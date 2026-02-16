tο-νορβηγικό-κρατικό-ταμείο-επενδύσεων-αναζητά-νέο-συνεργάτη-στην-Τουρκία

Η Istanbul Portfoy διαχειρίζεται τώρα περίπου 3 δισ. δολάρια σε συνολικά assets, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Έκοψε τις σχέσεις του με την τουρκική Istanbul Portfoy Yonetimi, το Norges Bank Investment Management, το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας των 2,1 τρισ. δολαρίων, μετά από πρόστιμο που επέβαλαν οι ρυθμιστικές αρχές της Άγκυρας σε έναν από τους κορυφαίους διευθυντές της χρηματοοικονομικής εταιρείας για παρατυπίες στις συναλλαγές μετοχών σε μια υπόθεση που χαρακτηρίστηκε σκάνδαλο και πήρε μορφή χειραγώγησης αγοράς (market manipulation) σύμφωνα με το -.

Το ταμείο με έδρα το Όσλο διέκοψε τη σχέση του με την Istanbul Portfoy Yonetimi, η οποία διαχειρίζονταν περίπου 600 εκατ. δολάρια για λογαριασμό του, καθώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιμο ύψους 18,5 εκατ. τουρκικών λιρών (423.000 δολάρια) στον διευθύνοντα εταίρο της Istanbul Portfoy, Tufan Deriner, για «δημιουργία παραπλανητικής εντύπωσης σχετικά με την προσφορά, τη ζήτηση και την τιμή» των μετοχών των εταιρειών τσιμέντου Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii και Batisoke Soke Cimento Sanayii.

Η Istanbul Portfoy εποπτεύει μέρος των επενδύσεων της NBIM στην Τουρκία, ύψους 17,4 δισ. κορώνων (1,8 δισ. δολάρια), ενώ η εταιρεία, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, περιγράφει τον εαυτό της ως «τη μεγαλύτερη εγχώρια και ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου της Τουρκίας». Περισσότεροι από 100 εξωτερικοί διευθυντές επιβλέπουν περίπου 102 δισ. δολάρια για λογαριασμό της NBIM παγκοσμίως. Το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο στον κόσμο αναζητά νέο διαχειριστή επενδύσεων στην Τουρκία.

Η Νορβηγία άρχισε να διοχετεύει έσοδα από τους πετρελαϊκούς πόρους της χώρας στο Norges Bank Investment Management, το κρατικό επενδυτικό ταμείο της το 1996. Το ταμείο, σήμερα ο μεγαλύτερος solo ιδιοκτήτης εισηγμένων εταιρειών στον κόσμο, είχε συμμετοχές σε 79 τουρκικές εταιρείες στο τέλος του 2025. Η Istanbul Portfoy διαχειρίζεται τώρα περίπου 3 δισ. δολάρια σε συνολικά assets, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.