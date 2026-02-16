citi:-«Ψηλώνει»-στα-4,70-ευρώ-την-τιμή-στόχο-για-eurobank

Σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για την Eurobank προχωρά η Citi, με υιοθέτηση ελαφρώς πιο θετικής στάσης ως προς τα ΝΙΙ. Υψηλότερα η τιμή στόχος.

Παράλληλα, λαμβάνεται υπόψη την πρόσφατη έκδοση AT1, ενώ αναπροσαρμόζει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις για τον αριθμό των μετοχών, αντανακλώντας και την ισχυρή απόδοση της τιμής της μετοχής. Στο ίδιο πλαίσιο, αυξάνεται και η προβλεπόμενη συνολική κεφαλαιακή απόδοση, με τη συνολική απόδοση προς τους μετόχους να εκτιμάται πλέον στο 70% στον ορίζοντα των προβλέψεων.

Η Citi αυξάνει την τιμή στόχο στα 4,70 ευρώ από 3,80 ευρώ προηγουμένως για την Eurobank, λόγω μείωσης του κόστους ιδίων κεφαλαίων σε 10,3% από 11,5%. Διατηρεί τη σύσταση buy.

Η προσαρμογή αυτή αντανακλά τόσο την αποκλιμάκωση των παγκόσμιων ERP όσο και τη μείωση του αντιλαμβανόμενου επενδυτικού κινδύνου, ως αποτέλεσμα της ισχυρής εκτέλεσης στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, της ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης και της βελτίωσης της κερδοφορίας τα τελευταία χρόνια. Η σύσταση διατηρείται σε buy.

H εκτίμηση για τα υποκείμενα κέρδη ανά μετοχή μειώνεται κατά 1-2% ετησίως, κυρίως λόγω της έκδοσης AT1 και του υψηλότερου αριθμού μετοχών.