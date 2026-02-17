Αρχεία-Επστάιν:-Έστελνε-ετήσιες-δωρεές-$50.000-σε-φοιτητικές-λέσχες-του-Χάρβαρντ-ακόμα-και-μετά-την-καταδίκη-του

Σημαντικές αποκαλύψεις για τις διασυνδέσεις του Τζέφρι Έπσταϊν με κύκλους του Χάρβαρντ φέρνουν στο φως έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, τα οποία δείχνουν ότι ο καταδικασμένος για σεξουαλικά αδικήματα χρημαστιστής χρηματοδοτούσε επί χρόνια έναν από τους πλέον ελίτ φοιτητικούς οργανισμούς του πανεπιστημίου, ακόμη και μετά τη δημόσια διαπόμπευσή του, το 2008.

Παρά το γεγονός ότι ήταν ήδη γνωστός ως καταδικασμένος σεξουαλικός παραβάτης, ο Έπσταϊν υπήρξε κορυφαίος δωρητής του «Hasty Pudding Institute of 1770», ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού–ομπρέλα που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κοινωνική λέσχη και θεατρική ομάδα, οι οποίες έχουν ιδρυθεί από φοιτητές του Χάρβαρντ. Ετήσιες δωρεές ύψους τουλάχιστον 50.000 δολαρίων του εξασφάλιζαν τον τίτλο «Guardian of the Sphinx» στα γκαλά του «Order of the Golden Sphinx» στη Νέα Υόρκη, από το 2013 έως το 2019.

Η τελευταία πρόσκληση που έλαβε, ήρθε λίγους μήνες πριν του απαγγελθούν ομοσπονδιακές κατηγορίες για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων και πριν βρεθεί απαγχονισμένος σε κελί φυλακής του Μανχάταν το 2019.

-s και «γεμάτο τραπέζι με κορίτσια»

Τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν περιλαμβάνουν ηλεκτρονική αλληλογραφία της βοηθού του Έπσταϊν, από την οποία προκύπτει ότι ο ίδιος συνήθιζε να γεμίζει το τραπέζι του στα ετήσια γκαλά με γυναικείες παρουσίες.

«Γειά σας κορίτσια! Ο Τζέφρι θα ήθελε να παρευρεθείτε όλες στο Hasty Pudding Gala στις 13 Απριλίου στο Plaza Hotel», έγραφε η βοηθός του το 2015, προσθέτοντας: «Πείτε μου αν μπορείτε να έρθετε και ποιον άλλο μπορούμε να καλέσουμε για να συμπληρώσουμε τα 10 (με έγκριση του JE φυσικά ;)». Σε άλλη πρόσκληση, διαφημιζόταν η ευκαιρία να «φορέσετε ένα φανταχτερό φόρεμα και παπούτσια!».

Σε μία περίπτωση, ζητήθηκε ακόμη και αεροπορική μεταφορά καλεσμένης στη Νέα Υόρκη, με τον Έπσταϊν να απαντά: «Όχι, να έρθει κατευθείαν στο νησί».

Το 2018, διοργανωτής ρώτησε εάν στη δωρεά του θα αναφερόταν ως «ανώνυμος δωρητής» στο πρόγραμμα της εκδήλωσης. Η απάντηση του Έπσταϊν ήταν «πλήρες όνομα», επιλέγοντας δηλαδή την πλήρη αναγραφή του ονόματός του.

Τουλάχιστον 375.000 δολάρια μετά το 2013

Σύμφωνα με τα έγγραφα του υπουργείου Δικαιοσύνης, από το 2013 έως τον θάνατό του, ο Έπσταϊν δώρισε τουλάχιστον 375.000 δολάρια στον οργανισμό. Η σχέση του με τον πρόεδρο του Hasty Pudding Institute, μεγιστάνα ακινήτων και δωρητή του Χάρβαρντ Άντριου Φάρκας, εκτείνεται σε διάστημα άνω της δεκαετίας, με σχεδόν 2.000 ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ τους.

Ο Φάρκας, απόφοιτος του Χάρβαρντ το 1982, είχε ήδη σημαντική παρουσία στο πανεπιστήμιο. Το 2011, το Χάρβαρντ μετονόμασε το New College Theatre σε «Farkas Hall», ενώ το 2013 ξεκίνησε το συγκεκριμένο γκαλά για το Hasty Pudding Institute. Την ίδια χρονιά, τα έσοδα από δωρεές του οργανισμού αυξήθηκαν από περίπου 198.000 δολάρια σε σχεδόν 1,6 εκατ. δολάρια.

Σε δήλωσή του, ο Φάρκας ανέφερε: «Μετανιώνω βαθιά που γνώρισα αυτό το άτομο, αλλά σε καμία στιγμή δεν συμπεριφέρθηκα ανάρμοστα. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη παρατυπίας».

Το Hasty Pudding Institute απάντησε ότι είναι «διαρκώς προσανατολισμένο στο να πράττει το σωστό» και ότι έχει δωρίσει σε οργανισμό υποστήριξης θυμάτων διακίνησης ποσό που «υπερβαίνει κατά πολύ» τις δωρεές του Έπσταϊν.

Ευρύτερη σύνδεση με το Χάρβαρντ

Έκθεση του 2020 αποκάλυψε ότι το Χάρβαρντ έλαβε πάνω από 9 εκατ. δολάρια από τον Έπσταϊν μεταξύ 1998 και 2008, πριν από την καταδίκη του στη Φλόριντα για αδικήματα που περιλάμβαναν την εκμετάλλευση ανηλίκου για πορνεία. Μετά την καταδίκη του, δεν καταγράφηκαν νέες δωρεές προς το πανεπιστήμιο.

Ωστόσο, τα νέα έγγραφα δείχνουν ότι η επιρροή του εκτεινόταν πέρα από απλές χρηματοδοτήσεις. Διατηρούσε επαφές με καθηγητές, μεγάλους δωρητές και προσέφερε ακόμη και «συμβουλές» για εισαγωγές στο πανεπιστήμιο.