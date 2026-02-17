Κυρώθηκε-από-τη-Βουλή-η-Συμφωνία-διμερούς-συνεργασίας-Ελλάδας-Τουρκίας-για-επαγγελματική-εκπαίδευση

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που αφορά την «Κύρωση της Συμφωνίας για συνεργασία στον τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας».

Υπέρ της κύρωσης της Συμφωνίας, η οποία είχε υπογραφεί τον Δεκέμβριο του 2023, τάχθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ, ενώ όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης -εκτός του ΚΚΕ που ξεκαθάρισε ότι καταψηφίζει- επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν αύριο στην συζήτηση και ψήφιση της από την Ολομέλεια.

Ο υφυπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Βλάσης επεσήμανε ότι η Συμφωνία είναι απόρροια των συναντήσεων των δύο χωρών και της αναζήτησης τους για κοινές δράσεις σε τομείς που μπορούν να συνεργαστούν.

«Η εν λόγω Συμφωνία υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2023, στο πλαίσιο του 5ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών, μεταξύ του πρώην υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακκάκη και του τούρκου ομολόγου του και ήρθε ως απόρροια των τότε συναντήσεων των δύο χωρών.

Η Συμφωνία αποτελεί επί της ουσίας το πεδίο πάνω στο οποίο σταδιακά μπορεί να δομηθεί μια στενή εποικοδομητική συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πέρα όμως και πάνω από όλα, η Συμφωνία αυτή βάζει ένα ακόμα λιθαράκι στη συντονισμένη προσπάθεια που κάνουμε τα τελευταία χρόνια για να ενδυναμώσουμε τις διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας και να συμβάλουμε στη δημιουργία θετικού κλίματος και προωθεί μια σχέση καλής γειτονίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βλάσης.

Η γενική εισηγήτρια της ΝΔ, Ιωάννα Λυτρίβη, επεσήμανε ότι «η Συμφωνία θέτει το πλαίσιο συνεργασίας των δύο χωρών στον εκπαιδευτικό τομέα και εντάσσεται στην συστηματική προσπάθεια της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση των ελληνοτουρκικών σχέσεων σε θέματα χαμηλής πολιτικής».

Όπως είπε, «μόνο θετικές είναι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που υπηρετούν το καλό κλίμα και ενισχύουν βήματα προόδου μεταξύ των δύο χωρών».

Η γενική εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Νάγια Γρηγοράκου, επεσήμανε ότι το κόμμα της στηρίζει την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών σε θέματα χαμηλής πολιτικής, και στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, χαρακτήρισε θετικό βήμα την υπογραφή της Συμφωνίας, ενώ τόνισε παράλληλα την ανάγκη «αποσαφήνισης τόσο του πλαισίου συνεργασίας, όσο και του χρονοδιαγράμματος».

Η ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, σημείωσε ότι το κόμμα της «διαχρονικά είναι υπέρ των διαύλων επικοινωνίας των δύο χωρών στο πεδίο της παραγωγικής ανασυγκρότησης» και πρόσθεσε ότι «κάθε θεσμική συνεργασία είναι ευπρόσδεκτη σε μια ταραγμένη μάλιστα περίοδο, ωστόσο δεν θα χαρίσει στη κυβέρνηση το δικαίωμα να βαφτίσει την αδράνεια της σε υπευθυνότητα».

Κατά «της Συμφωνίας που είναι στη στρατηγική κατεύθυνση της ΕΕ και του ΟΟΣΑ με στόχο την καπιταλιστική κερδοφορία των εργοδοτών και των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος πάντα των λαϊκών αναγκών», δήλωσε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Γιάννης Δελής.

Η ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς, Μερόπη Τζούφη, ανέφερε ότι είναι υπέρ των διεθνών συνεργασιών, «όμως η κυβέρνηση, πίσω από μία ρητορική προβληματική, παρουσιάζει μια Συμφωνία με ένα γενικό πλαίσιο προθέσεων που γεννά εύλογα ερωτηματικά για τα κριτήρια και τις επιλογές της».

Η ειδική αγορήτρια της ΕΛ.ΛΥ. Σοφία Χάιδω Ασημακοπούλου, υποστήριξε ότι «καλούμαστε να υπογράψουμε μια Συμφωνία, γεμάτη με γενικές αναφορές χωρίς να αποτυπώνονται μετρήσιμα αποτελέσματα και χωρίς εγγυήσεις και ρήτρα ασφαλείας που αφήνει τη χώρα μας εκτεθειμένη».

«Η Κύρωση της Συμφωνίας δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει σε ωραιοποιήσεις και αφελή προσέγγιση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Μπορεί η εκπαιδευτική συνεργασία να αποτελέσει μια γέφυρα, όμως δεν υποκαθιστά την ευθύνη μας απέναντι στα προβλήματα που δημιουργεί η Τουρκία, τα οποία δεν πρέπει να παραβλέπουμε», τόνισε ο ειδικός εισηγητής του κόμματος «ΝΙΚΗ», Ανδρέας Βορρύλας.

Ο ειδικός εισηγητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Σπύρος Μπιμπίλας, σημείωσε ότι «μπορεί η Συμφωνία να αποτελέσει γέφυρα κατανόησης, όμως, παράλληλα, πρέπει να διασφαλιστεί και η ουσιαστική αναβάθμιση του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης».

