«Καταγγέλλονται»-ως-επιθετικοί,-ασεβείς-και-αγράμματοι-αλλά-δεν-γίνεται-να-αγνοηθούν-οικονομικά

Οι μεγαλύτεροι μόλις έγιναν 16 ετών, ενώ οι μικρότεροι φορούν ακόμα πάνες. Και δέχεται την πιο σκληρή κριτική, από οποιαδήποτε γενιά στο παρελθόν.Μεταξύ των συμπερασμάτων: Η Gen A —η ομάδα που γεννήθηκε από το 2010 έως το 2024— είναι εθισμένη στα κινητά της, στερείται αυτοπειθαρχίας και κοινωνικών δεξιοτήτων, δεν ξέρει να διαβάζει, δεν ξέρει να γράφει.

«Οι δάσκαλοι είναι μπερδεμένοι και φοβισμένοι από τη συμπεριφορά της Gen A» ανέφερε ένας δάσκαλος από τις ΗΠΑ σε μια ανάρτηση στο TikTok που έχει προβληθεί πάνω από 7 εκατομμύρια φορές.

Ένας άλλος εκπαιδευτικός ανέφερε: «Διδάσκω στην έβδομη τάξη. Αυτά τα παιδιά εξακολουθούν να έχουν επιδόσεις επιπέδου τέταρτης τάξης».

Υπάρχουν ήδη ανησυχίες για το είδος των εργαζομένων που θα γίνουν οι «Άλφα», εφόσον πρόκειται να αντιδρούν στην εξουσία των μελλοντικών τους αφεντικών με την ίδια αντιδραστική στάση που φέρεται να έχουν απέναντι στους εκπαιδευτικούς τους.

Ένας νεαρός εκπαιδευτικός στο TikTok κατέληξε: «Είμαστε καταδικασμένοι», αναφέρει το -.

Η μεγαλύτερη γενιά που υπήρξε ποτέ

Αυτή είναι μια αρκετά καταδικαστική άποψη για τη μεγαλύτερη γενιά που υπήρξε ποτέ, η οποία αποτελεί το 25% του παγκόσμιου πληθυσμού και πλησιάζει γρήγορα στο να γίνει η κυρίαρχη οικονομική δύναμη στον κόσμο.

Ορισμένες από τις κριτικές είναι σχεδόν εύλογες, ειδικά όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας: Σε ηλικία 4 ετών, σχεδόν το 60% των παιδιών στις ΗΠΑ έχουν το δικό τους tablet. Τα παιδιά ηλικίας 8 ετών και κάτω περνούν κατά μέσο όρο 2 ½ ώρες την ημέρα κοιτάζοντας οθόνες.

Υστέρηση σε κατανόηση κειμένου και μαθηματικές δεξιότητες

Οι «Άλφα» υστερούν σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές σε κατανόηση κειμένου και σε μαθηματικές δεξιότητες για την ηλικία τους, και υπάρχουν ενδείξεις ότι ο χρόνος που περνούν σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης έχει επηρεάσει την ικανότητα συγκέντρωσης και την ικανότητα αλληλεπίδρασης με τους ανθρώπους στην πραγματική ζωή.

Επίσης, ανησυχητικό για γονείς και ερευνητές: οι φύλακες του μυστηρίου των «6-7» -οι αριθμοί που έχουν στοιχειώσει τις σχολικές αίθουσες, αλλά κανείς ή σχεδόν κανείς, δεν ξέρει τι σημαίνει- βίωσαν πολλά από τα βασικά κοινωνικά και εκπαιδευτικά ορόσημα της ζωής τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Σε πολλές περιπτώσεις, το πιο σημαντικό στάδιο στην παιδική ηλικία, όπως το να μάθουν να διαβάζουν, να παίζουν με άλλα παιδιά, να πηγαίνουν σε σχολικούς χορούς, μεταφέρθηκε στις οθόνες, με κοινωνική αποστασιοποίηση ή ακυρώθηκε εντελώς. Κανείς δεν είναι σίγουρος για το αντίκτυπο που είχε αυτό στα παιδιά της Gen A.

«Συντονισμένοι» με τα παγκόσμια γεγονότα

«Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το πόσοι άνθρωποι είναι πραγματικά απαισιόδοξοι για τη Γενιά Άλφα», λέει η Άσλει Φελ, εκ των συγγραφέων του βιβλίου Generation Alpha: Understanding Our Children and Helping Them Thrive (Γενιά Άλφα: Κατανοώντας τα παιδιά μας και βοηθώντας τα να ευημερήσουν) με έδρα το Σίδνεϊ.

Η Φελ επισημαίνει μερικά από τα παραγνωρισμένα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα παιδιά της Γενιάς Άλφα, όπως η ομαδική εργασία, η ενσυναίσθηση, η ειλικρίνεια και η δημιουργικότητα — χαρακτηριστικά που ίσως διαμορφώθηκαν εξαιτίας της πανδημία. Η πρόσβαση σε παγκόσμιες πλατφόρμες και δίκτυα έχει επίσης κάνει τους Άλφα πολύ πιο συντονισμένους με τα παγκόσμια γεγονότα και πιο ευαισθητοποιημένους σε παγκόσμια ζητήματα από ό,τι οι προηγούμενες γενιές στην ηλικία τους.

Περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε άμεση αγοραστική δύναμη, μόνο στις ΗΠΑ

Ως καταναλωτές, οι Άλφα ήδη επιδεικνύουν μια σχεδόν ειρωνική ριψοκίνδυνη ωριμότητα, με περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε άμεση αγοραστική δύναμη μόνο στις ΗΠΑ, σύμφωνα με έκθεση της DKC, μιας εταιρείας δημοσίων σχέσεων με έδρα τη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, για να αποκτήσουν μερίδιο από αυτό, οι εταιρείες θα πρέπει να αποκρυπτογραφήσουν τον κώδικα της συγκεκριμένης Γενιάς και να σταματήσουν να βλέπουν μόνο τα αρνητικά.

Η 16χρονη Ράιλι Πέτερσεν, μαθήτρια λυκείου στο Γουόρεν του Μέιν, γνωρίζει πολύ καλά τις ανησυχίες που υπάρχουν για εκείνη και τους συνομήλικούς της. «Οι άνθρωποι συχνά λένε: «Εσείς οι νέοι είστε εθισμένοι στις οθόνες, δεν έχετε φίλους, δεν ξέρετε να γράφετε»», λέει. «Αλλά εμείς απλώς μάθαμε να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να επικοινωνούμε, μέσω εφαρμογών όπως το Discord και το Twitch».

Για την Gen Alpha, λέει λέει ο Νικ Τσίντιακ, διευθυντής στρατηγικής για την απόδοση και την εμπειρία στην Razorfish, μια εταιρεία μάρκετινγκ στη Νέα Υόρκη, οι εικονικοί κόσμοι όπως αυτοί του Roblox και του Fortnite μπορούν να είναι εξίσου πραγματικοί με τον φυσικό κόσμο, και σε αυτούς είναι δημιουργοί, καταναλωτές, καλλιτέχνες και επιχειρηματίες. Όλη αυτή η ρευστότητα μεταξύ των κόσμων θα είναι χρήσιμη καθώς η κοινωνία, και ειδικότερα ο χώρος εργασίας, υφίσταται μια τεράστια μεταμόρφωση λόγω της τεχνητής νοημοσύνης».