Τσίπρας από Λάρισα: «Μού λέτε “βγες μπροστά”, εγώ λέω “μαζί μπροστά”» – 8 προτάσεις για το αγροτικό

Σε μία κατάμεστη από κόσμο αίθουσα, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το βιβλίο του «Ιθάκη» στη Λάρισα. Ο πρώην πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του δίνοντας το στίγμα της σκέψης του για την οικονομία. Μίλησε για «κοινωνικά αλληλέγγυα οικονομία», στηρίζοντας μία οικονομική κουλτούρα, ένα μοντέλο, εντελώς διαφορετικό από εκείνο που επιβάλλεται από τη λογική του καπιταλισμού, που έχει έναν και μοναδικό σκοπό, το κέρδος.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στον Γιάννη Στουρνάρα και στη συνέντευξή του στην Ομάδα Αλήθειας. Χαρακτήρισε τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «αρνητικό πρωταγωνιστή της περιόδου εκείνης» και καυτηρίασε την επιλογή του να δώσει συνέντευξη στην Ομάδα Αλήθειας, «την προπαγανδιστική μηχανή», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Επίθεση σε Μητσοτάκη και Στουρνάρα

Ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, σημειώνοντας τις τραγωδίες του Daniel, των Τεμπών και της Βιολάντα και κάνοντας λόγο για τη «μυθλογία της ασφάλειας» που επιδεικνύεται από το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε ένα δείγμα των προθέσεών του για το άμεσο μέλλον, σημειώνοντας ότι «η δεξιά παγκοσμίως επενδύει στον φόβο, διότι οι ίδιοι δεν έχουν ανασφάλεια, ίσως να έχουν έναν φόβο μήπως βρεθεί κάποια προοδευτική κυβέρνηση βάλει τέλος στα προνόμιά τους. Αυτόν τον φόβο καλώς τον έχουν και μακάρι να φροντίσουμε κάποια στιγμή να τους επιβεβαιώσουμε».

Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση για την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα», καυτηριάζοντας τις πολιτικές της για την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και την προσπάθεια, όπως τόνισε, να παρουσιάσουν το περιστατικό ως ατύχημα. Αναφέρθηκε μάλιστα και στον Άδωνι Γεωργιάδη, λέγοντας ότι εφόσον είχε επισκεφθεί ο υπουργός τις εγκαταστάσεις, όλα ήταν καλά και δεν χρειαζόταν ο έλεγχος, παρά τις δηλώσεις για διαρροή πριν από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο πρώην πρωθυπουργός επανήλθε στον Γιάννη Στουρνάρα, αναφέροντας τους δανειολήπτες που στενάζουν, τη διαφορά των επιτοκίων, που είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, αλλά και τις πολιτικές των τραπεζών, οι οποίες, όπως επεσήμανε, δεν επιτελούν το βασικό τους έργο, που είναι η τροφοδότηση της οικονομίας.

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να αλλάξει μόνο από μία νέα κυβέρνηση. Η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει, μόνο αν η κοινωνία αλλάξει και πάρει την υπόθεση στα χέρια της. Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία θα είναι αυτή που θα δραστηριοποοιείται, με μία προοδευτική κυβέρνηση μπροστά», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, δίνοντας ένα ακόμη στίγμα ενόψει των σχεδίων του για το μέλλον.

Οι 8 προτάσεις για το αγροτικό

Αναφερόμενος στο αγροτικό, έκανε λόγο για ένα Κράτος που ακούει τους αγρότες και την κοινωνία της περιφέρειας και κατέθεσε οκτώ προτάσεις:

1)Η αποκέντρωση της αγροτικής πολιτικής. Στη Θεσσαλία το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και βασικοί οργανισμοί. Να θεσπιστεί Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής.

2)Ελάχιστο εγγυημένο αγροτικό εισόδημα. Ο αγρότης πρέπει να ξέρει ότι αν μια χρονιά είναι καταστροφική, δεν πρέπει να καταστραφεί ο ίδιος.

3)Η γη σε όσους την καλλιεργούν. Με τη θεσμοθέτηση Εθνικής Τράπεζας Γης. Σήμερα μένουν χιλιάδες στρέμματα ακαλλιέργητα και αυτό πρέπει να σταματήσει.

4)Ριζική αναδιάρθρωση του ΕΓΟ Δήμητρα. Χρειαζόμαστε Εθνικό Πρόγραμμα Αναγέννησης Αυτόχθονων Φυλών.

5)Χρηματοδότηση που να φθάνει στον παραγωγό. Οι τράπεζες βλέπους τους αγρότες ως ρίσκο. Θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται ως επένδυση. Με ειδικά προγράμματα και κίνητρα για επενδύσεις.

6)Ενεργειακές κοινότητες για τη μείωση του κόστους παραγωγής.

7)Διαφάνεια στην αγορά και προστασία της ελληνικής παραγωγής. Ενισχυμένοι έλεγχοι και ιχνηλασιμότητα. Τέλος στις ελληνοποιήσεις και μείωση της ψαλίδας από το χωράφι στο ράφι.

8)Μεταρρύθμιση του ΕΛΓΑ και εθνικά σχέδια για άρδευση και αυτάρκεια ζωοτροφών με Εθνικό Σχέδιο.

«Λέτε “βγες μπροστά, εγώ λέω “μαζί μπροστά”»

Στην κατακλείδα των δηλώσεών του, ο Αλέξης Τσίπρας είπε: «Ξέρω το αίτημά σας. Ξέρω τι ζητάτε από μένα. Έχω πλήρη επίγνωση, όπως έχω και επίγνωση της ευθύνης. Εσείς λέτε “βγες μπροστά”. Εγώ σας λέω είναι η ώρα του “μαζί”. Μαζί πρέπει και μπορούμε να χαράξουμε τη ρότα της πατρίδας μας για την Ιθάκη. Διότι κρίνονται οι ίδιες οι ζωές μας. Όλοι και όλοι μαζί, μπορούμε να το πετύχουνε».

