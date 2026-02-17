Η-vertizon-ξεκινά-την-κατασκευαστική-δραστηριότητά-της-στην-ελληνική-αγορά

Η Vertizon, εταιρεία spin-off της United Fiber στον τομέα των κατασκευών, ανακοινώνει επίσημα την έναρξη της δραστηριότητάς της στην ελληνική αγορά.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Vertizon αποτελεί μία γενική κατασκευαστική εταιρεία ικανή να αναλάβει και να υλοποιήσει έργα υποδομών κάθε κλίμακας και τύπου, καλύπτοντας όλη την ελληνική επικράτεια, από τα πιο απομακρυσμένα νησιά έως την ηπειρωτική χώρα. Με πάνω από 20 in-house μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων και ένα δίκτυο εκατοντάδων τεχνικών πεδίου, διαθέτει την τεχνογνωσία και τους πόρους για την κατασκευή μεγάλων έργων υποδομών ,υπόγειων και εναέριων δικτύων, καθώς και παντός είδους ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και βιομηχανικούς χώρους.

Η ελληνική αγορά κατασκευών παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, τόσο λόγω των επενδύσεων σε υποδομές μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, όσο και λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για σύγχρονες και βιώσιμες κατασκευαστικές λύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Vertizon εισάγει προσαρμοσμένα μοντέλα κατασκευής που αξιοποιούν υψηλή τεχνογνωσία, προηγμένα τεχνικά μέσα και ολοκληρωμένο συντονισμό έργων, καλύπτοντας από μεμονωμένες παρεμβάσεις έως σύνθετα έργα μεγάλης κλίμακας.

Η Vertizon εφαρμόζει δομημένα, επαναλήψιμα και ασφαλή μοντέλα κατασκευής, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και συνέπειας. Στόχος της εταιρείας είναι να καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τη γενική κατασκευαστική αγορά στην Ελλάδα, συνδυάζοντας κλίμακα, τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό.

Ο Γιώργος Αγγελούσης, CEO της Vertizon και της United Fiber, δήλωσε: «Η Vertizon δεν περιορίζεται σε έναν συγκεκριμένο τύπο έργου ή γεωγραφική περιοχή. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις παντού, από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα έως τα πιο δύσβατα και απομακρυσμένα σημεία της χώρας. Αναλαμβάνουμε τόσο μεμονωμένα όσο και σύνθετα, πολυεπίπεδα έργα υποδομών, που απαιτούν συντονισμό πολλαπλών συνεργείων, εξειδικευμένη τεχνική γνώση και υψηλή επιχειρησιακή συνέπεια. Η δύναμή μας βρίσκεται στην τεχνική μας ικανότητα και την εμπειρία μας σε έργα μεγάλης κλίμακας πανελλαδικά. Η ελληνική αγορά προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις σε υποδομές και βιώσιμες κατασκευές, και η Vertizon είναι έτοιμη να τις αξιοποιήσει, φέρνοντας γνώση και καινοτομία σε κάθε έργο».