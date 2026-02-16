Τράπεζα Κύπρου: Κεφαλαιακή ισχύς, νέα τιμή-στόχος, νέο εύρος

Η Τράπεζα Κύπρου μπαίνει σε νέα φάση αποτίμησης, με την Alpha Finance – AXIA Research να ανεβάζουν την τιμή-στόχο στα 10,90 ευρώ από 9,40 και να διατηρούν σύσταση “αγορά”, εστιάζοντας στη βελτιωμένη δυναμική κερδοφορίας και στη στοχευμένη αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου.

Η τράπεζα παραμένει κυρίαρχη στην εγχώρια αγορά, με CET1 στο 20,5%, δείκτη δανείων προς καταθέσεις μόλις 50% και ισχυρή κάλυψη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Η κεφαλαιακή αυτή άνεση δίνει περιθώριο για περαιτέρω πιστωτική επέκταση, αλλά και για ενίσχυση των αποδόσεων προς τους μετόχους.

Οι αναλυτές ενσωματώνουν ευνοϊκότερες τάσεις στο κόστος καταθέσεων, καλύτερη συνεισφορά από προμήθειες και ασφαλιστικά έσοδα, καθώς και συγκρατημένη πορεία εξόδων. Οι εκτιμήσεις για καθαρά έσοδα από τόκους και προ προβλέψεων κέρδη αναθεωρούνται ανοδικά, με το RoTE να τοποθετείται άνω του 15% σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η μετοχή διαπραγματεύεται σε περίπου 1,5x P/TBV και 9,4x P/E 2026, επίπεδα που, κατά τους αναλυτές, αφήνουν περιθώριο επαναξιολόγησης. Η εκτιμώμενη συνολική απόδοση φθάνει το 18% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Καταλύτη αναμένεται να αποτελέσει η παρουσίαση στρατηγικού πλάνου στις αρχές Μαρτίου, όπου θα αποτυπωθούν πιο καθαρά οι επιλογές αξιοποίησης της υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας.

Διαγραμματικά η μετοχή μετά την ανοδική τμήση των 9,08 ευρώ έχει θέσει ως πρώτο στόχο τα 10 ευρώ και αμέσως μετά τα 11,10 ευρώ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

February 16, 2026