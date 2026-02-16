WSJ: Η πραγματική απειλή από την τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι η απόλυση – είναι η «αντιγραφή» σου

Σε κάθε σύγχρονο γραφείο, από τις χρηματοοικονομικές εταιρείες της Νέας Υόρκης έως τα τεχνολογικά hubs της Καλιφόρνιας, η ίδια αγωνιώδης συζήτηση επαναλαμβάνεται: θα εξαλείψει η τεχνητή νοημοσύνη τις θέσεις εργασίας γραφείου;

Όπως επισημαίνει σε εκτενή ανάλυσή της η Wall Street Journal (WSJ), ο δημόσιος διάλογος έχει παγιδευτεί σε ένα γνώριμο τρίπτυχο. Οι αισιόδοξοι υποστηρίζουν ότι, όπως σε κάθε τεχνολογική επανάσταση, νέες δουλειές θα αντικαταστήσουν όσες χαθούν. Οι πιο μετριοπαθείς εκτιμούν ότι η παραγωγικότητα θα αυξηθεί, με περιορισμένες απώλειες προσωπικού. Οι απαισιόδοξοι φοβούνται ότι οι νεοεισερχόμενοι εργαζόμενοι θα καταστούν περιττοί.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, ίσως είναι πιο σύνθετη – και πιο ανησυχητική. Κατά την WSJ, ο κίνδυνος δεν είναι μόνο ότι η ΑΙ μπορεί κάποτε να αντικαταστήσει εργαζομένους. Είναι ότι ήδη, μέσα από την καθημερινή τους χρήση, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι εκπαιδεύουν τα συστήματα που ενδέχεται να τους καταστήσουν λιγότερο αναντικατάστατους.

Η διαφορά της «εταιρικής» ΑΙ

Η ανάλυση της αμερικανικής εφημερίδας εστιάζει στα λεγόμενα enterprise AI systems, δηλαδή στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που ενσωματώνονται απευθείας στις εταιρικές ροές εργασίας. Δεν πρόκειται για τα εργαλεία που χρησιμοποιεί κανείς ιδιωτικά στο σπίτι, αλλά για πλατφόρμες που «κάθονται» μέσα στα εταιρικά προγράμματα και λειτουργούν ως οργανικό κομμάτι της καθημερινής δουλειάς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Microsoft Copilot, το οποίο ενσωματώνεται σε εφαρμογές όπως το Word, το Excel και το Outlook, ή το Einstein AI της Salesforce, που λειτουργεί μέσα στα συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων. Αυτά τα εργαλεία δεν είναι απλοί «βοηθοί». Έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν τις εντολές που δίνει ο χρήστης, τα έγγραφα που δημιουργεί, τις διορθώσεις που κάνει, τις ερωτήσεις που θέτει και τον τρόπο με τον οποίο επιλύει προβλήματα.

Με άλλα λόγια, η εταιρεία μπορεί δυνητικά να έχει πρόσβαση σε κάθε βήμα της ψηφιακής εργασίας ενός υπαλλήλου και να μετατρέπει αυτή τη γνώση σε εταιρικό κεφάλαιο.

Από την προσωπική εμπειρία στη θεσμοποιημένη γνώση

Μέχρι πρόσφατα, μεγάλο μέρος της αξίας ενός εργαζομένου βρισκόταν στο κεφάλι του. Ένας έμπειρος μηχανικός λογισμικού, για παράδειγμα, δεν παρείχε απλώς τη λύση σε ένα τεχνικό πρόβλημα· μετέφερε έναν τρόπο σκέψης, μια μεθοδολογία, μια διαδρομή συλλογισμού που είχε χτιστεί μέσα από χρόνια εμπειρίας. Αν αποχωρούσε από την εταιρεία, μεγάλο μέρος αυτής της τεχνογνωσίας έφευγε μαζί του.

Σύμφωνα με την WSJ, τα enterprise συστήματα αλλάζουν αυτή τη δυναμική. Όταν ένας εργαζόμενος χρησιμοποιεί την εταιρική ΑΙ για να επιλύσει ένα πρόβλημα, το σύστημα μπορεί να καταγράψει όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα αλλά και τη διαδικασία: ποιες ερωτήσεις τέθηκαν πρώτα, πώς αναδιατυπώθηκε η αναζήτηση, ποια ενδιάμεσα βήματα οδήγησαν στη λύση. Με τον χρόνο, αυτή η «χαρτογράφηση» της σκέψης ενσωματώνεται στην εταιρική υποδομή.

Έτσι, η γνώση που κάποτε καθιστούσε κάποιον αναντικατάστατο μετατρέπεται σε αναπαραγώγιμο asset. Η ΑΙ μπορεί να καθοδηγήσει άλλους εργαζόμενους ακολουθώντας τη μεθοδολογία του πιο έμπειρου, ή ακόμη και να εκτελεί η ίδια μέρος της εργασίας. Ο εργαζόμενος δεν χάνει τις ικανότητές του, αλλά χάνει την αποκλειστικότητά τους.

Μια νέα ισορροπία ισχύος

Η εξέλιξη αυτή, υπογραμμίζει η Wall Street Journal, ενδέχεται να μεταβάλει θεμελιωδώς τη σχέση εργοδότη και εργαζομένου. Οι επιχειρήσεις επιδιώκουν αυξημένη παραγωγικότητα και διατήρηση της οργανωσιακής γνώσης. Ωστόσο, η συγκέντρωση αυτής της γνώσης σε συστήματα που ανήκουν στην εταιρεία μπορεί να μειώσει τη διαπραγματευτική δύναμη του ατόμου.

Δεν είναι τυχαίο ότι, όπως αναφέρει η εφημερίδα, ορισμένοι εργαζόμενοι στρέφονται παράλληλα σε προσωπικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, το Claude ή το Gemini. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα prompts, οι αυτοματισμοί και οι προσαρμοσμένες ροές εργασίας παραμένουν υπό τον έλεγχο του χρήστη και δεν ενσωματώνονται απευθείας στην εταιρική υποδομή.

Η κίνηση αυτή δεν είναι πάντα εύκολη ή επιτρεπτή από τις εταιρικές πολιτικές. Ωστόσο, αντανακλά μια προσπάθεια διατήρησης της φορητότητας της γνώσης: όταν ο εργαζόμενος αποχωρεί, οι ενισχυμένες από την ΑΙ δεξιότητές του αποχωρούν μαζί του.

Η μεγαλύτερη εργασιακή μετατόπιση της γενιάς μας

Κατά την WSJ, η τεχνητή νοημοσύνη δεν απειλεί απλώς ορισμένες θέσεις εργασίας. Αναδιαμορφώνει το ίδιο το μοντέλο απασχόλησης, μετατρέποντας την ατομική εμπειρία σε εταιρική υποδομή και επαναπροσδιορίζοντας ποιος κατέχει τη γνώση που παράγεται καθημερινά στο γραφείο.

Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο αν η ΑΙ θα αντικαταστήσει ανθρώπους. Είναι ποιος θα ελέγχει τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία: ο εργαζόμενος που τη δημιουργεί ή η πλατφόρμα που την καταγράφει.

Όπως καταλήγει η ανάλυση της Wall Street Journal, όσοι κατανοήσουν εγκαίρως αυτή τη μετατόπιση θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης. Όσοι την αγνοήσουν, ίσως διαπιστώσουν ότι η μεγαλύτερη αλλαγή στο εργασιακό τοπίο της γενιάς μας έχει ήδη συντελεστεί — αθόρυβα και σε πραγματικό χρόνο.