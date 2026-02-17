ΕΟΤ:-Στοχευμένη-δράση-προβολής-του-βιώσιμου-τουρισμού-στην-Αγγλία

Οι «διακοπές με θετικό αντίκτυπο» προσελκύουν το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των ταξιδιωτών ανά τον κόσμο και ιδιαιτέρως στην Βρετανία.

Πρόσφατη έρευνα της ABTA, διαπιστώνει ότι το 20% των ταξιδιωτών ηλικίας 25-34 ετών επιλέγει εταιρεία, ξενοδοχείο ή προορισμό με βάση τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και τις πρακτικές βιωσιμότητας και – σε μεγάλο βαθμό – μέσω ταξιδιωτικού πράκτορα.

Αξιολογώντας τις νέες ταξιδιωτικές τάσεις, η Υπηρεσία ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας συμμετείχε για τρίτη συνεχόμενη φορά (από το 2023) στη δράση TTG Sustainable Travel Heroes και συνδιοργάνωσε εκδήλωση/reunion για τους επαγγελματίες του βιώσιμου τουρισμού, στις 11 Φεβρουαρίου, στα γραφεία του Tour Operator Intrepid στο Λονδίνο.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της προϊσταμένης της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας, Ελένης Σκαρβέλη, της Διευθύντριας Ανάπτυξης στο ΗΒ της Iberostar, Aishling McLoughlin, καθώς και της Senior Partnerships Manager (UK) του Tour Operator Intrepid, Lucy Wildman, με την υποστήριξη της δημοφιλούς επαγγελματικής πλατφόρμας TTG, που απευθύνεται σε περισσότερους από 10.000 συνδρομητές, κυρίως τουριστικούς πράκτορες και επαγγελματίες της βρετανικής τουριστικής αγοράς.

Στόχος της συμμετοχής του ΕΟΤ, η ενίσχυση της τουριστικής κίνησης από το Ηνωμένο Βασίλειο, η προβολή της Ελλάδας ως βιώσιμου προορισμού, αλλά και η ενεργή συμμετοχή στη δημιουργία της κοινότητας των TTG Sustainable Travel Ambassadors, η οποία αριθμεί πλέον 80 τουριστικούς πράκτορες.

Με την ευκαιρία της εκδήλωσης, η προϊσταμένη παρουσίασε στους τουριστικούς πράκτορες την επικαιροποιημένη πλατφόρμα SustainableGreece.co.uk, η οποία προβάλλει τις δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης που υλοποιούνται σε ελληνικούς προορισμούς και εμπνέει προτάσεις υπεύθυνων ταξιδιωτικών εμπειριών. Η ανάδειξη των σχετικών ελληνικών πρωτοβουλιών μέσω της πλατφόρμας «Sustainable Greece» συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης, υπεύθυνης και ανταγωνιστικής εικόνας της χώρας μας στη βρετανική αγορά.

Η έρευνα ΑΒΤΑ

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της ABTA «Holiday Habits & Travel Trends Report 2025-26»:

Το 20% των ταξιδιωτών ηλικίας 25–34 ετών δηλώνει ότι επιλέγει εταιρεία, ξενοδοχείο ή προορισμό με βάση τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και πρακτικές βιωσιμότητας, ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες (10%).

Η επιθυμία των Βρετανών ταξιδιωτών να ταξιδεύουν πιο υπεύθυνα και να μειώνουν, όσο το δυνατόν περισσότερο, το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα ενισχύεται διαρκώς.

Η προσέγγιση του ευρύτερου κοινού για την επιλογή και κράτηση ταξιδιών εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να πραγματοποιείται μέσω των τουριστικών πρακτόρων, οι οποίοι λειτουργούν ως καθοριστικοί διαμεσολαβητές μεταξύ προορισμού και ταξιδιώτη.

Στη βρετανική αγορά, το 38% των Βρετανών ταξιδιωτών έκλεισε τις διακοπές του τον τελευταίο χρόνο με τη βοήθεια ενός travel professional (πρακτορείου ή tour operator. Ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 34% της προηγούμενης χρονιάς.

Δηλαδή περίπου 2 στους 5 ταξιδιώτες στο Ηνωμένο Βασίλειο επιλέγουν να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν την κράτηση του ταξιδιού τους μέσω ταξιδιωτικού πράκτορα.

Το ποσοστό αυτό είναι ακόμη υψηλότερο σε ειδικές ομάδες κοινού και φτάνει στο 55% στις νεαρές οικογένειες.

Παράλληλα, το 41% δηλώνει ότι αισθάνεται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη όταν κλείνει διακοπές μέσω πράκτορα.

Τα παραπάνω δεδομένα επιβεβαιώνουν τον ενισχυμένο ρόλο των επαγγελματιών του τουρισμού ως συμβούλων εμπιστοσύνης και καθοδήγησης, οι οποίοι επηρεάζουν ουσιαστικά τη διαμόρφωση των ταξιδιωτικών επιλογών.

Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία και ενεργοποίηση της κοινότητας των 80 TTG Sustainable Travel Ambassadors αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας του βιώσιμου τουρισμού στην Ελλάδα, καθώς πρόκειται για ένα στοχευμένο δίκτυο επαγγελματιών της βρετανικής αγοράς που λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές επιρροής, μεταφέροντας στο ευρύ κοινό αξιόπιστες πληροφορίες και προτάσεις βιώσιμων ταξιδιωτικών επιλογών.

Μέσω της κοινότητας αυτής, ενισχύεται ουσιαστικά η διαμόρφωση πιο συνειδητοποιημένων και βιώσιμων ταξιδιωτικών αποφάσεων υπέρ της χώρας μας.