Κρίση στο βρεφικό γάλα: Εισαγγελική έρευνα σε πέντε εταιρείες – Ανακλήσεις σε 60 χώρες

Ανακλήσεις επί ανακλήσεων σημειώνονται στο βρεφικό γάλα τις τελευταίες εβδομάδες, έπειτα από τις αναφορές για μολυσμένα προϊόντα, κρατώντας γονείς και επενδυτές σε αγωνία.

Στην τελευταία εξέλιξη, την Παρασκευή, ο εισαγγελέας του Παρισιού, δήλωσε ότι ξεκίνησε έρευνες για πέντε εταιρείες που παράγουν βρεφικό γάλα. Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το CNBC, πρόκειται για τρεις από τους μεγαλύτερους ομίλους παραγωγής γάλακτος στον κόσμο, τη Nestle, τη Danone και την ιδιωτική Lactalis, καθώς και από μικρότερες μάρκες όπως η Babybio και η La Marque en Moins.

Οι ανακλήσεις, οφείλονταν σε πιθανή μόλυνση από κερουλίδη (cereulide), μία θερμοσταθερή τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει ναυτία, εμετό και διάρροια. Παρ’ όλο που τα συμπτώματα συνήθως υποχωρούν μέσα σε μία ημέρα, η κατανάλωσή της μπορεί να οδηγήσει σε πιο σοβαρές συνέπειες.

Ο Γάλλος εισαγγελέας τόνισε πως άνοιξε έρευνα για «απάτη σχετικά με προϊόντα που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία» ένα αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση έως και 7 έτη και πρόστιμο έως 3,75 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το γραφείο της εισαγγελίας, ανέλαβε την υπόθεση λόγω του αυξημένου αριθμού καταγγελιών σε όλη τη χώρα.

Επιπλέον, το γαλλικό υπουργείο Υγείας, ερευνά τρεις θανάτους βρεφών σε περιπτώσεις όπου αναφέρθηκε η κατανάλωση βρεφικού γάλακτος που βρισκόταν μεταξύ των προϊόντων που ανακλήθηκαν. Στις 11 Φεβρουαρίου, απεφάνθη ότι δεν υπήρχε σύνδεση και διεξάγονται δικαστικές έρευνες.

Τον Ιανουάριο, ο CEO της Nestle, Φίλιπ Ναβρατίλ απολογήθηκε για την αναστάτωση που προκλήθηκε σε γονείς και πελάτες. «Σας διαβεβαιώνω ότι η ασφάλεια και η ευημερία σας είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας», ανέφερε.

Ανακλήσεις σε πάνω από 60 χώρες

Στις 29 Ιανουαρίου η Nestle δημοσίευσε μια «ακολουθία γεγονότων ότι εντόπισε ίχνη κερουλίδης σε παρτίδες ορισμένων τελικών προϊόντων στις αρχές Δεκεμβρίου στο εργοστάσιό της στην Ολλανδία.

Στις 10 Δεκεμβρίου, ενημέρωσε τις ολλανδικές αρχές, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες που ενδέχεται να επηρεαστούν για τους πιθανούς κινδύνους, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της εταιρείας, το οποίο πρόσθεσε ότι ξεκίνησε την ίδια ημέρα την ανάκληση όλων των παρτίδων που παρήχθησαν: 25 προϊόντα σε 16 χώρες της Ευρώπης.

Τον Ιανουάριο, η ελβετική εταιρεία εξέδωσε την πρώτη της μεγάλη δημόσια ανάκληση για τις μάρκες SMA, Beba και Little Steps σε όλη την Ευρώπη, και ακολούθησαν ανακλήσεις από τις γαλλικές εταιρείες Danone, κατασκευάστρια των Aptamil και Cow & Gate, και Lactalis.

Μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί ανακλήσεις σε πάνω από 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Η πηγή της μόλυνσης εντοπίστηκε σε έναν προμηθευτή συστατικών αραχιδονικού οξέος (ARA), το οποίο προστίθεται συχνά στα βρεφικά γάλατα, σύμφωνα με την Nestle. Οι επιπτώσεις έχουν αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου, επειδή πολλές διαφορετικές εταιρείες και εμπορικά σήματα χρησιμοποιούσαν αυτόν τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής δεν έχει κατονομαστεί επίσημα.

Η Βρετανική Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων δήλωσε ότι η Nestle και η Danone δεν χρησιμοποιούν πλέον τον συγκεκριμένο προμηθευτή του ελαίου ARA. Ωστόσο, προέτρεψε τους γονείς και τους φροντιστές να ελέγξουν αν τα προϊόντα βρεφικού γάλακτος που έχουν στο σπίτι τους περιλαμβάνονται στις παρτίδες που αναφέρονται στις ανακλήσεις. Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσαν ότι είχαν λάβει τουλάχιστον 36 κλινικές αναφορές για βρέφη που παρουσίαζαν συμπτώματα συμβατά με δηλητηρίαση από κερουλίδη.

Υπό το φως των εξελίξεων η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων καθόρισε όριο για την τοξίνη κερουλίδη. Σύμφωνα με τον αναλυτή της Barclays, Warren Ackerman, μέχρι τώρα δεν υπήρχε εναρμονισμένο πρότυπο λόγω της σπανιότητάς της.

Nestle και Danone ανακοινώνουν τα κέρδη τους

Το βρεφικό γάλα αντιπροσωπεύει περίπου το 5% των εσόδων της Nestle, η οποία έχει αποκαλύψει ότι τα προϊόντα που ανακλήθηκαν αφορούν μόνο το 0,5% περίπου των εσόδων της. «Το μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή το 5%, είναι πιθανότατα πιο σημαντικό, δεδομένης της πιθανής σύγχυσης των καταναλωτών και του κινδύνου για την αξία της μάρκας», δήλωσε τον Ιανουάριο ο αναλυτής της Bernstein, Callum Elliott.

«Για τη Danone, τα βρεφικά γάλατα είναι πιο σημαντικά, καθώς αποτελούν περίπου το 21% των εσόδων του ομίλου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, και περισσότερο από αυτό σε όρους κερδοφορίας», πρόσθεσε.

Η Nestle και η Danone αναμένεται να ανακοινώσουν τα κέρδη τους αργότερα αυτή την εβδομάδα, από όπου οι επενδυτές ελπίζουν να αποκτήσουν μια καλύτερη εικόνα του οικονομικού αντίκτυπου των ανακλήσεων.

Από την αρχή του έτους η μετοχή της Nestle έχει σημειώσει άνοδο 1,7%, ενώ της Danone έχει υποχωρήσει κατά 5,5%. Αμφότερες δέχθηκαν πιέσεις στο αποκορύφωμα των ανακοινώσεων για τις ανακλήσεις, αλλά έκτοτε έχουν ανακτήσει μέρος των απωλειών τους.