Η-warner-bros-απέρριψε-την-αναθεωρημένη-προσφορά-της-paramount

Η Warner Bros. Discovery απέρριψε την τελευταία προσφορά εξαγοράς της Paramount Skydance ύψους 30 δολαρίων ανά μετοχή, αλλά δίνει στο στούντιο του Χόλιγουντ επτά ημέρες για να δει αν μπορεί να καταλήξει σε μια καλύτερη συμφωνία για την αγορά του ιδιοκτήτη του HBO Max και του franchise “Harry Potter”, ανέφερε η Warner Bros.

Η Paramount πρότεινε ανεπίσημα μια ακόμη υψηλότερη τιμή μετοχής, 31 δολάρια ανά μετοχή, ανέφερε η Warner Bros., προφανώς δελεάζοντας το διοικητικό συμβούλιο να συμμετάσχει στο τραπέζι.

Ο αντίπαλος πλειοδότης έχει πλέον προθεσμία μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου για να υποβάλει την «καλύτερη και τελική προσφορά» του, την οποία το Netflix επιτρέπεται να αντιστοιχίσει βάσει των όρων της συμφωνίας συγχώνευσης, δήλωσε η Warner Bros την Τρίτη.

«Πλήρως αφοσιωμένοι» στη συμφωνία με το Netflix

«Για να είμαστε σαφείς, το Διοικητικό μας Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει ότι η πρότασή σας είναι εύλογα πιθανό να οδηγήσει σε μια συναλλαγή που είναι ανώτερη από τη συγχώνευση με το Netflix”, ανέφεραν ο πρόεδρος της Warner Bros. Σάμιουελ Ντι Πιάτσα Τζούνιορ και διευθύνων σύμβουλος Ντέιβιντ Ζασλάβ σε επιστολή που εστάλη την Τρίτη στο διοικητικό συμβούλιο της Paramount. «Συνεχίζουμε να συνιστούμε και να παραμένουμε πλήρως αφοσιωμένοι στη συμφωνία μας με το Netflix».

Ένας ανώνυμος οικονομικός σύμβουλος της Paramount δήλωσε ότι η προσφορά τους θα αυξηθεί στα 31 δολάρια ανά μετοχή εάν η Warner Bros συμφωνήσει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, και θα μπορούσαν να πάνε ακόμη υψηλότερα, ανέφερε η Warner Bros στην επιστολή, προσθέτοντας ότι τώρα αναμένει μια καλύτερη και τελική πρόταση που θα περιλαμβάνει μια τιμή πάνω από αυτό το ποσό.

Οι μετοχές της Paramount διεύρυναν τα κέρδη τους στις προσυνεδριακές συναλλαγές, σημειώνοντας άνοδο 4,2%, ενώ η Warner Bros σημείωσε άνοδο σχεδόν 2%.

Η τρέχουσα προσφορά της Paramount για ολόκληρη την εταιρεία ανέρχεται σε 108,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η Netflix προσφέρει 82,7 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο για τις δραστηριότητες στούντιο και streaming.

Η Warner Bros, η οποία έχει επανειλημμένα απορρίψει τις προσφορές της Paramount για την αγορά ολόκληρης της εταιρείας, προχωρά με ψηφοφορία για την προσφορά της Netflix ύψους 27,75 δολαρίων ανά μετοχή για τις υπηρεσίες στούντιο και streaming. Οι μέτοχοι θα ψηφίσουν στις 20 Μαρτίου για τη συγχώνευση της Netflix, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την απόσχιση των δραστηριοτήτων καλωδιακής τηλεόρασης Discovery Global από την Warner Bros, η οποία περιλαμβάνει τα CNN, TLC, Food Network και HGTV, σε μια ξεχωριστή, εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία.

Η Discovery Global θα μπορούσε να αποφέρει μεταξύ 1,33 και 6,86 δολαρίων ανά μετοχή, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Warner Bros.

Η απόφαση της Warner Bros να συνεργαστεί με την Paramount, η οποία απαιτούσε ειδική απαλλαγή από το Netflix, σηματοδοτεί μια αλλαγή για το στούντιο.

Η Paramount είχε δηλώσει προηγουμένως ότι το διοικητικό συμβούλιο «δεν συνεργάστηκε ποτέ ουσιαστικά» μαζί τους σε έξι διαφορετικές προσφορές που έκαναν στελέχη τις 12 εβδομάδες πριν η Warner Bros ανακοινώσει τη συμφωνία συγχώνευσης με το Netflix στις 5 Δεκεμβρίου. Μια δημόσια εχθρική προσφορά που ξεκίνησε η Paramount λίγες μέρες αργότερα απορρίφθηκε αργότερα τον ίδιο μήνα.

Η αναθεωρημένη προσφορά της Paramount, η οποία περιελάμβανε προσωπική εγγύηση για 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχές από τον ιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον, πατέρα του διευθύνοντος συμβούλου της Paramount, Ντέιβιντ Έλισαν, απορρίφθηκε στις αρχές Ιανουαρίου.

Η κίνηση για έναρξη συνομιλιών με έναν αντίπαλο πλειοδότη έρχεται επίσης καθώς η Warner Bros αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση από τον ακτιβιστή επενδυτή Ancora Holdings, ο οποίος έχει δημιουργήσει μερίδιο στην εταιρεία και σχεδιάζει να αντιταχθεί στη συναλλαγή με το Netflix.

Η Paramount πιέζει επίσης για την προσθήκη μελών διευθυντών στο διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros, εξετάζοντας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Pentwater Capital Management, Ματ Χάλμπαουερ, ως πιθανό υποψήφιο, δήλωσε ο Χάλμπαουερ την περασμένη εβδομάδα. Η Pentwater, η οποία κατέχει περίπου 50 εκατομμύρια μετοχές της Warner Bros, έχει υποστηρίξει την προσφορά της Paramount.

«Κάθε ουσιαστική καταγγελία που είχε το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros σχετικά με την προηγούμενη προσφορά της Paramount έχει εξεταστεί», δήλωσε ο Χάλμπουερ σε συνέντευξή του την περασμένη εβδομάδα.

Για να ξεκινήσει συνομιλίες με την Paramount, το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros εξασφάλισε ειδική απαλλαγή από το Netflix. Σύμφωνα με τη συμφωνία συγχώνευσης, η Warner Bros μπορεί να συνεργαστεί με έναν αντίπαλο πλειοδότη μόνο εάν το διοικητικό συμβούλιο πιστεύει ότι η προσφορά θα μπορούσε να είναι ανώτερη, ενεργοποιώντας ένα νομικό κενό που επιτρέπει περιορισμένες διαπραγματεύσεις παρά τους περιορισμούς στις συνομιλίες.

Το Netflix εξέδωσε δήλωση λέγοντας ότι η συμφωνία έχει φτάσει σε ένα ορόσημο, με τους μετόχους της Warner Bros να πρόκειται να ψηφίσουν τον επόμενο μήνα για τη συγχώνευση.

«Ενώ είμαστε βέβαιοι ότι η συμφωνία μας παρέχει ανώτερη αξία και βεβαιότητα, αναγνωρίζουμε τη συνεχιζόμενη απόσπαση της προσοχής για τους μετόχους της WBD και την ευρύτερη βιομηχανία ψυχαγωγίας που προκαλείται από τις γελοιότητες του PSKY», δήλωσε το Netflix.

Την περασμένη εβδομάδα, η Paramount έκανε μια νέα προσπάθεια να κερδίσει την υποστήριξη των μετόχων της Warner Bros, ενισχύοντας την προηγούμενη προσφορά της χωρίς να αυξήσει τη συνολική της προσφορά των 30 δολαρίων ανά μετοχή. Αντ’ αυτού, η Paramount προσέφερε στους μετόχους της WBD επιπλέον μετρητά για κάθε τρίμηνο που η συμφωνία δεν θα ολοκληρωθεί μετά από αυτό το έτος και συμφώνησε να καλύψει την αμοιβή διάλυσης των 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα όφειλε ο ιδιοκτήτης της HBO στο Netflix εάν αποχωρούσε.

Η Warner Bros δήλωσε ότι η τροποποιημένη συμφωνία συγχώνευσης με την Paramount εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται σε αυτό που το διοικητικό της συμβούλιο θα θεωρούσε ανώτερη πρόταση.

Η προσφορά της Paramount εξακολουθεί να αφήνει βασικά ζητήματα ανεπίλυτα, όπως το ποιος θα κάλυπτε μια πιθανή αμοιβή χρηματοδότησης με κατώτερη εμπράγματη ασφάλεια ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τι θα συμβεί εάν η χρηματοδότηση με χρέος αποτύχει και εάν η χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια, με την υποστήριξη του κύριου χορηγού Λάρι Έλισον, είναι απολύτως βέβαιη, έγραψε το διοικητικό συμβούλιο της Warner.

Στην επιστολή σημειωνόταν ότι ενώ η Paramount υποστήριξε ότι οι ανησυχίες για τη χρηματοδότηση «δεν είναι σοβαρές» δεδομένου του «προσωπικού πλούτου του κύριου χορηγού μετοχικού κεφαλαίου σας και της αξιοπιστίας των τραπεζών που σας δανείζουν», τα προσχέδια συμφωνιών απαιτούν τώρα, εάν η χρηματοδότηση με χρέος δεν είναι διαθέσιμη, να χρηματοδοτηθεί πρόσθετο μετοχικό κεφάλαιο για να διασφαλιστεί ότι η συναλλαγή μπορεί να ολοκληρωθεί.

Η Ancora, η οποία κατέχει μερίδιο αξίας σχεδόν 200 εκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros δεν συμμετείχε επαρκώς σε συνομιλίες με την Paramount Skydance σχετικά με μια ανταγωνιστική προσφορά για ολόκληρη την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων καλωδιακής τηλεόρασης όπως το CNN και η TNT.

- Reuters