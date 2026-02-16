«Φύγε εσύ, έλα εσύ» στο μεγάλο πείραμα της ηγεσίας – Γιατί οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ αλλάζουν CEO με ρυθμούς – ρεκόρ

Σε μια περίοδο βαθύτατων ανακατατάξεων για την παγκόσμια οικονομία, οι μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες των ΗΠΑ αλλάζουν ηγεσία με ρυθμούς που θυμίζουν μετα-κρίση.

Το 2025 κατεγράφη ο υψηλότερος ρυθμός αντικατάστασης διευθυνόντων συμβούλων από το 2010, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη «φουρνιά» νέων CEO των τελευταίων ετών — νεότερων και συχνά λιγότερο έμπειρων από τους προκατόχους τους. Σύμφωνα με νέα ανάλυση της Spencer Stuart, που παρουσιάζει η Wall Street Journal, σχεδόν ένας στους εννέα CEO αντικαταστάθηκε πέρυσι σε δείγμα 1.500 από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες. Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο της τελευταίας 15ετίας.

Και η τάση δεν δείχνει να επιβραδύνεται.

Καταιγίδα αλλαγών στην κορυφή

Μόνο τον Ιανουάριο και στις αρχές Φεβρουαρίου, δεκάδες εταιρείες ανακοίνωσαν νέους επικεφαλής. Ανάμεσά τους οι:

Walmart, Procter & Gamble, Lululemon Athletica. Σε μία και μόνο ημέρα στις αρχές Φεβρουαρίου, οι Walt Disney, PayPal και HP ανακοίνωσαν νέους CEO, ενώ η Kroger όρισε πρώην στέλεχος της Walmart για να ηγηθεί της εταιρείας.

Μόνο στο τελευταίο τρίμηνο του 2025, εταιρείες με συνολική χρηματιστηριακή αξία 1,3 τρισ. δολαρίων άλλαξαν ή έχασαν τον επικεφαλής τους — μεταξύ αυτών η Verizon Communications και η Yum Brands. Στις αρχές του 2026, οι αλλαγές αφορούν επιχειρήσεις συνολικής αξίας 2,2 τρισ. δολαρίων.

Το αποτέλεσμα, σχολιάζει η Wall Street Journal, είναι ένα πραγματικό πείραμα ηγεσίας σε ένα περιβάλλον όπου:

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ριζικά τα επιχειρηματικά μοντέλα

Οι παγιωμένες εμπορικές πρακτικές αποδομούνται

Η οικονομία και η γεωπολιτική ισορροπία παραμένουν ασταθείς

Όπως σημειώνει ο Τζέιμς Σίτριν της Spencer Stuart, «αν ένας CEO δεν δημιουργήσει γρήγορα δυναμική τόσο επιχειρησιακά όσο και απέναντι στους επενδυτές, τα διοικητικά συμβούλια εμφανίζονται πιο ανυπόμονα από ποτέ».

Από την ομαλή διαδοχή στις αιφνίδιες απομακρύνσεις

Ορισμένες μεταβάσεις ήταν προσχεδιασμένες. Ο Γουόρεν Μπάφετ παρέδωσε την 1η Ιανουαρίου τα ηνία της Berkshire Hathaway στον Greg Abel, υλοποιώντας σχέδιο διαδοχής που είχε ανακοινωθεί από το 2021.

Άλλες αλλαγές ήταν βίαιες. Η CarMax απομάκρυνε τον CEO, Μπιλ Νας, εν μέσω πτώσης πωλήσεων, ενώ η Codexis αντικατέστησε αιφνιδιαστικά τον επικεφαλής της και ταυτόχρονα προχώρησε σε μείωση προσωπικού κατά 24%.

Στο λιανεμπόριο ειδικά, οι μεταπανδημικές αναταράξεις απαιτούν διαφορετικό προφίλ ηγεσίας. Όπως δήλωσε ο Adolfo Villagomez της 1-800-Flowers.com, «άλλες δεξιότητες χρειάζονται όταν η ανάπτυξη λειτουργεί ως ούριος άνεμος και άλλες όταν πρέπει να επανεφεύρεις την εταιρεία εν μέσω αντιξοοτήτων».

Νεότεροι και με λιγότερη εμπειρία

Η ανάλυση δείχνει ότι οι νέοι CEO είναι κατά μέσο όρο 54 ετών, έναντι σχεδόν 56 ετών των διορισμών της προηγούμενης χρονιάς.

Πάνω από το 80% των 168 νέων CEO του 2025 αναλαμβάνουν για πρώτη φορά την ηγεσία εισηγμένης εταιρείας ή μεγάλου αυτόνομου οργανισμού. Δύο στους τρεις δεν είχαν προηγουμένως υπηρετήσει σε διοικητικό συμβούλιο.

Παράδειγμα αποτελεί ο Πολ Σάουκρι της Raymond James, που σε ηλικία 42 ετών προήχθη από CFO σε CEO — σημαντικά νεότερος από τον προκάτοχό του όταν εκείνος ανέλαβε.

Στην Walt Disney, ο Τζος Νταμάρο — αν και χωρίς προηγούμενη θητεία ως CEO εισηγμένης — διαχειριζόταν ήδη δραστηριότητες 36 δισ. δολαρίων και 185.000 εργαζομένων παγκοσμίως.

Σύμφωνα με έμπειρα στελέχη διοικητικών συμβουλίων, η ηλικία μπορεί να λειτουργεί ως πλεονέκτημα σε έναν κόσμο όπου «οι αλλαγές είναι δραματικές και μόνιμες».

Όταν η εμπειρία επιστρέφει ως λύση ανάγκης

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αυξημένη επιλογή μελών διοικητικών συμβουλίων ως προσωρινών CEO — συχνά ένδειξη ότι η διαδοχή δεν είχε σχεδιαστεί επαρκώς. Στους κλάδους τεχνολογίας, μέσων ενημέρωσης και τηλεπικοινωνιών, το 15% των νέων επικεφαλής προήλθε από τα ίδια τα boards.

Αυτό υποδηλώνει ότι, όταν οι συνθήκες γίνονται ιδιαίτερα δύσκολες, οι εταιρείες στρέφονται σε πιο «ασφαλείς» επιλογές.

Υποχώρηση της γυναικείας παρουσίας

Την ίδια στιγμή, η εκπροσώπηση των γυναικών στην κορυφή υποχώρησε. Μόλις το 9% των νέων CEO το 2025 ήταν γυναίκες, έναντι 15% το 2024.

Συνολικά, περίπου το 9% των CEO στον δείκτη S&P 1500 είναι γυναίκες, ενώ στον S&P 500 καταγράφονται 46 γυναίκες επικεφαλής.

Ένα νέο μοντέλο ηγεσίας υπό δοκιμή

Η μαζική ανανέωση ηγεσιών δεν είναι απλώς στατιστικό φαινόμενο. Αποτελεί αντανάκλαση μιας εποχής όπου τα διοικητικά συμβούλια απαιτούν ταχύτητα, προσαρμοστικότητα και ικανότητα διαχείρισης κρίσεων.

Η γενιά των νέων CEO αναλαμβάνει σε ένα περιβάλλον όπου:

Η τεχνητή νοημοσύνη επανακαθορίζει τις αγορές

Οι εφοδιαστικές αλυσίδες επανασχεδιάζονται

Οι γεωπολιτικές ισορροπίες μεταβάλλονται

Το ερώτημα που τίθεται πλέον δεν είναι αν οι αλλαγές θα συνεχιστούν — αλλά αν αυτή η νεότερη, λιγότερο «παραδοσιακή» γενιά ηγετών θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις ιστορικές προκλήσεις που έχει μπροστά της.