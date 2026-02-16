Volkswagen: Μείωση κόστους 20% έως 2028 – Έρχονται 35.000 απολύσεις στη Γερμανία

Ο CEO Όλιβερ Μπλουμ και ο οικονομικής διευθυντής Άρνο Άντλιτζ παρουσίασαν ένα «τεράστιο» σχέδιο εξοικονόμησης σε μια συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών.

Σχέδια για μείωση του κόστους κατά 20% μέχρι το τέλος του 2028 επεξεργάζεται η Volkswagen καθώς η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία επιδιώκει να ενισχύσει τα οικονομικά της για να αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο των υψηλών κοστών, της σκληρής κινεζικής αγοράς και των δασμών των ΗΠΑ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Όλιβερ Μπλουμ και ο οικονομικής διευθυντής Άρνο Άντλιτζ παρουσίασαν ένα «τεράστιο» σχέδιο εξοικονόμησης σε μια συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών με τα κορυφαία στελέχη της εταιρείας στο Βερολίνο στα μέσα Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Manager Magazin.

Η VW ξεκίνησε ένα πρόγραμμα μείωσης κόστους σε όλες τις μάρκες της πριν από τρία χρόνια και έκτοτε έχει επιτύχει εξοικονόμηση δεκάδων δισ. ευρώ και έχει αντισταθμίσει γεωπολιτικά εμπόδια όπως οι δασμοί των ΗΠΑ, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Το πού ακριβώς θα γίνουν οι εξοικονομήσεις και πώς θα βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των εμπορικών σημάτων παρέμεινε ασαφές στη συνάντηση, ενώ το κλείσιμο εργοστασίων θα μπορούσε επίσης να είναι στο τραπέζι.

Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης βρίσκεται στη διαδικασία περικοπής 35.000 θέσεων εργασίας στη Γερμανία έως το 2030 ενώ από τον Ιανουάριο σχεδίαζε να συρρικνώσει τις διευθυντικές θέσεις και να ενοποιήσει την πλατφόρμα παραγωγής της, με στόχο την εξοικονόμηση 1 δισ. ευρώ.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές στην ετήσια συνέντευξη Τύπου για τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας στις 10 Μαρτίου. Την περασμένη εβδομάδα, η Mercedes-Benz ανέφερε ότι τα περιθώρια κέρδους στο τμήμα αυτοκινήτων της θα μπορούσαν να μειωθούν περαιτέρω φέτος, προσθέτοντας ότι θα εφαρμόσει μια «αμείλικτη πειθαρχία κόστους».