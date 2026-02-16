Συνεχίζεται-η-αναζήτηση-συμμαχιών-στην-Κεντροαριστερά-με-τον-χρόνο-να-πιέζει

-

Μετά από τρεις μήνες και την εκδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί για την κλιματική αλλαγή, Σωκράτης Φάμελλος, Αλέξης Χαρίτσης, Χάρης Δούκας και Πέτρος Κόκκαλης βρέθηκαν και πάλι μαζί, αυτή τη φορά στη Μυτιλήνη, να συζητούν για τη νησιωτικότητα. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση για την κοινή πρόταση νόμου από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη θεσμοθέτηση οδικού χάρτη για τον πρωτογενή τομέα.

Γίνεται μια τελευταία προσπάθεια για τη συγκρότηση ενός προοδευτικού πόλου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία; Η απάντηση δεν είναι εύκολη από τη στιγμή που ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ, παρά την επιμονή του Χάρη Δούκα, δεν έχει αλλάξει τον προσανατολισμό της αυτόνομης πορείας. Το άλλο «εμπόδιο» είναι πως πολλά από τα στελέχη του χώρου της Αριστεράς και η συντριπτική πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ το μόνο που περιμένουν αυτή την περίοδο είναι το επόμενο βήμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο χρόνος περνάει, ωστόσο οι ζυμώσεις στο χώρο δεν σταματούν. Εκδηλώσεις πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα με πλούσια θεματολογία. Κάποιοι υποστηρίζουν πως η κινητικότητα που υπάρχει λειτουργεί συμπληρωματικά και θετικά στο νέο εγχείρημα που ετοιμάζει ο πρώην πρωθυπουργός, ενώ άλλοι βλέπουν πως γίνονται προσπάθειες για να στηθεί ένα «ανάχωμα». Ή αλλιώς να πειστεί ο Αλέξης Τσίπρας και να βάλει «νερό στο κρασί» του σε σχέση με τη συγκρότηση ενός πόλου συμμαχιών με τον ίδιο επικεφαλής

Ο Σωκράτης Φάμελλος παραμένει στη γραμμή των συνεργασιών και του κοινού ψηφοδελτίου. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Το Καρφί» ανέφερε: «Από την πρώτη στιγμή της αποχώρησης του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή τόνισα πως, παρά τη διαφορετική οπτική που έχουμε, δεν είμαστε αντίπαλοι. Το επαναλαμβάνω: Στην προσπάθεια που κάνουμε για συνεννόηση του προοδευτικού κόσμου, ο Αλεξης Τσίπρας έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Ο κόσμος της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν θέλει άλλη εσωστρέφεια. Απαιτεί να συνεννοηθούμε και όπως έχουμε αποφασίσει και συλλογικά, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να συγκλίνουν οι πορείες μας στο πλαίσιο ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου».

Στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Νησί» της Μυτιλήνης ο Αλέξης Χαρίτσης ανέφερε ότι οι δυνάμεις της Κεντροαριστεράς έχουν περισσότερα που τις ενώνουν παρά που τις χωρίζουν. «Η ενότητα, ωστόσο, δεν μπορεί να είναι προϊόν συμφωνιών κορυφής, αλλά πρέπει να στηρίζεται σε προγραμματική σαφήνεια και ουσιαστική κοινωνική αναφορά», τόνισε χαρακτηριστικά. Ο Χάρης Δούκας κατά την εκδήλωση στη Μυτιλήνη, συνεχίζοντας την πίεση προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, ανέφερε πως «ο προγραμματικός διάλογος των προοδευτικών δυνάμεων είναι πράξη ευθύνης. Αφορά την ικανότητα του πολιτικού συστήματος να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής. Η ιστορία έχει δείξει ότι οι μεγάλες προοδευτικές τομές δεν προέκυψαν από απομόνωση, αλλά από συγκλίσεις γύρω από σαφείς στόχους».

Τα Ινστιτούτα ΕΝΑ, ΙΝΕΡΠΟΣΤ και Νίκος Πουλαντζάς έδειξαν το δρόμο για το πως θα κινηθούν από εδώ και πέρα. Κοινός βηματισμός των κομμάτων θα αναζητηθεί στη Συνταγματική Αναθεώρηση. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κινούνται σε ένα περιβάλλον που αλλάζει συνεχώς. Οι ισορροπίες από εδώ και στο εξής στο χώρο της Κεντροαριστεράς θα είναι λεπτές, καθώς υπάρχουν πολλοί «παίχτες» που περιμένουν να δράσουν. Στον ΣΥΡΙΖΑ η ομάδα του Παύλου Πολάκη έχει ξεκαθαρίσει πως θα μείνει στην Κουμουνδούρου και δεν θα ακολουθήσει όσους αποφασίσουν να μετακομίσουν στη «λεωφόρο Αμαλίας», ενώ και στη Νέα Αριστερά η πλειοψηφία του κόμματος με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη είναι σε άλλη γραμμή σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα.

