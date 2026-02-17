ΕΝΦΙΑ:-Πότε-έρχονται-τα-εκκαθαριστικά,-πότε-πληρώνουμε-την-πρώτη-δόση

Τέλος χρόνου για την υποβολή αίτησης στην ΑΑΔΕ σε όσους έχουν ασφαλίσει το ακίνητο τους έναντι φυσικών καταστροφών και να κερδίσουν έκπτωση έως 20% στο φετινό ΕΝΦΙΑ.

Πλέον η Ανεξάρτητη Αρχή προετοιμάζεται για την ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ τον Μάρτιο.

Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ενόψει της έναρξης των εργασιών για την εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ 2025, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανακοίνωσε ότι από την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου θα «κλείσει» την εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2026 και θα παραμείνει μη διαθέσιμη μέχρι να ολοκληρωθεί η έκδοση – ανάρτηση των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ και το άνοιγμα των τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2026. Η ανάρτηση των εκκαθαριστικών για περίπου 7 εκατ. ιδιοκτήτες αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάρτιο και η πληρωμή του, όπως και πέρυσι, θα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται έως το τέλος Μαρτίου και την τελευταία το Φεβρουάριο του 2027.

Η μείωση

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος ενεργοποιείται η μείωση του ΕΝΦΙΑ σε χιλιάδες ιδιοκτήτες που κατοικούν σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους ή έως 1.700 κατοίκους σε ορισμένες παραμεθόριες περιοχές εκτός Αττικής. Στις συγκεκριμένες περιοχές ο ΕΝΦΙΑ θα είναι φέτος μειωμένος κατά 50%, (με δημοσιονομικό κόστος στα 35 εκατ. ευρώ) ενώ θα υπάρξει πλήρης απαλλαγή από το 2027 (το δημοσιονομικό κόστος αυξάνεται στα 70-75 εκατ. ευρώ). Ένα μέτρο το οποίο εκτιμάται ότι αφορά περίπου 700.000 ακίνητα και 1 εκατομμύριο δικαιώματα.

Επίσης, έκπτωση 50% στον φόρο δικαιούνται οι ιδιοκτήτες που πληρούν τις προϋποθέσεις χαμηλού εισοδήματος δηλαδή το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, με προσαύξηση 1.000 ευρώ για κάθε σύζυγο ή εξαρτώμενο μέλος, το σύνολο των κτισμάτων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 150 τ.μ. και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ για τον άγαμο, τα 150.000 ευρώ για τον έγγαμο ή τον συμβιούντα με ένα εξαρτώμενο τέκνο και τα 200.000 ευρώ για τον έγγαμο ή τον συμβιούντα με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Ποιοι απαλλάσσονται, ποιοι θα δουν αυξήσεις

Από την υποχρέωση καταβολής του ΕΝΦΙΑ απαλλάσσονται νοικοκυριά με τρία εξαρτώμενα τέκνα και άνω, καθώς και όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, εφόσον το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 1.000 ευρώ για κάθε σύζυγο ή εξαρτώμενο μέλος, και το σύνολο των κτισμάτων τους δεν ξεπερνά τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Επίσης, οι φορολογούμενοι με κενά ημιτελή κτίσματα τα οποία δεν έχουν ακόμη ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα δικαιούνται έκπτωση 60% στον ΕΝΦΙΑ. Για να εφαρμοστεί η έκπτωση, θα πρέπει κατά τη δήλωση του ακινήτου στο Ε9 να συμπληρωθεί ο σωστός κωδικός στη στήλη 10 του πίνακα 1, ενώ αν το κτίσμα ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ρεύμα, θα πρέπει να δηλωθεί και ο αριθμός της εργοταξιακής παροχής.

Αυξημένος θα είναι ο ΕΝΦΙΑ σε όσους απέκτησαν ακίνητα εντός του προηγούμενου έτους μέσω αγοράς, γονικής παροχής, δωρεάς ή κληρονομιάς, απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα όπως πλήρη ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία ή προχώρησαν σε τακτοποίηση αυθαίρετων χώρων.

Εκτός ΕΝΦΙΑ μένουν και τα ακίνητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.