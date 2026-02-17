Γερμανία:-Σε-κρίση-η-οικονομία-και-η-κυβέρνηση,-χωρίς-να-διαφαίνεται-ανάκαμψη

Η γερμανική βιομηχανία έχει πληγεί πολύ σκληρά με αποτέλεσμα να συνεχίσει να χάνει θέσεις εργασίας σε μεγάλη κλίμακα, σύμφωνα με ανάλυση της Ernst & Young (ΕY).

«Την περασμένη χρονιά ο βιομηχανικός τομέας απώλεσε 124.000 θέσεις εργασίας και οι ειδικοί φοβούνται περαιτέρω περικοπές», αναφέρει η συμβουλευτική εταιρεία. «Οι απώλειες θέσεων εργασίας στη βιομηχανία ήταν σχεδόν διπλάσιες από ό,τι το 2024, σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία βασίζεται σε στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας και καλύπτει εταιρείες με τουλάχιστον 50 υπαλλήλους».

Το πιο σοβαρό πλήγμα πέρυσι δέχτηκε η αυτοκινητοβιομηχανία, όπου χάθηκαν πέρυσι περίπου 50.000 θέσεις εργασίας, ενώ οι χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες τα πήγαν σχετικά καλά με απώλεια περίπου 2.000 θέσεων εργασίας.

«Η γερμανική βιομηχανία βρίσκεται σε βαθιά κρίση», δήλωσε ο Γιαν Μπρόριλκερ, Διευθύνων Σύμβουλος της EY. Οι βιομηχανικές πωλήσεις έχουν συρρικνωθεί κατά σχεδόν 5% από το 2023. Ωστόσο, ένα πράγμα είναι σαφές: «Θα πρέπει να υπάρξει μια γνήσια και σημαντική οικονομική ανάκαμψη για να αποτραπούν περαιτέρω απώλειες θέσεων εργασίας», εκτιμά ο Διευθύνων Σύμβουλος της EY.

Απίθανη φέτος η ανάκαμψη

Η γερμανική οικονομία είναι απίθανο να ανακάμψει το 2026 μετά από τρία χρόνια στασιμότητας, όπως ανακοίνωσε επίσης σήμερα, το Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (DIHK).

«Το 2026, η γερμανική οικονομία δεν θα απογειωθεί», αναφέρει το DIHK, βασιζόμενο σε έρευνα που διεξήχθη πρόσφατα σε 26.000 γερμανικές εταιρείες σε όλους τους τομείς.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μόλις το 25% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα, αξιολόγησαν την κατάστασή τους ως καλή.

Το DIHK προβλέπει ανάπτυξη 1% το 2026, κυρίως λόγω στατιστικών και ημερολογιακών επιδράσεων, ενώ η γερμανική κυβέρνηση μείωσε την πρόβλεψή της από 1,3% σε 1%, με την οικονομία να καθοδηγείται από τις προσπάθειες αύξησης των δημόσιων δαπανών για υποδομές και άμυνα.

Δυσαρέσκεια των βιομηχάνων

Η επιχειρηματική κοινότητα, και ιδιαίτερα το βιομηχανικό λόμπι, εκφράζει μάλιστα μεγάλη δυσαρέσκεια με τις πολιτικές της κυβέρνησης συνασπισμού Χριστιανοδημοκρατών (CDU-CSU) και των Σοσιαλδημοκρατών (SPD).

Τον Δεκέμβριο, η Ενωση Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI) είχε εκτιμήσει μάλιστα ότι η γερμανική οικονομία περνούσε «τη βαθύτερη κρίση της» από τον πόλεμο.

«Παρά τις μεταρρυθμίσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, οι προοπτικές είναι ελάχιστα πιο αισιόδοξες από ό,τι το φθινόπωρο», αναφέρει και το DIHK. Εξι στις 10 γερμανικές εταιρείες, εκτιμούν ότι η αιτία είναι η «αδύναμη εγχώρια ζήτηση» και διαρθρωτικοί παράγοντες όπως «η αύξηση του κόστους εργασίας», οι «πολιτικές και οικονομικές συνθήκες» και σε μικρότερο βαθμό οι «υψηλές τιμές ενέργειας και πρώτων υλών» (48%).

Το κλίμα μεταξύ των Γερμανών επενδυτών είναι άλλωστε αρνητικό. Σύμφωνα με έρευνα του ινστιτούτου ZEW, ο δείκτης που μετρά τις προσδοκίες για τη γερμανική οικονομία διαμορφώθηκε στις 58,3 μονάδες τον Φεβρουάριο, σημειώνοντας πτώση 1,3 μονάδων σε μηνιαία βάση. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της Factset προέβλεπαν άνοδο του δείκτη, σχεδόν κατά 15 μονάδες. «Οι διαρθρωτικές προκλήσεις, ιδίως στη βιομηχανία και τις ιδιωτικές επενδύσεις, παραμένουν σημαντικές», σχολίασε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ZEW, Ατσιουμ Βάμπαχ.

Δημοσκοπική πτώση για τον καγκελάριο Μερτς

Την επόμενη Δευτέρα συμπληρώνεται ένας χρόνος από τις ομοσπονδιακές εκλογές και 10 μήνες αφότου ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανέλαβε τα καθήκοντά του, αλλά μόνο το 22% των Γερμανών πιστεύουν ότι κάνει καλύτερη δουλειά από τον Σοσιαλδημοκράτη προκάτοχό του Όλαφ Σολτς.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου INSA που δημοσιεύει σήμερα η γερμανική εφημερίδα Bild, το 35% λέει ότι ο Μερτς κάνει χειρότερη δουλειά από τον Ολαφ Σολτς, ενώ το 33% αξιολογεί την απόδοση των δύο καγκελαρίων ως περίπου ίση.

Σχεδόν όλοι οι ομοσπονδιακοί υπουργοί έχουν μάλιστα χειρότερη απόδοση από τους προκατόχους τους στον προηγούμενο κυβερνητικό συνασπισμό.

Σύμφωνα με άλλη δημοσκόπηση που διεξήχθη από την Infratest dimap, οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU/CSU) θα αποσπούσαν μόλις το 26% των ψήφων εάν οι ομοσπονδιακές εκλογές διεξάγονταν την Κυριακή, καταγράφοντας πτώση δύο ποσοστιαίων μονάδων, από ό,τι στις αρχές Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το ακροδεξιό AfD είναι το δεύτερο ισχυρότερο κόμμα με 24% και ακολουθεί το SPD με 15%.

Συνολικά, η γερμανική κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζεται θετικά από τους ερωτηθέντες. Μόλις το 21% είναι πολύ ή σχετικά ικανοποιημένο με την απόδοση της κυβέρνησης Μερτς, ενώ το 78% δηλώνει ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο.