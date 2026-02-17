Βουλή:-Κυρώθηκε-από-την-αρμόδια-επιτροπή-η-Συμφωνία-συνεργασίας-σε-θέματα-Άμυνας-Ελλάδας-Βραζιλίας

Ψηφίστηκε από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας για την κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Βραζιλίας, που αφορά τη συνεργασία τους σε θέματα άμυνας.

Υπέρ της κύρωσης τάχθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην αυριανή συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου από την Ολομέλεια, εκτός από το ΚΚΕ που ξεκαθάρισε ότι καταψηφίζει.

«Με την ψήφιση της Διμερούς Αμυντικής Συμφωνίας με την Βραζιλία, διευρύνεται το διεθνές αποτύπωμα της χώρας», τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης και συμπλήρωσε:

«Η σύμβαση την οποία θα κυρώσουμε αύριο στην Ολομέλεια, αλλά και τα πρωτόκολλα τα οποία θα έρθουν στο Σώμα, ενισχύουν σημαντικά την θέση της Ελλάδας στον αμυντικό τομέα με μια χώρα που έχει διακριτό πρόσημο στην αμυντική βιομηχανία».

Ο ειδικός αγορητής της ΝΔ, Γιώργος Αμυράς, έκανε λόγο για «σημαντική συμφωνία για την ασφάλεια και την ενδυνάμωση των σχέσεων των δύο χωρών», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση «στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και διαβαθμισμένων πληροφοριών με μία χώρα που έχει δεσπόζουσα γεωπολιτική θέση».

Ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, μίλησε για «συμφωνία που κινείται σε θετική κατεύθυνση για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης των δύο χωρών με πολλαπλά οφέλη», επισημαίνοντας παράλληλα την καθυστέρηση της επικύρωσής της, καθώς υπεγράφη πριν τρία χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2023.

Υπέρ της ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας της Ελλάδας με την Βραζιλία -μία από τις σημαντικότερες, στρατηγικά, χώρες της Λατινικής Αμερικής-, τάχθηκε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Συμεών Κεδίκογλου, τονίζοντας παράλληλα την «ανάγκη αποσαφήνισης του γενικόλογου πλαισίου της».

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Νικόλαος Παπαναστάσης, υποστήριξε ότι «είναι μια συμφωνία που μπλέκει βαθύτερα τη χώρα σε ιμπεριαλιστικούς σκοπούς, προωθώντας όχι τα συμφέροντα των λαών αλλά του κεφαλαίου».

Επιφυλάξεις εξέφρασε ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς, Θεόδωρος Δρίτσας, ζητώντας περαιτέρω διευκρινήσεις και αποσαφηνίσεις.

Ο ειδικός αγορητής της ΕΛ.ΛΥ. Στέλιος Φωτόπουλος, τάχθηκε υπέρ της αρχής της Συμφωνίας όμως, όπως είπε, πρέπει να διευκρινιστούν πολλά σημεία της τα οποία είναι γενικόλογα.

Ο ειδικός αγορητής του κόμματος «ΝΙΚΗ», Τάσος Οικονομόπουλος ανέφερε ότι είναι υπέρ μιας Συμφωνίας που ενισχύει την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, ωστόσο επιφυλάσσεται για την Ολομέλεια προκειμένου να αποσαφηνιστούν ορισμένες πτυχές της.

Επιφυλάξεις εξέφρασε ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, υποστηρίζοντας ότι είναι μια αρκετά γενικόλογη και πρόχειρη συμφωνία και ζήτησε διευκρινήσεις.

