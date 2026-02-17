Καναδική-εταιρεία-παγώνει-εξορύξεις-στην-Κούβα-λόγω-έλλειψης-καυσίμων

Η καναδική μεταλλευτική εταιρεία Sherritt International ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αναστέλλει βασικές δραστηριότητές της στην Κούβα, εξαιτίας των περιορισμών στην προμήθεια καυσίμων που αποδίδονται στο αμερικανικό εμπάργκο.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει ακόμη ένα πλήγμα στην ήδη εύθραυστη οικονομική κατάσταση του νησιού.

Η εταιρεία με έδρα το Τορόντο γνωστοποίησε ότι προχωρά σε προσωρινή διακοπή των εξορυκτικών εργασιών στο μεταλλείο νικελίου και κοβαλτίου Noa, ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά έργα της Κούβας και βασική πηγή εσόδων για το κράτος.