Σ.-Φάμελλος:-«Με-μεγάλα-κενά-και-χωρίς-παιδίατρο-το-νοσοκομείο-του-Μεσολογγίου»

Tα «μεγάλα κενά» και την «υποβάθμιση στις υγειονομικές υπηρεσίες» του νοσοκομείου Μεσολογγίου κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη σημερινή του επίσκεψη εκεί στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Αιτωλοακαρνανία.

«Μετά από ενάμιση χρόνο ερχόμαστε ξανά στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου για να δηλώσουμε όσο γίνεται πιο ξεκάθαρα, ότι δεν επιτρέπεται στην Ελλάδα του 2026 να υπάρχει τέτοια υποβάθμιση στις υγειονομικές υπηρεσίες. Το νοσοκομείο του Μεσολογγίου -που φέτος συμπληρώνουμε 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου- δεν έχει παιδίατρο. Είναι απαράδεκτο», δήλωσε, υπογραμμίζοντας πως «δυστυχώς υπάρχουν μόνο 17 μόνιμοι γιατροί για 48 θέσεις». «Αρχίζουν και πολλαπλασιάζονται φαινόμενα με μπλοκάκια και με πάρα πολλούς εργολάβους στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου», πρόσθεσε.

«Το αίτημα όλης της κοινωνίας του Μεσολογγίου, αλλά και όλης της Ελλάδας, είναι να αυτονομηθεί το νοσοκομείο του Μεσολογγίου, να υπάρχουν προσλήψεις γιατρών, γιατί το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει η Πολιτεία είναι να εξασφαλίζει την υγεία των πολιτών. Και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Δεν έχουμε το “καλύτερο ΕΣΥ” που παινεύεται ο κ. Γεωργιάδης, όταν δεν έχει παιδίατρο στο νοσοκομείο Μεσολογγίου», τόνισε.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή, ο Σ. Φάμελλος δήλωσε: «Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από τις φωτογραφίες που αποκαλύφθηκαν με τους κρατούμενους που εκτελέστηκαν από τους ναζί. Τους αγωνιστές, τους προοδευτικούς, τους δημοκράτες, τους αριστερούς Έλληνες πολίτες που εκτελέστηκαν γιατί πάλευαν για μια Ελλάδα ελεύθερη».

Υπογράμμισε, δε, ότι «είναι ευθύνη της Πολιτείας να κάνει ό,τι απαιτείται και να χρησιμοποιήσει όλα τα διπλωματικά μέσα που έχουμε στη διάθεση μας και τη διεθνή νομοθεσία, ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει αυτές τις φωτογραφίες», έτσι ώστε «να αποτελέσουν δημόσια περιουσία, να είναι στοιχείο, όχι απλά της ιστορίας μας, γιατί είναι κομμάτι της ιστορίας μας, αλλά και στοιχείο της Παιδείας».

«Γιατί δεν ξεχνάμε ότι οι φασίστες, οι ναζί κατακτητές σκοτώσανε αγωνιστές που ήθελαν μια ελεύθερη πατρίδα. Αυτή είναι η ιστορία της Ελλάδας και πρέπει η ελληνική Πολιτεία να σταθεί έστω σε αυτό το θέμα στο ύψος της», κατέληξε.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

