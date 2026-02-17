Βρετανία: Σε υψηλά πενταετίας η ανεργία – Υποχωρεί η στερλίνα

Η στερλίνα σημείωσε πτώση και οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν το πρωί της Τρίτης, μετά την ανακοίνωση ότι το ποσοστό ανεργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο πενταετίας, ενώ η αύξηση των μισθών επιβραδύνθηκε.

Η στερλίνα υποχώρησε έναντι του δολαρίου, πέφτοντας 0,2% στα 1,359, μετά την ανακοίνωση της έκθεσης για μισθούς και απασχόληση.

Ο αριθμός των εργαζομένων με μισθολόγιο μειώθηκε κατά 0,4% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 30,3 εκατομμύρια τον Ιανουάριο 2026 — 134.000 λιγότεροι σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025 και 11.000 λιγότεροι σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σε 5,2% τον Δεκέμβριο από 5,1% τον Νοέμβριο.