πολεμικά πλοία –μεταξύ των οποίων και δεύτερο αεροπλανοφόρο– αναπτύσσονται στην περιοχή.

«Βρίσκομαι στη Γενεύη με πραγματικές ιδέες για την επίτευξη μιας δίκαιης και ισότιμης συμφωνίας. Αυτό που δεν βρίσκεται στο τραπέζι είναι η υποταγή υπό απειλές», ανέφερε ο Αραγτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Joined by nuclear experts, I will meet @rafaelmgrossi on Mon for deep technical discussion. Also meeting @badralbusaidi ahead of diplomacy with U.S. on Tues. I am in Geneva with real ideas to achieve a fair and equitable deal.

What is not on the table: submission before threats — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 16, 2026

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι, συνοδευόμενος από πυρηνικούς εμπειρογνώμονες «για εις βάθος τεχνικές συζητήσεις».

Η IAEA ζητά εδώ και μήνες από το Ιράν να διευκρινίσει τι απέγινε το απόθεμα των 440 κιλών υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, μετά τα ισραηλινο-αμερικανικά πλήγματα του Ιουνίου, και να επιτρέψει την πλήρη επανέναρξη των επιθεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων τριών βασικών εγκαταστάσεων που βομβαρδίστηκαν: της Νατάνζ, του Φορντό και του Ισφαχάν.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ο Αμπάς Αραγτσί έφθασε στη Γενεύη ενόψει του δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που η Ουάσιγκτον διατηρεί την πίεση προς την Ισλαμική Δημοκρατία.

Αύριο οι συνομιλίες με την Ουάσινγκτον

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, οι «έμμεσες» συνομιλίες Ιράν–ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα, με τη διαμεσολάβηση του Ομάν, θα πραγματοποιηθούν αύριο, αν και η Ουάσιγκτον έχει στο παρελθόν επιδιώξει να τεθούν στο τραπέζι και άλλα ζητήματα, όπως το ιρανικό βαλλιστικό πρόγραμμα και η στήριξη περιφερειακών συμμάχων.

Σημαντική αβεβαιότητα εξακολουθεί να περιβάλλει την τύχη του αποθέματος άνω των 400 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60%, το οποίο είχε καταγραφεί τελευταία φορά από επιθεωρητές της πυρηνικής εποπτικής αρχής τον Ιούνιο.

«Ο υπουργός Εξωτερικών έφθασε στη Γενεύη επικεφαλής διπλωματικής και τεχνικής αντιπροσωπείας για να συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο των πυρηνικών διαπραγματεύσεων», ανέφερε το κρατικό δίκτυο IRIB στο κανάλι του στο Telegram.

Η Ουάσιγκτον έχει αποστείλει τον ειδικό απεσταλμένο για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, όπως επιβεβαίωσε χθες ο Λευκός Οίκος.