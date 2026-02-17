ΙΟΒΕ:-Στα-4,7-δισ.-ευρώ-η-συμβολή-της-Βιομηχανίας-τροφίμων-ποτών-στην-οικονομία-το-2023

Η Βιομηχανία τροφίμων-ποτών αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της ελληνικής μεταποίησης, με 165 χιλ. εργαζόμενους το 2024, το 40% του συνόλου της μεταποίησης.

Τη σημαντική η συμβολή της βιομηχανίας τροφίμων-ποτών στην οικονομία, που δημιουργεί το 26,6% της προστιθέμενης αξίας της μεταποίησης (2023), με 4,7 δισ. ευρώ (+20,5% σε σύγκριση με το 2022) ανέδειξε το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών στο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία τον Φεβρουάριο του 2026.

Παράλληλα, υπολόγισε στα 7 δισ. ευρώ τις εξαγωγές της Βιομηχανίας τροφίμων-ποτών το 2024, αντιστοιχώντας στο 14% των συνολικών εξαγωγών αγαθών.

Γενικότερα, το ΙΟΒΕ διαπίστωσε πως συνεχίστηκε η μείωση της ανεργίας τον Δεκέμβριο (y-o-y), στο 7,9%, με υποχώρηση κατά 18,1% στον αριθμό των ανέργων σε σύγκριση με πέρυσι.

Επίσης, παρατήρησε ήπια εξασθένιση στο οικονομικό κλίμα τον Ιανουάριο, στις 105,4 μονάδες, έναντι 106,9 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, με άνοδο σε Βιομηχανία, Κατασκευές και Λιανικό εμπόριο, και υποχώρηση στις Υπηρεσίες και στην Καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Ταυτόχρονα, εντόπισε μικρή περαιτέρω βελτίωση των προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Ιανουάριο, στις 105,8 μονάδες, έναντι 105,5 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, χαμηλότερα σε σχέση με ένα έτος νωρίτερα (108,1 μον.) και αύξηση για τη βιομηχανική παραγωγή τον Δεκέμβριο σε σύγκριση με τον Νοέμβριο με Ενίσχυση 4,0% (y-o-y) στην Ελλάδα και 1,4% στην ΕΕ27. με άνοδο για την εγχώρια Μεταποίηση 3,8% (y-o-y).

Τέλος, βρέθηκε μείωση των εξαγωγών της Βιομηχανίας τον Νοέμβριο κατά 1,2% (y-o-y), με παράλληλη υποχώρηση του εμπορικού ελλείμματος στα €3,5 δισεκ., από €3,8 δισεκ. ένα έτος πριν.