Η-Κομισιόν-ξεκινά-έρευνα-κατά-της-shein

Επίσημη διαδικασία κατά της Shein ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, για τον εθιστικό σχεδιασμό της, την έλλειψη διαφάνειας των συστημάτων συστάσεων, καθώς και την πώληση παράνομων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα θα επικεντρωθεί στους ακόλουθους τομείς:

Τα συστήματα που εφαρμόζει η Shein για τον περιορισμό της πώλησης παράνομων προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου που θα μπορούσε να συνιστά υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, όπως κούκλες σεξ που μοιάζουν με παιδιά.

Η διαφάνεια των συστημάτων συστάσεων που χρησιμοποιεί η Shein για να προτείνει περιεχόμενο και προϊόντα στους χρήστες. Σύμφωνα με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η Shein πρέπει να γνωστοποιεί τις κύριες παραμέτρους που χρησιμοποιούνται στα συστήματα συστάσεών της και πρέπει να παρέχει στους χρήστες τουλάχιστον μία εύκολα προσβάσιμη επιλογή που δεν βασίζεται στην κατάρτιση προφίλ για κάθε σύστημα συστάσεων.

Η Επιτροπή θα διεξαγάγει τώρα διεξοδική έρευνα κατά προτεραιότητα. Η κίνηση επίσημης διαδικασίας δεν προδικάζει το αποτέλεσμα. Ο Coimisiún na Meán, συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιρλανδία, θα συμμετάσχει επίσης στην έρευνα της Επιτροπής ως εθνικός συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών στη χώρα εγκατάστασης του Shein στην ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Μετά την επίσημη κίνηση της διαδικασίας, η Επιτροπή θα συνεχίσει να συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία, για παράδειγμα αποστέλλοντας πρόσθετα αιτήματα παροχής πληροφοριών στη Shein ή σε τρίτους ή διεξάγοντας δράσεις παρακολούθησης ή συνεντεύξεις.

Η κίνηση επίσημης διαδικασίας εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα επιβολής, συμπεριλαμβανομένων προσωρινών μέτρων ή της έκδοσης απόφασης μη συμμόρφωσης. Η Επιτροπή έχει επίσης την εξουσία να αποδέχεται τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Shein για την επανόρθωση των ζητημάτων που αποτελούν αντικείμενο της διαδικασίας.

Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες δεν ορίζει νόμιμη προθεσμία για την περάτωση της επίσημης διαδικασίας. Η διάρκεια μιας διεξοδικής έρευνας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της πολυπλοκότητας της υπόθεσης, του βαθμού στον οποίο η ενδιαφερόμενη εταιρεία συνεργάζεται με την Επιτροπή και της άσκησης των δικαιωμάτων υπεράσπισης. Επιπλέον, η κίνηση επίσημης διαδικασίας δεν προδικάζει το αποτέλεσμά της ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία την οποία μπορεί να αποφασίσει να κινήσει η Επιτροπή βάσει άλλων άρθρων της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Ιστορικό

Η σημερινή απόφαση ακολουθεί τις προκαταρκτικές αναλύσεις των εκθέσεων εκτίμησης κινδύνου που υπέβαλε η Shein, τις απαντήσεις στα επίσημα αιτήματα της Επιτροπής για παροχή πληροφοριών, καθώς και τις πληροφορίες που αντάλλαξαν τρίτα μέρη.

Η Επιτροπή απέστειλε τρία αιτήματα παροχής πληροφοριών στη Shein στις 28 Ιουνίου 2024, στις 6 Φεβρουαρίου 2025 και στις 26 Νοεμβρίου 2025, ζητώντας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση της εταιρείας με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ιδίως σε σχέση με την προστασία των καταναλωτών και των ανηλίκων, και σχετικά με τη διαφάνεια των συστημάτων συστάσεών της.

Οι επίσημες διαδικασίες στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες δεν θίγουν και συμπληρώνουν τη συνεχιζόμενη συντονισμένη δράση όσον αφορά τη συμμόρφωση της Shein με τις υποχρεώσεις της βάσει του δικαίου για την προστασία των καταναλωτών, υπό την καθοδήγηση του δικτύου συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών (CPC) των εθνικών αρχών προστασίας των καταναλωτών και των δράσεων επιβολής σε εθνικό επίπεδο. Ομοίως, οι επίσημες διαδικασίες στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες δεν θίγουν τις δράσεις και τα μέτρα των αρχών εποπτείας της αγοράς σχετικά με την επιβολή του κανονισμού για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (GPSR), συμπεριλαμβανομένης της συνέχειας που δόθηκε στην πρώτη σάρωση για την ασφάλεια των προϊόντων με επίκεντρο τα είδη παιδικής φροντίδας που πραγματοποιήθηκε το 2025.