Υποτονικές-κινήσεις-στις-ασιατικές-αγορές

Οι ασιατικές μετοχές κινήθηκαν ήρεμα τη Δευτέρα (16/2), εδραιώνοντας τα πρόσφατα ισχυρά κέρδη, καθώς η αργία του Σεληνιακού Νέου Έτους οδήγησε σε περιορισμένο όγκο συναλλαγών, ενώ τα απογοητευτικά οικονομικά στοιχεία από την Ιαπωνία αφαίρεσαν μέρος της δυναμικής από την ανοδική πορεία της αγορά.

Η Κίνα, η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν ήταν μεταξύ των αγορών που παρέμειναν κλειστές, αφήνοντας νομίσματα και ομόλογα σε υποτονική κίνηση, ενώ τα πολύτιμα μέταλλα δέχθηκαν νέες πιέσεις.

Η Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι η οικονομία της αναπτύχθηκε μόλις κατά 0,2% σε ετησιοποιημένη βάση το δ’ τρίμηνο του Δεκεμβρίου, πολύ χαμηλότερα από την πρόβλεψη για άνοδο 1,6%, καθώς οι κρατικές δαπάνες επιβάρυναν τη δραστηριότητα.

Τα απογοητευτικά στοιχεία υπογραμμίζουν το δύσκολο έργο που έχει μπροστά της η Πρωθυπουργός Sanae Takaichi και ενισχύουν την προσπάθειά της για πιο επιθετικά δημοσιονομικά μέτρα στήριξης.

Ο δείκτης Nikkei της Ιαπωνίας ενισχύθηκε κατά 0,2%, έχοντας καταγράψει άνοδο 5% την περασμένη εβδομάδα. Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,4%.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 έκλεισε στις 8.937,10 μονάδες με κέρδη 0,22%, ενώ ο Nifty 50 στην Ινδία βρέθηκε σήμερα γύρω στις 25.563 μονάδες με κέρδη πέριξ του 0,35%.

Η τεχνολογικά προσανατολισμένη αγορά της Νότιας Κορέας εκτινάχθηκε κατά 8,2% την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ η Ταϊβάν κατέγραψε άνοδο σχεδόν 6% σε εβδομαδιαία βάση.

«Ο φόβος μας στην Ασία είναι ότι αν οι τεχνολογικοί κολοσσοί ανακοινώσουν παύση στις κεφαλαιουχικές δαπάνες, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απότομη διόρθωση στις μετοχές μνήμης που έχουν σημειώσει ισχυρό ράλι σε αγορές όπως η Κορέα φέτος», δήλωσε ο Nick Ferres, επικεφαλής επενδύσεων της Vantage Point.

«Παρότι η ανακατανομή κεφαλαίων πιθανόν να ευνοήσει τις αναδυόμενες αγορές, γινόμαστε ολοένα και πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις μετοχές μνήμης σε Κορέα και Ταϊβάν μετά την εξαιρετική τους απόδοση και ανατίμηση.»