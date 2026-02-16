Χρηματιστήριο: Οριακές απώλειες και μικτή εικόνα – Τράπεζες με διχασμένα πρόσημα

Οριακή υποχώρηση κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών στη Δευτέρα της νέας εβδομάδας, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.279,1 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,43% (-9,73 μονάδες), σε μια συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από μεταβλητότητα και επιλεκτικές κινήσεις. Η αγορά προσπάθησε να ανακάμψει από τις έντονες πιέσεις της προηγούμενης εβδομάδας, με τις τραπεζικές μετοχές να κινούνται με μικτά πρόσημα, ενώ τα βιομηχανικά blue chips έδωσαν ισχυρή στήριξη.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 266,45 εκατομμύρια ευρώ, αντανακλώντας τη συγκρατημένη συναλλακτική δραστηριότητα, ενώ το ενδοσυνεδριακό εύρος του Γενικού Δείκτη έδειξε την αγωνία της αγοράς να επανακτήσει τις 2.300 μονάδες, χωρίς όμως να το καταφέρει στο κλείσιμο.

Διχασμένη εικόνα στις τράπεζες

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες παρουσίασαν μικτή εικόνα, με την Alpha Bank να ξεχωρίζει θετικά. Η Alpha ενισχύθηκε 0,54%, κλείνοντας στα 3,891 ευρώ, σε μια κίνηση που έδειξε ότι υπάρχει επιλεκτικό ενδιαφέρον στον κλάδο. Θετική ήταν επίσης η εικόνα της Eurobank, η οποία κέρδισε 0,91% και έκλεισε στα 3,995 ευρώ, πλησιάζοντας τα 4 ευρώ.

Στον αντίποδα, η Εθνική Τράπεζα υποχώρησε 0,72% στα 14,455 ευρώ, ενώ και η Τράπεζα Πειραιώς έχασε 0,24%, κλείνοντας στα 8,266 ευρώ. Οι απώλειες ήταν περιορισμένες, δείχνοντας ότι η αγορά δεν βρίσκεται σε πανικό αλλά σε φάση αναμονής.

Τιτάν και Metlen οι πρωταγωνιστές

Τα βιομηχανικά blue chips έκλεψαν την παράσταση, με τον Τιτάν να σημειώνει άνοδο 3,82%, κλείνοντας στα 54,4 ευρώ και καταγράφοντας όγκο συναλλαγών 43.740 τεμαχίων αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ. Οι επενδυτές ανταποκρίθηκαν θετικά στις προοπτικές της βιομηχανίας τσιμέντου για το 2026.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η επίδοση της Metlen, η οποία εκτοξεύτηκε κατά 3,62%, κλείνοντας στα 37,18 ευρώ με όγκο 177.000 τεμαχίων, ανακάμπτοντας δυναμικά από τις πιέσεις της προηγούμενης εβδομάδας.

Η Cenergy Holdings ενισχύθηκε 0,72% στα 19,56 ευρώ με σημαντικό όγκο 50.753 τεμαχίων, επιβεβαιώνοντας το θετικό κλίμα στον βιομηχανικό κλάδο.

Πιέσεις σε ΔΕΗ και ΟΠΑΠ

Στον αντίποδα, η ΔΕΗ δέχτηκε πιέσεις με απώλειες 1,42%, κλείνοντας στα 18,77 ευρώ και καταγράφοντας μεγάλο όγκο συναλλαγών 452.000 τεμαχίων. Ο ΟΠΑΠ συνέχισε την πτώση του με υποχώρηση 2,77% στα 16,15 ευρώ και όγκο 310.000 τεμαχίων.

Η ΟΤΕ έχασε 0,88% και έκλεισε στα 16,84 ευρώ με σημαντικό όγκο 70.701 τεμαχίων, ενώ η Coca-Cola HBC υποχώρησε 0,19% στα 53,4 ευρώ με περιορισμένο όγκο 6.744 τεμαχίων.

FTSE Large Cap με μεγαλύτερες απώλειες

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap έκλεισε με απώλειες 0,53% στις 5.799,29 μονάδες, υποχωρώντας περισσότερο από τον Γενικό Δείκτη και αντανακλώντας τις πιέσεις σε μερικά από τα μεγαλύτερα χαρτιά της αγοράς.

Τεχνική εικόνα

Από τεχνικής απόψεως, το Χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο μετά την ισχυρή διόρθωση της προηγούμενης εβδομάδας που έφερε απώλειες 3,11%. Ο Γενικός Δείκτης δοκιμάζει να σταθεροποιηθεί κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.300 μονάδων, με τη σημερινή συνεδρίαση να επιβεβαιώνει τη δυσκολία της αγοράς να επανακτήσει αυτό το επίπεδο.

Ο δείκτης έχει απομακρυνθεί σημαντικά από τα υψηλά 16ετίας που είχε καταγράψει στις 2.407,09 μονάδες στις αρχές Φεβρουαρίου, με την πτώση να φτάνει περίπου το 5,3%. Το άμεσο υποστηρικτικό επίπεδο βρίσκεται γύρω στις 2.267-2.270 μονάδες, ενώ σε περίπτωση παραβίασης, το επόμενο σημαντικό support εντοπίζεται στις 2.230-2.240 μονάδες.

Προς τα πάνω, η περιοχή των 2.300-2.305 μονάδων λειτουργεί πλέον ως άμεση και ισχυρή αντίσταση, με το επίπεδο των 2.355 μονάδων να αποτελεί τη δεύτερη σημαντική αντίσταση. Για να αποκατασταθεί η ανοδική τάση, ο δείκτης θα πρέπει να επανακτήσει τις 2.300 μονάδες με σταθερό κλείσιμο πάνω από αυτό το επίπεδο και αυξημένο όγκο συναλλαγών.

Οι ταλαντωτές ορμής έχουν υποχωρήσει σημαντικά από τα υπεραγορασμένα επίπεδα, δίνοντας χώρο για μια υγιή τεχνική αποσυμπίεση. Ο RSI βρίσκεται κοντά στο 45, υποδεικνύοντας ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο για περαιτέρω διόρθωση πριν η αγορά εισέλθει σε υπερπουλημένα επίπεδα. Το MACD έχει διασταυρωθεί πτωτικά, επιβεβαιώνοντας τη βραχυπρόθεσμη αρνητική τάση.

Ο όγκος συναλλαγών παραμένει σχετικά χαμηλός στα 266 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει ότι η διόρθωση δεν συνοδεύεται από πανικό αλλά από σταδιακές ρευστοποιήσεις και αναμονή. Η επιλεκτική στροφή σε βιομηχανικούς τίτλους όπως ο Τιτάν και η Metlen, καθώς και η θετική εικόνα σε δύο από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, δείχνουν ότι υπάρχει διάθεση για τοποθετήσεις σε αξιακούς τίτλους.

Κρίσιμο για τη συνέχεια θα είναι αν η αγορά καταφέρει να σταθεροποιηθεί στα τρέχοντα επίπεδα και να χτίσει βάση για νέα ανοδική προσπάθεια, ή αν θα δούμε περαιτέρω διόρθωση προς τις 2.230-2.240 μονάδες.

Διεθνές φόντο

Το διεθνές περιβάλλον παρουσίασε μεικτή εικόνα, με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να κινούνται ανοδικά στο άνοιγμα της εβδομάδας, ενώ η Wall Street παρέμεινε κλειστή λόγω της αργίας του Presidents Day.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,3% στις 619,74 μονάδες στις πρώτες ώρες των συναλλαγών, με τον κλάδο των τραπεζών να ξεχωρίζει με κέρδη 1,6% και τις ασφαλιστικές εταιρείες να ενισχύονται 1%. Ο γερμανικός DAX κέρδισε 0,16%, ο γαλλικός CAC 0,26%, ο βρετανικός FTSE 100 ανέβηκε 0,26%, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB σημείωσε άνοδο 0,40%. Ιδιαίτερα ισχυρός ήταν ο ισπανικός IBEX 35 με άνοδο 0,95%.

Η θετική ατμόσφαιρα στην Ευρώπη στηρίχθηκε στην αναμονή για εταιρικά αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν τη νέα εβδομάδα, καθώς και στη σχετική υποχώρηση των γεωπολιτικών εντάσεων.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το κλίμα παραμένει αβέβαιο μετά την πτωτική εβδομάδα που προηγήθηκε. Ο S&P 500 είχε κλείσει την Παρασκευή κοντά στις 6.941 μονάδες, περίπου 2% κάτω από τα ιστορικά υψηλά των 6.978,60 που σημείωσε στις 27 Ιανουαρίου. Η αγορά δοκιμάζεται από φόβους για υπερτίμηση, με το forward P/E ratio να βρίσκεται πάνω από το 22, επίπεδο που ιστορικά έχει προηγηθεί διορθώσεων.

Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στρέφεται στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και τη μετάβαση της ηγεσίας. Ο υποψήφιος διάδοχος του Jerome Powell, Kevin Warsh, αναμένεται να αναλάβει τον Μάιο 2026, φέρνοντας μια πιο συντηρητική προσέγγιση στη νομισματική πολιτική. Οι αγορές προεξοφλούν πλέον μόνο μία περικοπή επιτοκίων για όλο το 2026, αντί για τις τρεις που είχαν αρχικά αναμένει, καθώς τα πρόσφατα στοιχεία απασχόλησης ήταν ισχυρότερα του αναμενόμενου.

Τα ισχυρά στοιχεία της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ, με την ανεργία να υποχωρεί από 4,4% σε 4,3% τον Ιανουάριο, ανέβαλαν τις προσδοκίες για άμεσες μειώσεις επιτοκίων. Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές εκφράζουν επιφυλάξεις για την ποιότητα των στοιχείων, επισημαίνοντας ότι χωρίς την ανάπτυξη στον τομέα της υγείας, η συνολική απασχόληση θα είχε συρρικνωθεί.

Η αβεβαιότητα για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων συνδυάζεται με ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις στον τεχνολογικό κλάδο και τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας που επηρεάζει και τις ευρωπαϊκές αγορές.

Γνώμες ειδικών

Οι αναλυτές της αγοράς διατηρούν γενικά θετική στάση για το Χρηματιστήριο Αθηνών, παρά τη διόρθωση των τελευταίων ημερών, επισημαίνοντας ότι η ελληνική αγορά εξακολουθεί να προσφέρει ελκυστικές αποτιμήσεις σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Όπως τονίζουν, οι εισηγμένες στο ΧΑ διαπραγματεύονται με μέσο δείκτη P/E κάτω από 12,5 για το 2025, ενώ η μερισματική απόδοση αναμένεται να προσεγγίσει το 4%, επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Οι ελληνικές τράπεζες παρουσιάζουν ιδιαίτερα ελκυστικές αποτιμήσεις, με δείκτες P/TBV μεταξύ 0,55x και 0,9x, ένα discount άνω του 30% σε σχέση με τράπεζες στην Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία.

Ειδικότερα για τον τραπεζικό κλάδο, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι παρά τις πρόσφατες πιέσεις που συνδέονται εν μέρει με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν ισχυρές. Η αύξηση των χορηγήσεων, η διαφοροποίηση των πηγών κερδοφορίας μέσω επέκτασης σε ασφάλειες, ακίνητα και asset management, καθώς και η σταθερή βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου, αναμένεται να στηρίξουν την κερδοφορία.

Οι εκτιμήσεις μεγάλων διεθνών οίκων όπως η Jefferies, η οποία θέτει τιμή-στόχο για την Εθνική Τράπεζα στα 15,5 ευρώ, και η Autonomous, που προτιμά την Eurobank με στόχο τα 4,5 ευρώ, δείχνουν σημαντικά περιθώρια ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα για τις συστημικές τράπεζες.

Στις μη τραπεζικές μετοχές, ξεχωρίζουν οι θετικές εκτιμήσεις για τον Τιτάν, με την Pantelakis Securities να ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 59 ευρώ, προσδοκώντας επαναξιολόγηση της βιομηχανίας τσιμέντου το 2026. Για τη Metlen και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επίσης έχουν καταγραφεί ανοδικές αναθεωρήσεις των τιμών-στόχων από πολλούς αναλυτές.

Κρίσιμος παράγοντας για τη συνέχεια αποτελεί η αναμενόμενη αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς από τον FTSE Russell τον Σεπτέμβριο 2026. Οι αναλυτές της JPMorgan εκτιμούν ότι η αλλαγή αυτή θα φέρει εισροές κεφαλαίων ύψους 962 εκατομμυρίων δολαρίων από funds παθητικής διαχείρισης, ενώ η MSCI αναμένεται να προσθέσει την Ελλάδα στη λίστα παρακολούθησης αναβαθμίσεων εντός του 2026.

Ωστόσο, οι ειδικοί συστήνουν επιλεκτικότητα και προσοχή στη διεθνή μεταβλητότητα, τονίζοντας ότι παρά τις θετικές προοπτικές, το 2026 θα είναι ένα απαιτητικό έτος που θα χρειαστεί στρατηγική τοποθέτηση και διαχείριση κινδύνου. Η διόρθωση της τελευταίας εβδομάδας, κατά κάποιους, ήταν υγιής και αναμενόμενη μετά την ισχυρή άνοδο που προηγήθηκε, δίνοντας νέες ευκαιρίες εισόδου σε επενδυτές που έμειναν εκτός αγοράς.