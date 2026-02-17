Νευρικότητα-στη-wall-street-λόγω-φόβων-για-την-τεχνητή-νοημοσύνη

Ο Nasdaq υποχωρεί την Τρίτη (17/2), καθώς η Wall Street δυσκολεύεται να ξαναβρεί σταθερό βηματισμό έπειτα από ακόμη μία εβδομάδα απωλειών. Οι τεχνολογικές μετοχές, συμπεριλαμβανομένων πιεσμένων εταιρειών λογισμικού, ηγούνται των αρχικών ρευστοποιήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 παρουσιάζει ήπιες μεταβολές κινούμενος κοντά στο μηδέν, στις 6,835.49 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 0,12% στις 22,518.21 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones Industrial Average κινείται καλύτερα από τους υπόλοιπους, καταγράφοντας άνοδο 180 μονάδων ή 0,20% στις 49,601.36 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης παρέμεινε κλειστό χθες, Δευτέρα (16/2) λόγω της αργίας της Ημέρας των Προέδρων.

Στο πεδίο των μετοχών τώρα, οι μετοχές των Meta Platforms και Nvidia υποχώρησαν περίπου 0,4% η καθεμία στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης. Η Palantir Technologies καταγράφει απώλειες άνω του 2%. Κατασκευαστές μνημών, όπως οι Micron Technology και Sandisk -που συγκαταλέγονται στους μεγάλους κερδισμένους της χρονιάς- κινούνται επίσης πτωτικά.

Το ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) υποχωρεί κατά 0,7%, διευρύνοντας τις απώλειές του από την αρχή του έτους στο 22%.

Σημειώνεται ότι ο κλάδος λογισμικού δέχεται πιέσεις λόγω φόβων ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να αντικαταστήσουν εξειδικευμένους παρόχους λογισμικού. Οι Autodesk και Salesforce κινήθηκαν χαμηλότερα στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Επισημαίνεται επίσης ότι ο S&P 500 προέρχεται από τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών, καθώς οι ανησυχίες για τις ανατρεπτικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης επηρεάζουν κλάδους όπως το λογισμικό, τα ακίνητα, οι μεταφορές και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Τόσο ο S&P 500 όσο και ο «βαρύς» Dow υποχώρησαν πάνω από 1% την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο τεχνολογικά προσανατολισμένος Nasdaq Composite έχασε πάνω από 2%.

Να σημειωθεί ότι ο Dow και ο S&P 500 κατέγραψαν την τέταρτη πτωτική εβδομάδα στις τελευταίες πέντε, ενώ ο Nasdaq σημείωσε την πέμπτη διαδοχική εβδομάδα απωλειών. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αρνητικό σερί του από το 2022.

Οι ανησυχίες αυτές φαίνεται να επισκίασαν τα τελευταία στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI), που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή. Ο γενικός δείκτης CPI για τον Ιανουάριο διαμορφώθηκε χαμηλότερα από τις προβλέψεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones. Αυτό ακολούθησε μια καλύτερη του αναμενομένου έκθεση για την αγορά εργασίας νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Οι επενδυτές αναμένεται να αποκτήσουν πιο σαφή εικόνα για την πορεία του πληθωρισμού αυτή την εβδομάδα, με τη δημοσίευση της έκθεσης για τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (PCE) την Παρασκευή. Νωρίτερα, θα παρακολουθήσουν τα πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), που αναμένονται την Τετάρτη.