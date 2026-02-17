Κατέθεσε-στην-αστυνομία-ο-επικεφαλής-της-Πυροσβεστικής-για-τη-φονική-πυρκαγιά-στο-Κραν-Μοντανά

Ο επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος της κοινότητας Κραν Μοντανά κατέθεσε τη Δευτέρα ως μάρτυρας στην αστυνομία, στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που ξέσπασε τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ της περιοχής, προκαλώντας τον θάνατο 41 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 115.

Ο Νταβίντ Βοκά εισήλθε στο κεντρικό αστυνομικό τμήμα της Σιόν από πίσω είσοδο, ωστόσο δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου τον είδε μέσα από τα τζάμια της κεντρικής πόρτας κατά τη διάρκεια διαλείμματος, να συνομιλεί με τον συνήγορό του. Σε κάποια στιγμή εξήλθε από το κτίριο για να συζητήσει με άλλους δικηγόρους, χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Στο μικροσκόπιο οι κανόνες πυρασφάλειας

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε όταν σπίθες ήρθαν σε επαφή με αφρό ηχομόνωσης στην οροφή του υπογείου του μπαρ «Le Constellation». Οι ανακριτικές αρχές καλούνται να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και να εξετάσουν εάν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας.

Η κοινότητα έχει ήδη πληροφορηθεί ότι δεν είχαν διενεργηθεί έλεγχοι πυρασφάλειας στο κατάστημα από το 2019, ενώ κανονικά όφειλαν να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης, ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής ήταν παρών σε ελέγχους ασφάλειας το 2018. Τότε, αρμόδιος του δήμου είχε καταρτίσει κατάλογο με ελλείψεις, ο οποίος επιδόθηκε στον ιδιοκτήτη και διαχειριστή του μπαρ, Ζακ Μορετί. Το κατάστημα είχε αγοραστεί το 2022 από τον ίδιο και τη σύζυγό του.

Ποινικές ευθύνες και αντιδράσεις συγγενών

Η δικαστική έρευνα αφορά αδικήματα κατά συρροή «ανθρωποκτονίας εξ αμελείας», «πρόκλησης σοβαρών σωματικών βλαβών εξ αμελείας» και «πρόκλησης πυρκαγιάς εξ αμελείας». Στο στόχαστρο βρίσκονται το ζευγάρι των Γάλλων ιδιοκτητών, ο νυν υπεύθυνος για θέματα ασφάλειας της κοινότητας, καθώς και ο προκάτοχός του, ο οποίος αποχώρησε από τη θέση το 2024.

Η κατάθεση του Νταβίντ Βοκά, που κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες, αναμενόταν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους συνηγόρους πολιτικής αγωγής. Η προσμονή εντάθηκε μετά τις αποκαλύψεις της ελβετικής δημόσιας τηλεόρασης RTS, σύμφωνα με τις οποίες έλεγχος το 2023 είχε εντοπίσει σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα πυρασφάλειας στην κοινότητα.

«Μου προκάλεσε κατάπληξη το ότι αυτό έγινε γνωστό ενάμιση μήνα μετά τα γεγονότα, ενώ ο δήμος μας έλεγε ότι συνεργαζόταν με τη δικαιοσύνη για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Δυστυχώς, βλέπω πως δεν είναι έτσι», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο συνήγορος πολιτικής αγωγής Αλέν Βισκολό, προσθέτοντας: «Είχαμε πολλές προσδοκίες και απογοητευόμαστε συνεχώς».

Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο να αποδοθούν ευθύνες για μία από τις πιο πολύνεκρες τραγωδίες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή.