Δημογραφική-κρίση-και-αναιμική-ανάπτυξη-κλονίζουν-το-ασφαλιστικό-σύστημα-της-Γερμανίας

Ο πληθυσμός της Γερμανίας προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά σχεδόν 5% εντός 25 ετών — μια σημαντικά πιο απότομη μείωση από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως, σύμφωνα με μελέτη του Ifo.

Το γερμανικό οικονομικό think tank αναθεώρησε την Τρίτη την πρόβλεψή του για μείωση του πληθυσμού κατά 1% έως το 2050 σε σχεδόν 5% — μια μείωση που θα άφηνε τη Γερμανία με τον μικρότερο πληθυσμό από το 1990. Η αναθεώρηση βασίζεται σε ενημερωμένα στοιχεία από τη στατιστική υπηρεσία της χώρας.

«Η δημογραφική αλλαγή θα έχει σημαντικές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας», προειδοποίησε στη μελέτη ο οικονομολόγος του Ifo, Γιόακιμ Ράγκνιτζ.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της Γερμανίας, ο οποίος προβλέπεται να κυμανθεί γύρω στο 0,4% μακροπρόθεσμα, είναι πιθανό να αντιμετωπίσει περαιτέρω πιέσεις, καθώς η αγορά εργασίας δέχεται πιέσεις από τη δημογραφική παρακμή. Ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 20 έως 66 ετών προβλέπεται να μειωθεί κατά περίπου 12%, ενώ ο αριθμός των συνταξιούχων αναμένεται να αυξηθεί κατά περισσότερο από 20%, ανέφερε το Ifo.

Τι μέλλει γενέσθαι με τις συντάξεις

Το συνταξιοδοτικό σύστημα της Γερμανίας με διανεμητική εισφορά είναι πιθανό να υποστεί αυξανόμενη πίεση. Η κυβέρνηση ήδη αφιερώνει περίπου το ένα τέταρτο του προϋπολογισμού της για την υποστήριξή του και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ελέγχου προειδοποίησε το 2024 ότι αυτό το μερίδιο θα αυξηθεί περαιτέρω.

Ο Ράγκνιτς κάλεσε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να λάβουν επειγόντως υπόψη την «επιταχυνόμενη μείωση και γήρανση» του πληθυσμού, ιδίως στην υγειονομική περίθαλψη και τη μακροχρόνια φροντίδα.

Κάτω από 80 εκατ. μέχρι το 2050

Μέχρι το 2050, ο πληθυσμός της Γερμανίας θα μειωθεί κατά περισσότερο από 4 εκατομμύρια, δηλαδή σε περίπου 79 εκατομμύρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η αναμενόμενη πτώση είναι πιο έντονη επειδή οι παλαιότερες προβλέψεις βασίζονταν σε εσφαλμένα διογκωμένες εκτιμήσεις του τρέχοντος πληθυσμού της Γερμανίας, τον οποίο η στατιστική υπηρεσία εκτιμά τώρα σε 83 εκατομμύρια το 2025, σε σύγκριση με 85 εκατομμύρια προηγουμένως.

Η εισροή μεταναστών έως το 2030 αναμένεται τώρα να είναι σημαντικά χαμηλότερη από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως, μετά την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης. Τα ποσοστά γεννήσεων, επίσης, υπερεκτιμήθηκαν σε προηγούμενες προβλέψεις, με τα νέα δεδομένα να δείχνουν 150.000 λιγότερες γεννήσεις το 2030 από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως.

Σύμφωνα με το Ifo, το 2025 η Γερμανία προσέλκυσε μόνο 225.000 καθαρούς μετανάστες σε σύγκριση με 454.000 στην προηγούμενη εκτίμηση. Αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί σε 250.000 ετησίως μέσα στα επόμενα 25 χρόνια.

Η Ανατολική Γερμανία θα υποστεί το κύριο βάρος της μείωσης, ενώ η επίδραση θα είναι λιγότερο έντονη στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα δυτικότερα.

- Financial Times