ΕΕ:-Δεν-υπάρχει-βραχυπρόθεσμος-κίνδυνος-για-τον-εφοδιασμό-πετρελαίου-σε-Ουγγαρία-και-Σλοβακία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν βλέπει βραχυπρόθεσμο κίνδυνο για την ασφάλεια του εφοδιασμού με πετρέλαιο στην Ουγγαρία ή τη Σλοβακία μετά τη διακοπή των ροών ρωσικού πετρελαίου μέσω Ουκρανίας, επειδή και οι δύο χώρες της ΕΕ διαθέτουν επαρκή αποθέματα έκτακτης ανάγκης, δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής την Τρίτη.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κιέβου την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι μια ρωσική επίθεση σε ουκρανικό αγωγό ήταν υπεύθυνη για τη διακοπή των ροών ρωσικού πετρελαίου προς την Ανατολική Ευρώπη από τις 27 Ιανουαρίου.

Η Ουγγαρία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι διέκοψε την ηλεκτροδότηση σε αυτό το τμήμα του αγωγού, γνωστό ως Druzhba, το οποίο τροφοδοτεί την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

«Δεν υπάρχουν βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για την ασφάλεια του εφοδιασμού, επειδή και τα δύο κράτη μέλη – η Ουγγαρία, η Σλοβακία – διατηρούν αποθέματα έκτακτης ανάγκης 90 ημερών», δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι οι Βρυξέλλες βρίσκονται σε επαφή με την Ουκρανία σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για την επισκευή του αγωγού Druzhba.

Η νομοθεσία της ΕΕ απαιτεί από τα κράτη μέλη να διατηρούν καθαρές εισαγωγές πετρελαίου αξίας 90 ημερών ως απόθεμα ασφαλείας έναντι των κρίσεων εφοδιασμού.

Η Βουδαπέστη ζητά εξαίρεση από τις κυρώσεις για την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου

Σε απάντηση στη διακοπή της Druzhba, η Ουγγαρία θέλει να χρησιμοποιήσει μια έκτακτη εξαίρεση από τις κυρώσεις της ΕΕ για την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Adria της Κροατίας και ζήτησε από την Κροατία να διευκολύνει αυτό.

Οι θαλάσσιες εισαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου απαγορεύονται βάσει των κυρώσεων της ΕΕ, αν και οι ηπειρωτικές χώρες της ΕΕ μπορούν να ζητήσουν εξαίρεση εάν διακοπεί η προμήθεια πετρελαίου από τους αγωγούς τους από τη Ρωσία.

Ο υπουργός Οικονομίας της Κροατίας, Άντε Σουσνιάρ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα δεν θα επιτρέψει να τεθεί σε κίνδυνο ο εφοδιασμός με καύσιμα της κεντρικής Ευρώπης. Είπε ότι ο αγωγός Adria θα μπορούσε να εισάγει περισσότερο πετρέλαιο, αλλά πρότεινε ότι αυτό δεν θα πρέπει να προέρχεται από τη Ρωσία.

«Ένα βαρέλι που αγοράζεται από τη Ρωσία μπορεί να φαίνεται φθηνότερο σε ορισμένες χώρες, αλλά βοηθά στη χρηματοδότηση του πολέμου και των επιθέσεων κατά του ουκρανικού λαού», δήλωσε ο Σουσνιάρ σε μια ανάρτηση στο X.

Η ουγγρική πετρελαϊκή εταιρεία MOL δεν απάντησε σε ερωτήσεις που εστάλησαν μέσω -.

- Reuters