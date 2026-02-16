Τσουκαλάς-κατά-Μαρινάκη-για-Βιολάντα:-«Ας-πει-πως-έκανε-λάθος»-για-την-παραβίαση-των-εργατικών-νόμων

«Προφανώς, ο κ. Μαρινάκης αγχώθηκε μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου στην υπόθεση του πολύνεκρου εργατικού δυστυχήματος στο εργοστάσιο “Βιολάντα” και σπεύδει να ανασκευάσει την άστοχη δήλωση του», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σε ανακοίνωσή του.

Και σημειώνει, αναφερόμενος στις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου: «Πώς αλλιώς να εξηγηθεί ότι ανοίγει εκ νέου το εν λόγω ζήτημα, 18 μέρες μετά την επίμαχη συνέντευξή του, ενώ ως τώρα ήταν άφωνος; Παρέλειψε όμως να διαβάσει στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το επίμαχο απόσπασμα των δηλώσεων του.

Στο 2ο λεπτό της συνέντευξης του στην εκπομπή “Αταίριαστοι” την 28η Ιανουαρίου, ερωτάται από τους δημοσιογράφους αν έχει κάνει το κράτος τους ελέγχους που έπρεπε να έχει κάνει και απαντά: “Φαίνεται ότι δεν τίθεται ζήτημα με βάση τα πρώτα στοιχεία -και θα βγάλει και τα επίσημα δεδομένα η επιθεώρηση εργασίας που είναι μια ανεξάρτητη αρχή- , το τραγικό αυτό δυστύχημα δεν ακουμπά θέματα εργασίας δηλαδή δεν φαίνεται ότι έχουν παραβιαστεί ζητήματα εργασίας, εργατικών νόμων”. Η συγκεκριμένη μάλιστα αποστροφή του έγινε και τίτλος στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ».

Στη συνέχεια, ο κ. Τσουκαλάς επισημαίνει: «Για ποιο λόγο ο κ. Μαρινάκης έσπευσε, πριν η επιθεώρηση εργασίας αποφανθεί, να εκφράσει την άποψη ότι δεν φαίνεται να έχουν παραβιαστεί εργατικοί νόμοι; Η υποχρέωση τήρησης κανόνων υγιεινής και ασφάλειας είναι κορυφαίο μέρος της εργατικής νομοθεσίας. Ας πει πως έκανε λάθος, ότι μπορεί να βιάστηκε, ότι χρησιμοποίησε λανθασμένη διατύπωση. Τα λάθη είναι ανθρώπινα και συγχωρούνται. Γιατί προσπαθεί πάλι επιστρατεύοντας την προπαγάνδα να βγει και από πάνω; Και γιατί τώρα, 18 μέρες μετά;».

Μαρινάκης: Mεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος πολιτεύεται με όρους λαθροχειρίας

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στην κριτική βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για το δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» είπε ότι ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος πολιτεύεται με όρους λαθροχειρίας.

Σημείωσε ότι τα γραπτά μένουν και παρουσίασε τη γραπτή αποδελτίωση τοποθέτησής του σε τηλεοπτική εκπομπή στις 28 Ιανουαρίου μετά το δυστύχημα. Σύμφωνα με αυτήν, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι για τα θέματα ασφάλειας την υπόθεση διερευνά η δικαιοσύνη, πρόσθεσε πως όλα αυτά θα ελεγχθούν, και το θέμα είναι ότι η δικαιοσύνη θα δει τη νομιμότητα της άδειας, ενώ η ποινική διερεύνηση δεν κοιτά ούτε πρόσωπα ούτε μέγεθος εταιρειών.

Επεσήμανε ότι όλα θα ελεγχθούν, ενώ συμπλήρωσε ότι δύο ημέρες μετά επανέλαβε πως όλα αυτά τα ψάχνει η δικαιοσύνη και κάλεσε τους εργαζόμενους να μιλήσουν. Υπογράμμισε ότι όλα αυτά υπάρχουν σε βίντεο και γραπτώς, συμπληρώνοντας πως τα παρουσιάζει επειδή «ζούμε στην εποχή παραπληροφόρησης».

Χαρακτήρισε, δε, «εγκάθετο που θέλει να κοροϊδέψει τον κόσμο» όποιον κατηγορεί την κυβέρνηση για πλημμελείς παρεμβάσεις σε αυτό το θέμα.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.