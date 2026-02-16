eπανεκλογή-του-Τουόμας-Σααρενχέιμο-στην-προεδρία-του-euroworking-group

Ο Τουόμας Σααρενχέιμο κατέχει αυτή τη θέση από το 2020 ενώ η νέα διετής θητεία του θα διαρκέσει από την 1η Απριλίου 2026 έως τις 31 Μαρτίου 2028.

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος που το Eurogroup επαναδιόρισε ομόφωνα τον Tουόμας για μια ακόμη διετή θητεία ως Πρόεδρο της ομάδας εργασίας του Eurogroup. Το Eurogroup επωφελείται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία του, την ικανότητά του να οικοδομεί συναίνεση και τη δέσμευσή του. Προσβλέπω στη συνέχιση της εξαιρετικής συνεργασίας μας στην προώθηση των προτεραιοτήτων του Eurogroup» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας και πρόεδρος του Εurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Το Euroworking Group βοηθά το Eurogroup και τον πρόεδρό του στην προετοιμασία των συναντήσεων και συνήθως συνεδρίαση και αυτό μια φορά τον μήνα. Ο κ. Σααρενχέιμο επανεξελέγη επίσης ως Πρόεδρος της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής (EFC), η οποία, μεταξύ άλλων, συμβάλλει στην προετοιμασία των εργασιών του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων.

Η επανεκλογή Σααρενχέιμο όπως αναφέρει η στήλη Αθήνα – Βρυξέλλες, έχει και αυτή τη δική της σημασία καθώς «με τις γεωοικονομικές προκλήσεις των καιρών να μην έχουν προηγούμενο, ο ρόλος της αναζήτησης συναινέσεων στην πράξη -σε νομοθετικό και νομικό επίπεδο- ανάμεσα στους υπουργούς οικονομικών της Eυρωζώνης αλλά και των “27” είναι πολυδιάστατος και προφανώς απαιτητικός. Και σε αυτόν το ρόλο, ο έμπειρος Φινλανδός συγκεντρώνει την εμπιστοσύνη του συνόλου των υπουργών της Ευρωζώνης».