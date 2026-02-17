Θετικό-άνοιγμα-στις-Ευρωαγορές-παρά-τα-ανησυχητικά-μακροοικονομικά-στοιχεία

Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται ανοδικά την Τρίτη (17/2), καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εταιρικές ανακοινώσεις αποτελεσμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,12%.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX καταγράφει ήπιες απώλειες 0,07% στις 24.792,49 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει ελαφρώς κατά 0,09% στις 8.323,70 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει άλμα 0,41% στις 10.518,20 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX ενισχύεται κατά 0,28% στις 17.898,21 μονάδες, ο ιταλικός MIB κινείται ανοδικά κατά 0,34% στις 45.577,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI σημειώνει κέρδη 0,32% στις 9.087,48 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ευρωαγορές είχαν επίσης κινηθεί ανοδικά τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές αποτίμησαν τις δηλώσεις που έγιναν στο φετινό Munich Security Conference.

Στο επίκεντρο παραμένουν τα εταιρικά αποτελέσματα. Οι μεταλλευτικές εταιρείες Antofagasta και BHP Group ανακοίνωσαν αποτελέσματα την Τρίτη, όπως και η InterContinental Hotels Group.

Παράλληλα, η στερλίνα υποχώρησε έναντι του δολαρίου κατά 0,5%, διαμορφούμενη στα 1,356 δολάρια, μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την απασχόληση στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία έδειξαν ότι ο αριθμός των μισθωτών εργαζομένων μειώθηκε κατά 0,4% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 30,3 εκατομμύρια τον Ιανουάριο του 2026.

Πρόκειται για 134.000 λιγότερους εργαζομένους σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025 και 11.000 λιγότερους σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 5,2% τον Δεκέμβριο, από 5,1% έναν μήνα νωρίτερα. Η στερλίνα κατέγραφε επίσης πτώση 0,4% έναντι του ευρώ.

Η ανεργία στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται πλέον στο «υψηλότερο επίπεδο» από τον Ιανουάριο του 2021, αγγίζοντας υψηλό πενταετίας, σύμφωνα με τον Samuel Fuller, Διευθυντή της Financial Markets Online.

Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός στη Γερμανία διαμορφώθηκε στο 2,1% τον Ιανουάριο, από 1,8% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τη γερμανική Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία. «Η αύξηση των συνολικών τιμών καταναλωτή επιταχύνθηκε στις αρχές του έτους», δήλωσε η πρόεδρος της υπηρεσίας, Ruth Brand, σε σχετική ανακοίνωση.