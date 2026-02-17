Δεν-αποκλείει-πολλές-μειώσεις-επιτοκίων-ο-goolsbee-της-fed

Πιθανότητα περισσότερων μειώσεων των επιτοκίων φέτος «βλέπει» ο πρόεδρος της Federal Reserve του Σικάγο, Austan Goolsbee, σε περίπτωση που ο πληθωρισμός εξακολουθήσει να κινείται προς τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας.

Προειδοποιώντας ότι ο πληθωρισμός στον τομέα υπηρεσιών παραμένει υψηλός, ο Goolsbee εκτιμά ότι εάν οι αυξήσεις τιμών που συνδέονται με τους δασμούς είναι εφάπαξ, θα μπορούσαν να δώσουν περιθώριο δράσης στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

«Πιστεύω ότι εάν αυτό αποδειχθεί παροδικό και μπορέσουμε να δείξουμε ότι βρισκόμαστε σε τροχιά επιστροφής προς τον στόχο του 2%, εξακολουθώ να πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετές ακόμη μειώσεις επιτοκίων που μπορούν να συμβούν το 2026, αλλά πρέπει να το δούμε», δήλωσε ο Goolsbee σε συνέντευξή του στο CNBC.

Οι αξιωματούχοι της Fed διατήρησαν τα επιτόκια αμετάβλητα στη συνάντησή τους τον περασμένο μήνα μετά από τρεις μειώσεις τους τελευταίους μήνες του 2025 για να τονώσουν τις προσλήψεις.

«Θέλω ενδείξεις ότι οδεύουμε πίσω στο 2% και έπειτα από αυτό νομίζω ότι τα επιτόκια μπορούν να συνεχίσουν να μειώνονται», δήλωσε ο Goolsbee.

Φώτο: @associated press