Άνοιξε το πρώτο κατάστημα Arket στην Ελλάδα – Πού βρίσκεται

Στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καπνικαρέας, άνοιξε την προηγούμενη εβδομάδα το πρώτο κατάστημα Arket στη χώρα μας, επισφραγίζοντας την είσοδό του στην ελληνική αγορά.

Άνοιξε τις πύλες του πριν από μερικά 24ωρα το πρώτο κατάστημα Arket στην Ελλάδα, εγκαινιάζοντας την είσοδό του στην εγχώρια αγορά του λιανικού εμπορίου και φιλοδοξώντας να κερδίσει τους Έλληνες καταναλωτές.

Το κατάστημα βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καπνικαρέας και εκτείνεται σε δύο επίπεδα, συνολικής επιφάνειας 492 τμ.

Ποια είναι η σκανδιναβική αλυσίδα Arket και η σχέση με την H&M

Όπως έχει ήδη γράψει το -, το εμπορικό σήμα Arket ανήκει στη σουηδική H&M (Hennes & Mauritz), ήτοι τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής πώλησης ενδυμάτων παγκοσμίως. Η H&M είχε προαναγγείλει την είσοδό του brand Arket στη χώρα μας από τον Ιανουάριο του 2025.

Με έδρα τη Στοκχόλμη, το σήμα Arket αφορά σε έναν σύγχρονο lifestyle προορισμό που διαθέτει συλλογές για γυναίκες, άνδρες, παιδιά, αλλά και το σπίτι. Η γκάμα του brand περιλαμβάνει ρούχα, είδη σπιτιού και τρόφιμα.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε το επερχόμενο άνοιγμα του πρώτου καταστήματος Arket στην Ελλάδα. Η Αθήνα, μια πόλη που συνδυάζει με έναν μοναδικό τρόπο την αρχαία κληρονομιά με τη σύγχρονη, γεμάτη ενέργεια κουλτούρα, είναι το τέλειο σκηνικό για τον νέο προορισμό του brand μας. Ανυπομονούμε να γνωρίσουμε από κοντά τους πελάτες μας στην Ελλάδα και να τους προσκαλέσουμε να εξερευνήσουν όλα όσα έχει να προσφέρει το Arket, δήλωνε πέρυσι η Managing Director του Arket, Pernilla Wohlfahrt.

Η αλυσίδα Arket ιδρύθηκε το 2017 ενώ είναι το τρίτο κατά σειρά εμπορικό σήμα που φέρνει στην Ελλάδα η H&M, μετά τα ομώνυμα καταστήματα H&M και το εμπορικό σήμα Cos.

Η H&M στην Ελλάδα

Η Η&Μ άνοιξε το πρώτο κατάστημα στην Ελλάδα το 2007, ενώ, όπως αναφέρεται στις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές της καταστάσεις, πλέον το δίκτυό της ανέρχεται σε 34 καταστήματα. Το εμπορικό σήμα αναπτύσσει η H&M Hennes & Mauritz Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ειδών Ενδύσεως και Υποδύσεως, η οποία συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2006.

Σύμφωνα δε με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις, στη χρήση 1/12/2023 – 30/11/2024 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 184.589.848 ευρώ, σημειώνοντας οριακή αύξηση κατά 0,47%, σε σύγκριση με τον κύκλο εργασιών ύψους 183.734.792 ευρώ κατά την προηγούμενη διαχειριστική χρήση. Το κόστος πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 71.496.069 ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 4,88% και τα μικτά κέρδη εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 113.093.779 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,16% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 6.709.803 ευρώ από 5.442.554 ευρώ στην προηγούμενη χρήση σημειώνοντας αύξηση κατά 23,28%, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 4.584.040 ευρώ από 2.391.249 ευρώ στην προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση κατά 91,70% (!).

Τα πλήρως ανανεωμένα καταστήματα της H&M σε Ερμού και Πειραιά

Ήταν στις 27 Ιουνίου 2025 όταν άνοιξε εκ νέου τις πύλες του στο κοινό το εμβληματικό κατάστημα της H&M επί των οδών Ερμού 11 και Βουλής στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, μετά τη διαδικασία ριζικής ανακαίνισής του που είχε ξεκινήσει στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου. Το εν λόγω κατάστημα αποτελεί μάλιστα το πρώτο του σουηδικού «γίγαντα» της λιανικής σε παγκόσμιο επίπεδο που φέρει το πλέον ανανεωμένο concept αγοραστικής εμπειρίας, με το οποίο η H&M επιδιώκει να «περάσει» στη νέα εποχή του λιανεμπορίου.

Όπως εξηγούσε τότε η διοίκηση στους εκπροσώπους του Τύπου «το κατάστημα της Ερμού είναι το πρώτο στον κόσμο με το νέο format. Το εν λόγω κατάστημα είναι από τα πιο σημαντικά της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα, ενώ επιβεβαιώνει τη βούληση της H&M να βάλει ψηλά στις πρωτεύουσες μόδας την Αθήνα». Το εμβληματικό κατάστημα H&M στην Ερμού 11 έχει συνολική επιφάνεια 4.000 τ.μ. και 2.356 τ.μ. εμπορικού χώρου, «παντρεύοντας» το φυσικό με το ψηφιακό κατάστημα, ενώ διατηρεί τον ιστορικό του χαρακτήρα, έχοντας κατασκευαστεί το μακρινό 1909. Το εν λόγω κατάστημα μπορεί να απασχολήσει έως και 120 άτομα προσωπικό σε full season, ενώ λόγω της θέσης του εντός του ιστορικού κέντρου της Αθήνας έχει τη δυνατότητα να είναι ανοιχτό κάθε Κυριακή για το διάστημα Μαΐου – Οκτωβρίου, αφού εντάσσεται σε τουριστική περιοχή.

Λίγες ημέρες αργότερα και δη στις 4 Ιουλίου 2025 επαναλειτούργησε και το εμβληματικό κατάστημα του Πειραιά, το οποίο βρίσκεται μόλις λίγα μόλις μέτρα απ’ το λιμάνι, με συνολικό εμβαδόν 4.000 τ.μ. και 2.777 τ.μ. εμπορικού χώρου και το οποίο «μεταμορφώνεται» σε ένα σύγχρονο σημείο αναφοράς για τους λάτρεις της μόδας.

Η επαναλειτουργία των δύο καταστημάτων σε Αθήνα και Πειραιά σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την H&M στην Ελλάδα, κατά την οποία προσφέρεται στο κοινό αναβαθμισμένη αγοραστική εμπειρία, όπου το σύγχρονο design, η προηγμένη τεχνολογία και τα ιδιαίτερα στοιχεία της ελληνικής κουλτούρας συνυπάρχουν αρμονικά. Τα νέα καταστήματα στην Ερμού και τον Πειραιά ενσωματώνουν το next-gen concept της H&M. Μια νέα εποχή για τη μόδα που συνδυάζει βιώσιμο design, ψηφιακές καινοτομίες και fashion-forward ατμόσφαιρα. Τα δύο καταστήματα προσφέρουν υπηρεσίες Click & Collect και αυτόματες θυρίδες παραλαβής δεμάτων για γρήγορη, self-service παραλαβή και επιστροφή online παραγγελιών. Η smart store τεχνολογία που διαθέτουν, βελτιστοποιεί την παρουσίαση των προϊόντων και τις καθημερινές λειτουργίες τους, ενώ οι ψηφιακές οθόνες σε όλο το κατάστημα παρουσιάζουν τις τελευταίες συλλογές.

Αποκλειστικά στην Ερμού, οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε έξυπνα δοκιμαστήρια που τους επιτρέπουν να ζητήσουν βοήθεια, άλλα μεγέθη ή προϊόντα απευθείας από το δοκιμαστήριο, ενώ μπορούν, επίσης, να δουν πληροφορίες για τα προϊόντα ή να περιηγηθούν στη διαδικτυακή συλλογή.

Η σουηδική πολυεθνική

Η σουηδική H&M θεωρείται σήμερα η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής πώλησης ενδυμάτων παγκοσμίως, μετά την ισπανική Inditex (μητρική εταιρεία των Bershka, Massimo Dutti, Pull and Bear, Stradivarius, Zara κλπ).

Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον Έρλινγκ Πέρεσον το 1947, όταν άνοιξε το πρώτο κατάστημα στην κεντρική οδό της Βεστερός, ήτοι της πέμπτης μεγαλύτερης πόλης της Σουηδίας. Το πρώτο όνομα της εταιρείας ήταν «Hennes» (δηλαδή «Hers» (δικό της), καθώς πουλούσε αποκλειστικά γυναικεία ρούχα. Το 1968, ο Πέρεσον απέκτησε το κατάστημα ένδυσης λιανικής του Μαουρίτζ Γουάλιντφορς, γεγονός που οδήγησε στην ένταξη της ανδρικής συλλογής στο φάσμα των προϊόντων του και στη μετονομασία της εταιρείας σε Hennes & Mauritz (H&M).

Η γνωστή αλυσίδα διαθέτει σήμερα πάνω από 4.000 καταστήματα σε περισσότερες από 75 χώρες του κόσμου.