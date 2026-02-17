Βαρύς ο λογαριασμός για το Χ.Α.: Εθνική και ΟΠΑΠ σέρνουν τον δείκτη στα -1,14%

Βαριά συνεδρίαση για τη Λεωφόρο Αθηνών. Η αγορά κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος για τρίτη φορά μέσα στην εβδομάδα, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.253,06 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 26,04 μονάδων ή -1,14% σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο στις 2.279,10 μονάδες. Το ενδοσυνεδριακό εύρος κυμάνθηκε μεταξύ περίπου 2.248 και 2.295 μονάδων, με τη διαδρομή να είναι μονότονα καθοδική από την πρώτη ώρα – το χαρακτηριστικό γνώρισμα μιας συνεδρίασης χωρίς ουσιαστικές αντιστάσεις από τους αγοραστές.

Ο δείκτης FTSE Large Cap, βαρόμετρο των μεγάλων κεφαλαιοποιήσεων, έκλεισε στις 5.727,09 μονάδες με απώλειες 73,23 μονάδων (-1,26%), δείγμα ότι η διόρθωση δεν ήταν ισοκατανεμημένη αλλά εντοπίστηκε κυρίως στα βαριά χαρτιά. Ο τραπεζικός δείκτης (ΔΤΡ) ακολούθησε ανάλογη καθοδική πορεία με το τετράπτυχο των ελληνικών τραπεζών να δέχεται ισχυρές πιέσεις, ιδίως η Εθνική Τράπεζα η οποία αποτέλεσε τον κεντρικό αρνητικό πρωταγωνιστή της ημέρας.

Ο τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε στα 280,21 εκατ. ευρώ – εντυπωσιακά αυξημένος σε σχέση με τη συνήθη κινητικότητα τελευταίων εβδομάδων – γεγονός που υποδηλώνει ότι πίσω από την πτώση κρύβονταν ενεργές ρευστοποιήσεις και όχι απλώς απουσία αγοραστών. Ο τζίρος του FTSE Large Cap ανήλθε στα 220,89 εκατ. ευρώ, ποσοστό άνω του 78% επί του συνολικού – αποκαλυπτικό της συγκέντρωσης της πίεσης στα blue chips.

Τα βαρίδια:H Goldman «ξηλώνει» την Εθνική, ο ΟΠΑΠ πληρώνει τη συγχώνευση

Στο επίκεντρο των απωλειών βρέθηκε η Εθνική Τράπεζα, η οποία έκλεισε στα 13,91 ευρώ καταγράφοντας πτώση -3,40% (-0,49 ευρώ). Το ερέθισμα προήλθε από την Goldman Sachs, η οποία στην έκθεσή της της 12ης Φεβρουαρίου αναθεώρησε τη σειρά προτίμησης στις ελληνικές τράπεζες: ανέβασε την Eurobank στην κορυφή της λίστας ενώ υποβάθμισε την Εθνική από «top pick». Παρά τη διατήρηση overweight σύστασης και τιμής-στόχου στα 20,50 ευρώ, η αλλαγή ιεράρχησης αποτέλεσε αρνητικό ψυχολογικό ορόσημο για τους επενδυτές, ενεργοποιώντας ρευστοποιήσεις με ανεβασμένο τζίρο των 4,03 εκατ. μετοχών.

Μαζί της βρέθηκε στον κατηφορικό δρόμο και η Alpha Bank με -2,47% στα 3,718 ευρώ (τζίρος 9,05 εκατ. τεμαχίων – ο υψηλότερος της ημέρας μεταξύ τραπεζών), η Πειραιώς -1,51% στα 8,072 ευρώ και η Eurobank -1,27% στα 3,887 ευρώ. Η Eurobank, παρά την αναβάθμισή της σε «top pick» από τη Goldman, δεν κατόρθωσε να ξεφύγει από το αρνητικό κλίμα του κλάδου.

Εξίσου αρνητική η εικόνα για τον ΟΠΑΠ (-0,56%, τιμή κλεισίματος 16,00 ευρώ), που συνεχίζει να πιέζεται από τις αβεβαιότητες που συνοδεύουν τη συγχώνευσή του με την Allwyn. Η διαδικασία ολοκληρώνεται τυπικά, με το 6,7% των μετόχων να ασκούν το δικαίωμα εξόδου έναντι 19,04 ευρώ ανά μετοχή, αλλά η αγορά παραμένει επιφυλακτική για το συνολικό εταιρικό story που θα προκύψει από το συγχωνευμένο σχήμα. Ο χαμηλός τζίρος των 560 χιλ. τεμαχίων μαρτυρά απουσία ενεργών αγοραστών.

Οι δύο πυλώνες: ΟΤΕ και Coca-Cola HBC σταθεροί εν μέσω καταιγίδας

Στη σκοτεινή ατμόσφαιρα της σημερινής συνεδρίασης ξεχώρισαν δύο μετοχές που συνέχισαν να αντιστέκονται στο αρνητικό κλίμα: ο ΟΤΕ (+0,41%, στα 16,99 ευρώ) και η Coca-Cola HBC / ΕΕΕ (+1,79%, στα 54,05 ευρώ). Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές εταιρείες αλλά με κοινό παρονομαστή: ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, ορατά καταλύτικά θεμελιώδη και αξιόπιστο μερισματικό story.

Η Coca-Cola HBC, με τζίρο 54.381 τεμαχίων και αποτίμηση που πλησιάζει τα 20,18 δισ. ευρώ, παραμένει το νέο «εθνικό ορόσημο» της εγχώριας αγοράς μετά την ανακοίνωση ισχυρών αποτελεσμάτων χρήσης 2025 και αισιόδοξου guidance για το 2026. Η μετοχή ενισχύεται άνω του 20% από τις αρχές του έτους, αποδεικνύοντας ότι το ελληνικό χαρτοφυλάκιο δεν είναι μονοδιάστατο. Ο ΟΤΕ, με τζίρο 328 χιλ. τεμαχίων, προσέφερε σταθερότητα χωρίς εντυπωσιακές κινήσεις.

Metlen: Ξανά στη δίνη της αβεβαιότητας

Η Metlen (-2,08%, στα 35,84 ευρώ με τζίρο 273 χιλ. τεμαχίων) συνεχίζει το οδυνηρό ταξίδι της αποκατάστασης εμπιστοσύνης. Η μετοχή, που είχε δεχθεί σοκ -13,25% στις αρχές Φεβρουαρίου λόγω profit warning για τα EBITDA, προσπαθεί να σταθεροποιηθεί σε ζώνη 35-37 ευρώ, χωρίς όμως να πείθει τους επενδυτές ότι ξεπέρασε τις αναταράξεις. Η απόδοσή της παραμένει βαθιά αρνητική για τους βραχυπρόθεσμους κατόχους.

Στον αντίποδα, η ΔΕΗ (-0,86%, στα 18,48 ευρώ) κινήθηκε σε επίπεδα που απορροφούν τους κραδασμούς από την πίεση στον τραπεζικό κλάδο, παρουσιάζοντας μικρότερες απώλειες από τον βαρόμετρο-FTSE Large Cap. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,81%, στα 33,92 ευρώ) υποχώρησε αισθητά από τα πρόσφατα επίπεδα ρεκόρ πάνω από τα 37 ευρώ, ενώ η Motor Oil / TITC εμφάνισε απώλειες -3,85% στα 52,5 ευρώ – τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση μεταξύ των μεγάλων χαρτιών.

Τεχνική εικόνα: O ΓΔ «σπάει» στήριξη — 2.200 μονάδες ο επόμενος σταθμός

Το σημερινό κλείσιμο στις 2.253,06 μονάδες αποτελεί τεχνικό σήμα ανησυχίας για τους traders. Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται πλέον κάτω από τη ζώνη στήριξης 2.265-2.280 μονάδων, η οποία είχε αποδειχθεί ανθεκτική τις προηγούμενες εβδομάδες. Η πλήρης απώλεια αυτής της ζώνης ανοίγει τον δρόμο για τη ζώνη 2.220-2.240 μονάδων, ενώ σε πιο δυσμενές σενάριο έρχεται η επόμενη κρίσιμη τεχνική στήριξη στις 2.200 μονάδες – επίπεδο ψυχολογικής βαρύτητας που δεν έχει δοκιμαστεί από τα τέλη Ιανουαρίου 2026.

Η αντίσταση τώρα βρίσκεται στις 2.277-2.280 μονάδες (η παλιά στήριξη αναστρέφεται σε αντίσταση) και στις 2.295 μονάδες (ημερήσιο υψηλό). Εάν η αγορά επιχειρήσει ανάκαμψη, η πρώτη δοκιμή θα είναι ακριβώς αυτή η ζώνη: επιστροφή άνω των 2.280 μονάδων θα αναιρούσε σε μεγάλο βαθμό τα σημερινά αρνητικά σήματα.

Η βραχυπρόθεσμη τάση (5-10 συνεδριάσεων) παραμένει αρνητική: τα κινητά μέσα ΕΚΜ-20 και ΕΚΜ-50 έχουν αρχίσει να κλίνουν πτωτικά, με τον δείκτη RSI να αγγίζει ζώνη ελαφράς υπερπώλησης στο βραχυπρόθεσμο γράφημα. Ωστόσο, η ημερήσια εικόνα δεν παρέχει ακόμη ξεκάθαρο σήμα ανατροπής τάσης (reversal) – η αγορά μοιάζει να βρίσκεται σε διόρθωση εντός ευρύτερου ανοδικού καναλιού παρά σε αλλαγή πορείας.

Σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, ο Γενικός Δείκτης παραμένει σε ισχυρή θέση: από τις αρχές του 2026 καταγράφει συνολική άνοδο, με τη βάση να βρίσκεται στα υψηλά 17 ετών που καταρρίφθηκαν πρόσφατα. Τα επίπεδα των 2.100-2.150 μονάδων εξακολουθούν να αποτελούν ισχυρή μεσοπρόθεσμη στήριξη, απέχοντας σημαντικά από τα τρέχοντα επίπεδα.

Στο FTSE Large Cap, η απώλεια των 5.800 μονάδων – το επίπεδο που αποτελούσε επαναλαμβανόμενη αντίσταση πριν μετατραπεί σε στήριξη – είναι εξίσου ανησυχητική τεχνικά. Σε πρώτη φάση, στήριξη αναμένεται στις 5.700 μονάδες, ενώ η ανάκτηση των 5.800 μονάδων θα αποτελούσε σήμα σταθεροποίησης. Στον τραπεζικό δείκτη, η πτωτική πίεση μεταφράζεται σε δοκιμή της ζώνης 2.650-2.700 μονάδων, μετά τη διάσπαση της κεντρικής στήριξης των 2.730-2.750 μονάδων.

Ο τζίρος των 280 εκατ. ευρώ σε μέρα πτώσης αποτελεί διπλό μήνυμα: αφενός δείχνει ότι ρευστοποιήσεις «ξεπλήθηκαν», αφετέρου υποδηλώνει ότι οι πωλητές ήταν αποφασισμένοι. Υψηλός τζίρος σε καθοδική συνεδρίαση συνήθως σηματοδοτεί κλιμάκωση της πίεσης και όχι ήπια διόρθωση.

Διεθνές φόντο: Ευρώπη σε ήπια άνοδο — Wall Street σε αναμονή μετά την αργία

Το αρνητικό αποτέλεσμα του Χ.Α. σήμερα έρχεται παραδόξως σε πλήρη αντίθεση με το ευρωπαϊκό φόντο: ο EURO STOXX 50 ενισχύθηκε ελαφρά, κινούμενος στις 5.990 μονάδες (+0,2%), και ο pan-European STOXX 600 πρόσθεσε +0,1% στις 619 μονάδες, στηριζόμενος στα ηπιότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία μισθολογικής αύξησης στη Βρετανία που ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις για νέες μειώσεις επιτοκίων. Στη Βρετανία, το FTSE 100 πρόσθεσε +0,4%, παρά το γεγονός ότι η ανεργία ανήλθε σε υψηλό 5ετίας (5,2%) και τα εβδομαδιαία κέρδη στο +4,2% — κάτω από τις προβλέψεις, στοιχείο που έδωσε «ανάσα» στην αγορά.

Από τη Γερμανία, ο πληθωρισμός Ιανουαρίου ανήλθε στο 2,1% (από 1,8% το Δεκέμβριο), σε επίπεδο ελαφρώς υψηλότερο αλλά εντός της ζώνης ελέγχου που επιτρέπει στην ΕΚΤ να διατηρήσει τη σταδιακά χαλαρωτική της κατεύθυνση. Οι αγορές futures για τα επιτόκια της Ευρωζώνης τιμολογούν πλέον δύο μειώσεις τεταρτημορίου έως το τέλος του 2026.

Στις ΗΠΑ, η Wall Street ήταν κλειστή τη Δευτέρα λόγω της αργίας Presidents’ Day, ενώ τα futures του S&P 500, του Dow Jones και του Nasdaq επανήλθαν σε θετικό έδαφος μετά από δύο διαδοχικές αρνητικές εβδομάδες. Οι αγορές αναμένουν τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed, τα οποία αναμένεται να επιβεβαιώσουν στάση αναμονής όσον αφορά τη νομισματική πολιτική. Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ έχει δώσει σαφή σήματα ότι προτιμά «να δει περισσότερα δεδομένα» προτού προχωρήσει σε νέες κινήσεις, ιδίως μετά τα εκπληκτικά δεδομένα απασχόλησης Δεκεμβρίου.

Η αποσύνδεση του Χ.Α. από τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια — τα οποία κινούνταν ανοδικά — αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των ιδιαίτερων εσωτερικών αρνητικών ερεθισμάτων που κυριάρχησαν σήμερα: η Goldman-κινούμενη υποβάθμιση της ΕΤΕ, η πίεση στον ΟΠΑΠ και η αβεβαιότητα γύρω από τη Metlen λειτούργησαν ως αυτόνομοι πτωτικοί καταλύτες, ανεξάρτητοι από την παγκόσμια δυναμική.

Στο κρίσιμο θέμα της αναβάθμισης της Ελλάδας σε Αναπτυγμένη Αγορά, η JP Morgan σημειώνει ότι αναμένεται τριπλή αναβάθμιση από FTSE (Σεπτέμβριος 2026), MSCI (Αύγουστος 2026) και Stoxx, γεγονός που θα φέρει σημαντικές παθητικές ροές κυρίως στον τραπεζικό κλάδο. Αυτή η προοπτική εξηγεί γιατί παρά τις σημερινές πιέσεις, η μεσοπρόθεσμη εικόνα παραμένει υπό θεωρητικά θετικό πρόσημο.

Γνώμες ειδικών: «Υγιής διόρθωση» ή «η αρχή αλλαγής τάσης»;

Η Goldman Sachs, στην έκθεσή της της 12ης Φεβρουαρίου, διατηρεί overweight σύσταση για τις ελληνικές μετοχές ανεβάζοντας τον στόχο για τον Γενικό Δείκτη στις 2.500 μονάδες (από 2.300 μονάδες), επικαλούμενη βιώσιμη αύξηση δανείων διπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού και επιθετική διάθεση κεφαλαίου. Η Goldman εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες προβλέπουν μέση απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) 14%-15% για την περίοδο 2026-2028 με δείκτες CET1 άνω του 15%, ενώ εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με discount περίπου 10 φορές κέρδη έναντι 11 φορών του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Η JP Morgan, εστιάζοντας στην αναβάθμιση δεικτών, διατηρεί τη δική της σύσταση overweight για τις ελληνικές μετοχές, βλέποντας ανοδικό περιθώριο άνω του 20% στο βασικό σενάριο και έως 45%-53% στο bull scenario. Ο οίκος επισημαίνει ότι παρά το ράλι που έχει ήδη καταγραφεί, η Ελλάδα παραμένει μία από τις πιο «φθηνές» αγορές της Ευρώπης, ενώ οι ροές που θα προκύψουν από την αναβάθμιση θα ωφελήσουν κυρίως τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Αναλυτές που παρακολουθούν ενεργά τη συνεδρίαση σημειώνουν ότι ο αυξημένος τζίρος σε μέρα πτώσης δεν πρέπει αυτόματα να ερμηνευθεί ως ανησυχητικό σήμα: «Η αγορά χρειάζεται ανανέωση θέσεων μετά από μια σειρά ανοδικών εβδομάδων. Πολλές από τις ρευστοποιήσεις σήμερα είναι τεχνικής φύσης και δεν αντανακλούν αλλαγή θεμελιωδών». Ωστόσο, επισημαίνουν ότι η υπεραπόδοση που κατέγραφε το Χ.Α. σε σχέση με τις ευρωπαϊκές αγορές τους τελευταίους μήνες «έχει αρχίσει να αποτελεί το ίδιο εμπόδιο» για περαιτέρω άνοδο, καθώς δελεάζει αποκομιδή κερδών από ξένους επενδυτές.

Σύμφωνα με αναλυτή , η κρίσιμη δοκιμή για την αγορά θα έρθει στο προσεχές διάστημα με την ανακοίνωση αποτελεσμάτων χρήσης 2025 από τις μεγάλες εισηγμένες: Eurobank, ΟΤΕ, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank και ΔΕΗ αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα τις επόμενες εβδομάδες. «Εάν η κερδοφορία επιβεβαιώσει τις προσδοκίες, η αγορά θα βρει εκ νέου λόγο για νέο ράλι. Αν αποκλίνει, η τρέχουσα διόρθωση ενδέχεται να επιταχυνθεί» σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Η επόμενη συνεδρίαση της Τετάρτης θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από την αντίδραση της Wall Street στο εορταστικό «άνοιγμα» μετά την αργία, αλλά και από εσωτερικές εξελίξεις γύρω από τις τραπεζικές μετοχές. Η αγορά ψάχνει τον λόγο να «επιστρέψει στη μάχη» — αλλά σήμερα, τουλάχιστον, ο λόγος αυτός δεν βρέθηκε.