citi:-Άλμα-στις-τιμές-στόχους-των-ελληνικών-τραπεζών-&-re-rating-με-φόντο-τη-μείωση-του-ρίσκου-χώρας

Σε αναθεώρηση των αποτιμήσεων για τις ελληνικές τράπεζες προχωρά η Citigroup, αυξάνοντας τις τιμές-στόχους έπειτα από επικαιροποίηση των μοντέλων της. Η κίνηση αυτή δεν στηρίζεται σε ουσιαστικά υψηλότερες προβλέψεις κερδοφορίας, αλλά κυρίως στη μείωση του απαιτούμενου κόστους κεφαλαίου (cost of equity), καθώς ο οίκος εκτιμά ότι τόσο ο κίνδυνος των ισολογισμών όσο και ο κίνδυνος χώρας έχουν περιοριστεί σημαντικά.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η βελτίωση του μακροοικονομικού και χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος επιτρέπει χαμηλότερα προεξοφλητικά επιτόκια, οδηγώντας σε υψηλότερες θεωρητικές αποτιμήσεις, ακόμη και χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στις εκτιμήσεις για τα κέρδη.

Τράπεζα Πειραιώς – Τιμή-στόχος €10,20

Για την Πειραιώς, η τιμή-στόχος αυξάνεται στα €10,20 από €7,85, κυρίως λόγω της μείωσης του cost of equity στο 10,6%. Οι προβλέψεις της Citi κάνουν λόγο για απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) περίπου 15% και κέρδη ανά μετοχή (EPS) κοντά στο €1,2 έως το 2028. Οι εκτιμήσεις για τα κέρδη αναθεωρούνται ελαφρώς ανοδικά, λόγω ισχυρότερων επιδόσεων στις προμήθειες.

Bull case: Περαιτέρω σύγκλιση της αποτίμησης με τον κλάδο, εφόσον διατηρηθεί υψηλή κερδοφορία και αξιοποιηθούν αποτελεσματικά οι ασφαλιστικές και ψηφιακές δραστηριότητες. Σε αυτή την περίπτωση, η τιμή-στόχος τοποθετείται στα €12,70. Bear case: Ασθενέστερη οικονομική δραστηριότητα ή αυξημένες προβλέψεις για επισφάλειες ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση κεφαλαίων, διατηρώντας το discount έναντι των ανταγωνιστών. Η τιμή-στόχος περιορίζεται στα €6,70.

Eurobank – Τιμή-στόχος €4,70

Η Citi αυξάνει την τιμή-στόχο στα €4,70 από €3,80, μειώνοντας το cost of equity στο 10,3%. Στις εκτιμήσεις ενσωματώνεται η συνεισφορά της Eurolife, καθώς και πιο γενναιόδωρες διανομές κεφαλαίου, με τον δείκτη payout να εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει σταδιακά το 70% έως το 2028.

Bull case: Ταχύτερη αύξηση των διανομών σε συνδυασμό με ισχυρότερη κερδοφορία από ασφαλιστικές δραστηριότητες και προμήθειες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω σύγκλιση των αποτιμητικών πολλαπλασιαστών με τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Σε αυτό το σενάριο, η τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα €5,80. Bear case: Χαμηλότερα έσοδα από τόκους ή πίεση στα επιτοκιακά περιθώρια θα μπορούσαν να περιορίσουν τη δυναμική κερδοφορίας και τη δυνατότητα διανομών, περιορίζοντας το re-rating της μετοχής. Η τιμή-στόχος σε αυτό το σενάριο υποχωρεί στα €3,20.

Alpha Bank – Τιμή-στόχος €4,90

Για την Alpha Bank, η Citi αυξάνει την τιμή-στόχο στα €4,90 από €4,20, παρά τη μικρή υποχώρηση στις εκτιμήσεις για τα EPS. Το cost of equity μειώνεται στο 10,5% από 11,5%, αντανακλώντας τη βελτίωση του προφίλ κινδύνου του ισολογισμού.

Στο νέο μοντέλο αποτίμησης ενσωματώνονται οι εξαγορές της Astrobank και της Axia Ventures, καθώς και η δραστηριότητα επαναγοράς μετοχών. Η Citi προβλέπει καθαρά κέρδη ύψους €913,5 εκατ. το 2026 και €984,9 εκατ. το 2027.

Bull case: Υψηλότερο βιώσιμο ROTE και χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου από το βασικό σενάριο, σε συνδυασμό με πλήρη ενσωμάτωση των εξαγορών και ενίσχυση των προμηθειών, θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη μετοχή στα €6,20. Bear case: Κίνδυνοι περιλαμβάνουν ασθενέστερη αύξηση εσόδων λόγω επιτοκιακού περιβάλλοντος ή εντεινόμενου ανταγωνισμού, καθυστερήσεις στις συνέργειες κόστους, υψηλότερες προβλέψεις ή ρυθμιστικές παρεμβάσεις που επηρεάζουν την κερδοφορία. Σε αυτό το σενάριο, η τιμή-στόχος υποχωρεί στα €2,80.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Η Citi δεν έχει προς το παρόν επικαιροποιήσει τις εκτιμήσεις της για την Εθνική Τράπεζα. Στην τελευταία της έκθεση διατηρούσε σύσταση «αγορά» με τιμή-στόχο τα €13,85.

Συνολικά, η αναθεώρηση του οίκου αντανακλά την πεποίθηση ότι το προφίλ κινδύνου του ελληνικού τραπεζικού συστήματος έχει βελτιωθεί αισθητά, επιτρέποντας υψηλότερες αποτιμήσεις, ακόμη και σε ένα περιβάλλον πιο συγκρατημένων προβλέψεων για την κερδοφορία.