Τα-100-καλύτερα-ΜΒΑ-στον-κόσμο:-Ανατροπή-στην-κορυφή-της-λίστας

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Sloan του ΜΙΤ κατέκτησε την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη MBA των Financial Times, ξεπερνώντας άλλες σχολές όπως το γαλλικό Insead, με (με έδρα και στη Σιγκαπούρη) και το διάσημο Wharton School του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια.

Η συζήτηση σχετικά με το κόστος φοίτησης και την αξία (απόδοση στην αγορά εργασίας) των MBA, έχει ενταθεί τόσο στις ΗΠΑ όσο και παγκοσμίως.

Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι το πραγματικό κόστος του πτυχίου έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, όμως ανάλογη πορεία ακολουθεί και η απόδοση των πτυχίων στην παγκόσμια αγορά εργασίας.

Όπως σημειώνουν οι FT ακόμη και απόφοιτοι και κορυφαίων σχολών διοίκησης επιχειρήσεων δυσκολεύτηκαν να βρουν εργασία τον τελευταίο χρόνο, σε μια όλο και πιο ανομοιογενή αγορά εργασίας

Η κατάταξη της εφημερίδας (FT Global MBA Ranking) αξιολογεί τις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων με βάση παράγοντες όπως ο μισθός των αποφοίτων τρία χρόνια μετά την αποφοίτησή τους. Η κατάταξη λαμβάνει επίσης υπόψη την ερευνητική παραγωγή του διδακτικού προσωπικού, τη στήριξη των αποφοίτων σχετικά κατά τη σταδιοδρομίας τους και τον βαθμό στον οποίο οι απόφοιτοι πετυχαίνουν τους στόχους τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Στους αποφοίτους του MIT Sloan παρατηρήθηκε ο τρίτος υψηλότερος μέσος μισθός τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση του MBA τους, (245.991 δολάρια) πίσω από το Harvard Business School (259.874 δολάρια) και το Wharton (246.813 δολάρια).

Η σχολή του MIΤ (επικεφαλής της οποίας στο παρελθόν υπήρξε ο αείμνηστος Lester Thurow) κέρδισε όμως την κορυφή συνυπολογιζομένων και των άλλων κριτηρίων

