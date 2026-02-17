Ασία:-Επιφυλακτικές-κινήσεις-στις-αγορές,-με-πολλά-χρηματιστήρια-κλειστά-λόγω-αργίας

Οι ασιατικές χρηματοπιστωτικές αγορές κινήθηκαν επιφυλακτικά την Τρίτη (16/2), με χαμηλούς όγκους συναλλαγών λόγω αργιών για το Σεληνιακό Νέο Έτος σε Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν και Νότια Κορέα, ενώ τη Δευτέρα ήταν κλειστές και οι αγορές των ΗΠΑ λόγω Presidents’ Day.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ιαπωνικός Nikkei υποχώρησε κατά 0,47% στις 56.538,00 μονάδες.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών και ιαπωνικών ομολόγων υποχώρησαν, με το 10ετές αμερικανικό στο 4,044%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Δεκεμβρίου. Το δολάριο παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, ενώ το γεν ενισχύθηκε ελαφρώς μετά τα απογοητευτικά στοιχεία για το ΑΕΠ της Ιαπωνίας, που έδειξαν ανάπτυξη μόλις 0,2% στο δ’ τρίμηνο.

Οι αδύναμες επιδόσεις της ιαπωνικής οικονομίας αυξάνουν τις πιέσεις για πρόσθετη δημοσιονομική στήριξη, ενώ οι αγορές δεν αναμένουν άμεση αύξηση επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας.

Τέλος, ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έκλεισε με άνοδο 0,24% στις 8.958,90 μονάδες και o Nifty 50 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,28% στις 25.754,20 μονάδες.